Россия выдала Украине соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура
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Из России в Украину экстрадировали мужчину, который, по версии следствия, в 2016 году вел слежку за бывшим участником АТО Иваном Мамчуром, а потом следил, чтобы никто не зашел в подъезд, в котором Смородинов убивал Мамчура.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В июне прошлого года в ГУНП в Ровенской области поступило сообщение о том, что 38-летнего мужчину в РФ задержали и поместили в следственный изолятор. Вчера, 26 августа, в пункте пропуска Гоптовка была осуществлена фактическая передача подозреваемого работникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.
Суд отправил подозреваемого под стражу.
Имя задержанного не называют. По версии следствия, он помогал киллеру Олегу Смородинову готовить убийство бывшего участника АТО Ивана Мамчура.
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"После преступления (злоумышленники. - Ред.) покинули территорию Украины и поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство 37-летнего жителя Ривне вознаграждение 2000 долларов США и 300 000 рублей Российской Федерации", - сообщили в полиции.
Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ривненском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.
В марте 2020 года его убийцу Смородинова приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.
Пожалуйста, подождите...
Так за что дают пожизненное тогда ?!
А кому не понять , что значит убивать защитников Батькивщины это ещё и измена , того УК не бережёт всё равно , даже если кто-то ***** готов по три минета в сутки выдавать на гора !
Вот я и перечисляю -- за убийство 25 лет и ещё 12 за измену -- итого 37 лет !
Есть ещё "отягчающие обстоятельства" . Так вот , убийство силовиков при исполнии - отягчающее . Причём , не знаю точно как с военными , но если опера убивали в качестве мести и дома -- всё равно считалось "при исполнении" ...
Кстати -- это мировая практика . Поскольку силовики итак ходят под пулями .
Так шо изучайте УК и будет Вам щастя ... Хотя тяжко небось жить в Украине с ватными-то мозгами ...
Кстати , там же пишется , что оно не отрицает , что выполнял заказ ФСБ и назван конкретная фамилия , конкретного сотрудника ФСБ . Работа с ФСБ - сам уже факт по себе , кваллификация - "калоборация" с врагом !
Но то ж Европа ...
А якщо можно від 5 до пожиттєвого , то суддя може крутити як завгодно . Але якщо суддя дійсно "його честь" (й я про це чув й в Україні) у разі - злочинець дійсно визнаний по усіх пунктах комбінованного злочину , то саме як я сказав рахує скільки дати : складає статті .
"Израиловка" говорят только ватные кацапы и кремлевские пропагандоны.
Это как если бы украинец свою страну "Хохляндией" называл
Просто ненавижу "квасную патриотизьму" без толики самоиронии ...
Вообще-то этот термин евреи придумали (уменьшительно-ласкательное) , ну те , шо понаехали в Сраиловку , а кремляди и ********* ничего креативного не могут придумать , бо когда у ***** на подсосе это очень на критическое мышление разрушительно действует . Значит и на креатив !
А я на Москвії й не чув ніколи такого слова як Україна й українець . Вони навіть "Динамо" Київ інакше не зовуть , як хАляцкАьо "ДінамА" ...
Навіть втомився їм цитувати їх Лєрмонтова про "немытая Роися" ...
Ты прям из ватных штанов выпрыгиваешь, танцуя тут камаринского
Особенно вот эту муйню про соблюдение рашкой международнх норм
1. Россия выдала Украине для справедливого наказания агента ФСБ (или по крайней мере сообщника агента ФСБ).
2. Украинские правоохранители тупо сфальсифицировали это дело.
Думаю, для многих ответ очевиден.