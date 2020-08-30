Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров
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В День шахтера президент Украины Владимир Зеленский удостоил 27 украинских шахтеров государственных наград и 13 – почетных званий.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ №367/2020 президент подписал по случаю Дня шахтера.
"Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пять - орденом "За заслуги" III степени, 12 - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский удостоил одного шахтера почетного звания "Заслуженный горняк Украины", а еще 12 – звания "Заслуженный шахтер Украины".
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"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил глава государства.
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А це воно їхало на шахту де загинули шахтарі і либилось.
Бакинских комиссаров было 26, панфиловцев - 28.....
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так подставить зебарана надо уметь. совок конченый, ты 3.14дар работой,зарплатой обеспечь и нормальными условиями труда. а ту фигню что нацепил, они себе сами наваяют .