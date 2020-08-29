Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура
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З Росії в Україну екстрадували чоловіка, який, за версією слідства, в 2016 році вів стеження за колишнім учасником АТО Іваном Мамчуром, а потім стежив, щоб ніхто не зайшов у під'їзд, в якому Смородінов убивав Мамчура.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У червні минулого року в ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка в РФ затримали і помістили в слідчий ізолятор. Вчора, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка була здійснена фактична передача підозрюваного працівникам поліції Рівненської області. Його помістили в ізолятор тимчасового утримання", - сказано в повідомленні.
Суд відправив підозрюваного під варту.
Ім'я затриманого не називають. За версією слідства, він допомагав кілеру Олегу Смородінову готувати вбивство колишнього учасника АТО Івана Мамчура.
"Після злочину (зловмисники. - Ред.) покинули територію України і поїздом поїхали в Москву, де отримали за умисне вбивство 37-річного жителя Рівного винагороду 2000 доларів США і 300 000 рублів Російської Федерації", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, 37-річного Івана Мамчура, який працював в Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016-го у коридорі житлового будинку.
У березні 2020 року його вбивцю Смородінова засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду.
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Так за что дают пожизненное тогда ?!
А кому не понять , что значит убивать защитников Батькивщины это ещё и измена , того УК не бережёт всё равно , даже если кто-то ***** готов по три минета в сутки выдавать на гора !
Вот я и перечисляю -- за убийство 25 лет и ещё 12 за измену -- итого 37 лет !
Есть ещё "отягчающие обстоятельства" . Так вот , убийство силовиков при исполнии - отягчающее . Причём , не знаю точно как с военными , но если опера убивали в качестве мести и дома -- всё равно считалось "при исполнении" ...
Кстати -- это мировая практика . Поскольку силовики итак ходят под пулями .
Так шо изучайте УК и будет Вам щастя ... Хотя тяжко небось жить в Украине с ватными-то мозгами ...
Кстати , там же пишется , что оно не отрицает , что выполнял заказ ФСБ и назван конкретная фамилия , конкретного сотрудника ФСБ . Работа с ФСБ - сам уже факт по себе , кваллификация - "калоборация" с врагом !
Но то ж Европа ...
А якщо можно від 5 до пожиттєвого , то суддя може крутити як завгодно . Але якщо суддя дійсно "його честь" (й я про це чув й в Україні) у разі - злочинець дійсно визнаний по усіх пунктах комбінованного злочину , то саме як я сказав рахує скільки дати : складає статті .
"Израиловка" говорят только ватные кацапы и кремлевские пропагандоны.
Это как если бы украинец свою страну "Хохляндией" называл
Просто ненавижу "квасную патриотизьму" без толики самоиронии ...
Вообще-то этот термин евреи придумали (уменьшительно-ласкательное) , ну те , шо понаехали в Сраиловку , а кремляди и ********* ничего креативного не могут придумать , бо когда у ***** на подсосе это очень на критическое мышление разрушительно действует . Значит и на креатив !
А я на Москвії й не чув ніколи такого слова як Україна й українець . Вони навіть "Динамо" Київ інакше не зовуть , як хАляцкАьо "ДінамА" ...
Навіть втомився їм цитувати їх Лєрмонтова про "немытая Роися" ...
Ты прям из ватных штанов выпрыгиваешь, танцуя тут камаринского
Особенно вот эту муйню про соблюдение рашкой международнх норм
1. Россия выдала Украине для справедливого наказания агента ФСБ (или по крайней мере сообщника агента ФСБ).
2. Украинские правоохранители тупо сфальсифицировали это дело.
Думаю, для многих ответ очевиден.