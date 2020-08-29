Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура

Из России в Украину экстрадировали мужчину, который, по версии следствия, в 2016 году вел слежку за бывшим участником АТО Иваном Мамчуром, а потом следил, чтобы никто не зашел в подъезд, в котором Смородинов убивал Мамчура.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне прошлого года в ГУНП в Ровенской области поступило сообщение о том, что 38-летнего мужчину в РФ задержали и поместили в следственный изолятор. Вчера, 26 августа, в пункте пропуска Гоптовка была осуществлена ​​фактическая передача подозреваемого работникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

Суд отправил подозреваемого под стражу.

Имя задержанного не называют. По версии следствия, он помогал киллеру Олегу Смородинову готовить убийство бывшего участника АТО Ивана Мамчура.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киллер ФСБ Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство экс-участника АТО Мамчура

"После преступления (злоумышленники. - Ред.) покинули территорию Украины и поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство 37-летнего жителя Ривне вознаграждение 2000 долларов США и 300 000 рублей Российской Федерации", - сообщили в полиции.

Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ривненском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.

В марте 2020 года его убийцу Смородинова приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.