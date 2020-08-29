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Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура

Из России в Украину экстрадировали мужчину, который, по версии следствия, в 2016 году вел слежку за бывшим участником АТО Иваном Мамчуром, а потом следил, чтобы никто не зашел в подъезд, в котором Смородинов убивал Мамчура.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне прошлого года в ГУНП в Ровенской области поступило сообщение о том, что 38-летнего мужчину в РФ задержали и поместили в следственный изолятор. Вчера, 26 августа, в пункте пропуска Гоптовка была осуществлена ​​фактическая передача подозреваемого работникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

Суд отправил подозреваемого под стражу.

Имя задержанного не называют. По версии следствия, он помогал киллеру Олегу Смородинову готовить убийство бывшего участника АТО Ивана Мамчура.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киллер ФСБ Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство экс-участника АТО Мамчура

"После преступления (злоумышленники. - Ред.) покинули территорию Украины и поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство 37-летнего жителя Ривне вознаграждение 2000 долларов США и 300 000 рублей Российской Федерации", - сообщили в полиции.

Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ривненском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.

В марте 2020 года его убийцу Смородинова приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+74
Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 9555
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29.08.2020 19:17
+28
Ну все... дружба народов опять. Спасибо зебилам.
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29.08.2020 19:13
+14
теперь буба мокшам яроша с билецким должен...
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29.08.2020 19:14
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Ну все... дружба народов опять. Спасибо зебилам.
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29.08.2020 19:13 Ответить
Нє просто дружба, а дружба навЄк, как і завЄШШАл вЄлікій ЧлЄнін, ***... Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 3345
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29.08.2020 19:28 Ответить
Кацапы просто так не отдадут,говнишком эта выдача попахивает.
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29.08.2020 20:21 Ответить
Якщо раха перестане видавати злочинців тоді Україна теж припинить видачу. А рашка дуже зацікавлена в таких видачах, наприклад бєглие олігархи та крупні аферисти, кілєри
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29.08.2020 21:01 Ответить
зрада)))
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29.08.2020 22:14 Ответить
теперь буба мокшам яроша с билецким должен...
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29.08.2020 19:14 Ответить
Теперь земрази всю Украину сольют цапам.
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29.08.2020 19:15 Ответить
Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 9555
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29.08.2020 19:17 Ответить
Хоч й лайкнув , але важливе зауваження , що це "коли" бажанно й виключно , якщо за це не доведется платити великою кроввю своїх вояків !
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29.08.2020 19:20 Ответить
он не гражданин рф, поетому и видали.
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29.08.2020 19:19 Ответить
Овоч теж, і що? І де?
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29.08.2020 19:21 Ответить
глупий вопрос.
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29.08.2020 19:22 Ответить
Наївне твоє попереднє твердження. Видали лише тому, що їм так потрібно.
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29.08.2020 19:24 Ответить
гораздо проще - он им не нужен, а овощ еще им нужен, для всякого рода гадостей.
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29.08.2020 19:27 Ответить
Ось і я про що.
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29.08.2020 19:30 Ответить
А какое у него гражданство? У того которого выдали?
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29.08.2020 19:21 Ответить
українське
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29.08.2020 22:01 Ответить
благодарю.
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29.08.2020 22:04 Ответить
За убийство и измену всего 12 лет -- ахеееееееереееееееть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Так за что дают пожизненное тогда ?!
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29.08.2020 19:21 Ответить
А кому он изменил? жене? Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 6595
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29.08.2020 19:28 Ответить
Это называется адьюльтер .
А кому не понять , что значит убивать защитников Батькивщины это ещё и измена , того УК не бережёт всё равно , даже если кто-то ***** готов по три минета в сутки выдавать на гора !
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29.08.2020 19:50 Ответить
Нет в уголовном кодексе Украины деления граждан по сортам)) это в Киевской Руси такое было)) за убийство смерда виру меньшую платили чем за кого другого благородных кровей.
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29.08.2020 19:59 Ответить
Зато в УК есть такая штука , как сложение статей (это у софка брали одно и более тяжкое , бо больше 15 лет не давали , даже когда отменяли смертную казнь) .
Вот я и перечисляю -- за убийство 25 лет и ещё 12 за измену -- итого 37 лет !

Есть ещё "отягчающие обстоятельства" . Так вот , убийство силовиков при исполнии - отягчающее . Причём , не знаю точно как с военными , но если опера убивали в качестве мести и дома -- всё равно считалось "при исполнении" ...

Кстати -- это мировая практика . Поскольку силовики итак ходят под пулями .

Так шо изучайте УК и будет Вам щастя ... Хотя тяжко небось жить в Украине с ватными-то мозгами ...
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29.08.2020 20:09 Ответить
Как ты ему повесишь измену я не могу понять? За каждого убитого атошника измену? А за других почему тогда нет? За убийство врача, учителя,работника МЧС и тд? Они что не так полезные люди низшего сорта? ... К слову действующим военнослужащим пострадавший на момент своего убийства уже не был.Источник: https://censor.net.ua/n3216565
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29.08.2020 20:15 Ответить
А Вы внимательно читайте - оно даже гордиться тем , что совершило . Т.е. признает , что убил защитника Батькивщины именно за то что он защитник . Это и есть "при исполнении" . Не важно , был или есть . Если это ****** пыталось сховать данное убийство за бытовху могло бы сойти , как "на бытовой почве" . А так : убийство + калаборционизм .
Кстати , там же пишется , что оно не отрицает , что выполнял заказ ФСБ и назван конкретная фамилия , конкретного сотрудника ФСБ . Работа с ФСБ - сам уже факт по себе , кваллификация - "калоборация" с врагом !
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29.08.2020 20:21 Ответить
Надо как в той же Англии - за просто покушение на убийство - автоматом пожизненное ....
Но то ж Европа ...
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29.08.2020 22:56 Ответить
За убийство сотрудника правоохранительных органов при исполнение можно получить более тяжелую статью.. но это будет не измена.
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29.08.2020 20:16 Ответить
це може десь на Ізраїльщині такий КК, а у нас, більш тяжкий поглинає менш, і строки не додаються, нажаль.
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29.08.2020 22:02 Ответить
Дійсно , чого точно нема в Ізраїловці , так таких кваліфікацій злочину , де можно дати від 5 до пожиттєвого ... Й навіть від 8 до 25 років - кваліфікації й покарання дуже вузьки рамки мають по параметрах визначення й меж покарання . Хоча жодного разу не чув про те , що якомусь судді можно дати , що б він пом"явщив , або навпаки . Але все одно така "воля" суддійства вважається корупційноємною !
А якщо можно від 5 до пожиттєвого , то суддя може крутити як завгодно . Але якщо суддя дійсно "його честь" (й я про це чув й в Україні) у разі - злочинець дійсно визнаний по усіх пунктах комбінованного злочину , то саме як я сказав рахує скільки дати : складає статті .
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29.08.2020 22:49 Ответить
Товарищ, а ты точно израильтянин? Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 4436
"Израиловка" говорят только ватные кацапы и кремлевские пропагандоны. Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 3002
Это как если бы украинец свою страну "Хохляндией" называл Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 4581
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29.08.2020 22:58 Ответить
Ну и что -- маленькое и компактное государство , как село одно большое во многих вопросах.
Просто ненавижу "квасную патриотизьму" без толики самоиронии ...
Вообще-то этот термин евреи придумали (уменьшительно-ласкательное) , ну те , шо понаехали в Сраиловку , а кремляди и ********* ничего креативного не могут придумать , бо когда у ***** на подсосе это очень на критическое мышление разрушительно действует . Значит и на креатив !
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30.08.2020 00:29 Ответить
А я до-речі чув як один українець називає іншого або хохлом , або малоросом , або гречкосієм ... Це теж самоіронія , бо коли українці їздять до мацьковського пана й заробляють на жартах про салоїда , що крім "гарно співати" й увесь день їсти а нічого не вміє , то й мені здається , що то не українець , а справжній хохол ...
А я на Москвії й не чув ніколи такого слова як Україна й українець . Вони навіть "Динамо" Київ інакше не зовуть , як хАляцкАьо "ДінамА" ...
Навіть втомився їм цитувати їх Лєрмонтова про "немытая Роися" ...
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30.08.2020 00:43 Ответить
Шось у лiсi здохло?
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29.08.2020 19:27 Ответить
Це точно ) Мабуть якась подляна намічається , кацапня нічого так просто не робить
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29.08.2020 19:38 Ответить
Причем тут? Чел обычный преступник разыскиваемый интерполом совершил тяжкое преступление на территории Украины и пытался скрыться на территории РФ. При этом он еще и гражданин Украины.. по всем международным нормам его спокойно и выдали.
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29.08.2020 19:41 Ответить
Якє відношення має Козлостан до міжнародних норм ? ??
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29.08.2020 19:44 Ответить
Такое же как и все страны мира с которыми у них действуют дипломатические и прочее отношения.
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29.08.2020 19:45 Ответить
Козлостан вже давно срати хтів на всі міжнародні норми та закони
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29.08.2020 19:49 Ответить
Ну как видишь не на все) своих граждан не выдают,чужих выдают https://ukraine.fakty.ua/344597-rossiya-vydala-kazahstanu-soratnika-boevika-motoroly-i-togo-posadili-v-tyurmu А в данном случае речь веротнее всего идет об обычном банальном криминале. На хрена той же РФ еще один бандюк- мокрушник на своей территории?
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29.08.2020 19:52 Ответить
Один прохвессор, осужденный в Украине, почему-то выдачи из страны-помойки не опасается
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29.08.2020 19:57 Ответить
И не должен опасаться https://www.dsnews.ua/politics/interpol-bolshe-ne-ishchet-yanukovicha---gpu-06022019152500
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29.08.2020 20:02 Ответить
А почему его должны искать? Он уголовник, осужденный по тяжелым статьям, запрос на экстрадицию имеется.
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29.08.2020 20:16 Ответить
Есть официальная международная организация уголовной полиции в сокращенном варианте называемая ИНТЕРПОЛОМ с которой вынужденны считаться все государства потому что она имеет вес! Если Янукович уголовник только в одном украинском правовом поле то конечно же РФ будет на это плевать.
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29.08.2020 20:26 Ответить
А выданная страной-помойкой свинособака - в каких полях?
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29.08.2020 20:28 Ответить
В международных.. https://gordonua.com/news/localnews/rossiya-vydala-ukraine-souchastnika-ubiystva-oficera-vsu-1515766.html
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29.08.2020 20:30 Ответить
И чем эти поля отличаются от тех, в которых пасется прохвессор?
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29.08.2020 20:33 Ответить
Тебе лет сколько? Я тебе уже все и так разжевал. Возьми сейчас напиши официальному руководству Интерпола почему они сняли подозрение с Янека и не требуют от РФ его экстрадиции? Может чего и ответят)
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29.08.2020 20:37 Ответить
Абсолютно ничего ты мне не "разжевал",кроме того, шо вонючей русне шо-то надо от Украины, поэтому они и выдали эту свинособаку. А насчет международных законов - так в стране-помойке приняли "поправки к конституции", и эти международные законы для русни не писаны.
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29.08.2020 20:42 Ответить
Ладно.. лично для тебя в последний раз как для ребенка просто) представь себе что мы с тобой школьники и учимся в одном классе!. при этом я взял у тебя твой телефон и не смотря на твои просьбы возвращать его не собираюсь потому что я больше тебя и сильнее.. Тогда ты берешь и идешь сообщаешь о том что я отобрал у тебя твою вещь нашему классному руководителю 2х метровому физруку который потом говорит мне что если я не верну тебе твою вещь он меня жестоко накажет! И тогда из страха я твою вещь тебе возвращаю! - Вот если ты не понял ты был в роли Украины, я России .. Янукович был украденный мной твой телефон а учитель физрук международным Интерполом. Но в данной ситуацией с Янеком учитель физрук за тебя(Украину) не заступился.
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29.08.2020 20:50 Ответить
Оставь эти истории из своего детства для посетителей сайта шлюхи гордона. Русня плевать хотела на международные законы, и если шо-то делает, значит, им это выгодно. Вот эта выгода в данном случае мне и интересна. А твои потуги отмыть триколорную свинью просто жалки.
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29.08.2020 20:52 Ответить
не в обиду бро но ты клинический идиот Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 9549
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29.08.2020 20:54 Ответить
Больше на это смахиваешь как раз ты, с попытками доказать, шо вонючая русня следует международным законам. Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 348
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29.08.2020 20:56 Ответить
Какая может быть обида от лишнехромосомного наубтылочника? Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 4982
Ты прям из ватных штанов выпрыгиваешь, танцуя тут камаринского Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 6635 Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 53
Особенно вот эту муйню про соблюдение рашкой международнх норм Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 9769
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29.08.2020 23:01 Ответить
А почему других, из интерпола, рашка не выдает? Арестовывает по запросу, а потом отпускает?) Сказочник, ты что пытаешься доказать?)
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29.08.2020 22:19 Ответить
Та тільки за то що цей довбень брав участь у вбивстві АТОшника кацапня йому медальку за ідеею повина була дати та політичний притулок , а на віддавати хахлам хфошиздам (!) о це то й напрягає мене
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29.08.2020 20:00 Ответить
Какая разница атошник или не атошник? есть преступление и есть жертва. есть международный розыск.
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29.08.2020 20:01 Ответить
Так! Але це для нормальних краін !!!
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29.08.2020 20:02 Ответить
Перед официальным интерполом трепещут все страны и нормальные и не нормальные потому что если его игнорить он проигнорит потом и тебя. ( как аукнется так и откликнется) Как ни крути но в правовом поле стараются действовать по мере возможного все страны.
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29.08.2020 20:07 Ответить
Ок, не хочу більше діскутувати , пан має свою думку у цій темі а я свою . Пріємного уікєнду )
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29.08.2020 20:14 Ответить
Взаимно. Спасибо. Да нет здесь особых мыслей) все же и так на виду.. все в правовом поле. преступление, международный розыск, задержание и экстрадиция.
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29.08.2020 20:18 Ответить
Если бы это был какой нибудь герой ОРДЛО теоретически мог бы произойти внутренний конфликт в РФ когда отдельные силы начали бы давить на российскую правоохранительную систему подобно украинскому Нацкорпусу и продобных ему активистов и препятствовать выдаче но в данном случае мы имеем дело не с таким человеком.
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29.08.2020 20:21 Ответить
обміняють потім на якогось таксиста
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29.08.2020 22:05 Ответить
Почему тогда погодина не выдали?
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29.08.2020 20:37 Ответить
Зеля обменяет его на очередного таксиста
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29.08.2020 19:30 Ответить
ні, це вже почася обмін. Напевне, когось з АТОшників на касапію депортували...
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29.08.2020 19:32 Ответить
Теперь они уже должны...
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29.08.2020 19:31 Ответить
Ну що 73% зелетуполядей... Це зара зеУйловний харч особисто для вас... зглодуйте.
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29.08.2020 19:35 Ответить
Не здоровая пуйня какая-то...
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29.08.2020 19:37 Ответить
Точно.., чимось смердить
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29.08.2020 19:40 Ответить
Тай і у тому ж річ, що не просто смедить, а тхневожує ФСБшою болотою.
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29.08.2020 19:44 Ответить
Прикольно. Тут одно из двух:
1. Россия выдала Украине для справедливого наказания агента ФСБ (или по крайней мере сообщника агента ФСБ).
2. Украинские правоохранители тупо сфальсифицировали это дело.
Думаю, для многих ответ очевиден.
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29.08.2020 21:20 Ответить
Он использованный го...н... Зачем он им теперь нужен?) А скорей всего сработал обычный бардак и конфликт башен)) Вот и не повезло этому упырю...
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29.08.2020 22:27 Ответить
Коли видавали рашкє Тумгоєва, ніхто тут нічого не писав про зраду.
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29.08.2020 21:23 Ответить
Ну так тут в основном порохоботы пасутся. Петро выдал, поэтому и молчали. Если бы подобная выдача была при Зеле. Уже бы колонны волонтеров, атошников и прочих активистов во главе с Петром шли бы штурмовать Банковую.
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29.08.2020 21:29 Ответить
Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура - Цензор.НЕТ 296
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29.08.2020 21:48 Ответить
Так здесь же на цензоре писали, что его ФСБ мочкануло
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29.08.2020 21:54 Ответить
Все ,как всегда , 32 вагнеровцев на одного бесполезного гопника. Зато Пуйлу угодили
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29.08.2020 22:12 Ответить
С чего бы это? Сами наняли, а потом слили? Это неспроста.
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29.08.2020 22:13 Ответить
пытаются подсластить
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29.08.2020 23:19 Ответить
 
 