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Зеленський (17531) нагорода (1107) шахтарі (245)

Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів

У День шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив 27 українських шахтарів державними нагородами і 13 почесними званнями.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ №367/2020 президент підписав із нагоди Дня шахтаря.

"Президент нагородив одного гірника орденом "За заслуги" II ступеня, п'ятьох – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю "За працю і звитягу" та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський присвоїв одному шахтарю почесне звання "Заслужений гірник України", а ще 12 - звання "Заслужений шахтар України".

Дивіться також: Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський. ВIДЕО

"Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна і небезпечна робота потрібна і важлива. Вдячний за кожну секунду світла і градус тепла в наших із вами оселях", - заявив глава держави.
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Топ коментарі
+19
Интересно, а как в Европе и Америке, Трамп и Меркель награждают почётных шахтёров, металлургов, доярок, менеджеров по продажам,юристов и врачей?...
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30.08.2020 14:00
+9
Этим?

Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 7897 Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 5552
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30.08.2020 14:02
+6
Ось що вибори "чудотворні" роблять.
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30.08.2020 14:01
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Интересно, а как в Европе и Америке, Трамп и Меркель награждают почётных шахтёров, металлургов, доярок, менеджеров по продажам,юристов и врачей?...
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30.08.2020 14:00 Відповісти
А что этой зеленой обезьянке делать как не награждать? Какие он еще функции выполняет? У него кэбэ не варит больше ни на что. Объявил антиконституционный карантин, продолжил его вопреки решению Конституционного суда о неправомерности этого карантина и в ус не дует. Все ему ни по чем.Голоборотько гребаный.
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30.08.2020 19:26 Відповісти
Ось що вибори "чудотворні" роблять.
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30.08.2020 14:01 Відповісти
Этим?

Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 7897 Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 5552
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30.08.2020 14:02 Відповісти
Ви бурят? Как я рад 😁😁😁
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30.08.2020 14:03 Відповісти
Цуко. Цей нижній бурат схожий на якогось інопланетянина. Овал ліца як якийто юля паралелепіпед. Таких навіть у полон брати не треба. Зразу мочить😈😈😈
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30.08.2020 14:05 Відповісти
Ну а на верхній фотці скотина просто кривляється. Прямо як наш ********** 😁😁😁
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30.08.2020 14:07 Відповісти
Это настоящий хозяин рясеи! Соскреб с за....пы хана Джучи. Эту мерзость пытаются навязать нам в качестве ,,брятушки,,
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30.08.2020 14:32 Відповісти
ФК шатхір долі нагородив? Ну красень, чого ж там 😁😁🧐
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30.08.2020 14:02 Відповісти
Начался новый сезон зеленого цирка. Ведь через месяц местные выборы, а рейтинг у зеленых гнид стремительно летит вниз. Поэтому шмаркля активно пиарится, чтобы лохи еще раз повелись на его тупой разводняк и опять за его тушек проголосовали на выборах. "Без лоха и жизнь плоха" - девиз партии зеленского, впрочем он это и не скрывает.
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30.08.2020 14:04 Відповісти
Оно б хоть не кололось во время поездок, а то палится ж многократно.

Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 4240
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30.08.2020 14:10 Відповісти
кто нибудь нацепит зеленыму чмыренку орден на то место на которым он играет, как же он задрал уже!!!
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30.08.2020 14:05 Відповісти
Може уже и пробовали, а оно не держится...
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30.08.2020 14:11 Відповісти
Любимое занятие наших президентов - вручать медальки и перерезать ленточки, а еще и нанести первый удар по мячу.. ( дальше индивидуально, у кого то это пеньки и страусы у кого то попса вместо парада..)
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30.08.2020 14:10 Відповісти
Совок не закінчиться мабуть ніколи..🥴
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30.08.2020 14:11 Відповісти
Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров - Цензор.НЕТ 4488
А це воно їхало на шахту де загинули шахтарі і либилось.
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30.08.2020 14:13 Відповісти
А сорок - не перебор?
Бакинских комиссаров было 26, панфиловцев - 28.....
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30.08.2020 14:17 Відповісти
богатыря тридцать три...повышает ставки,с@ка
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30.08.2020 14:45 Відповісти
Ну вот, минус 40 награждьонных, которые, возможно, (не уверена), не в*епашать своими касками зебилу по его тупой наркоманской башке!)
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30.08.2020 14:20 Відповісти
Всіх адекватних моїх земляків -з днем шахтаря,особливо колег шахтарів!Донбас-УКРАЇНА!!!!!!!! Смерть сепарам та колаборантам,а також заЖОПній гид!оті
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30.08.2020 14:27 Відповісти
Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів - Цензор.НЕТ 197
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30.08.2020 15:25 Відповісти
Неужели эти награды - вместо выплаты долгов по зарплате шахтёрам?
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30.08.2020 15:35 Відповісти
Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів - Цензор.НЕТ 1723
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30.08.2020 15:35 Відповісти
Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів - Цензор.НЕТ 3491

...
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30.08.2020 15:50 Відповісти
Это все дебильные советские штучки-медальки,звания.Особенно умиляет присвоение этих вещей артистам,про которых известно,что они как и проститутки служат любому режиму,что и видно по России как нигде.
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30.08.2020 16:19 Відповісти
правильно.
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30.08.2020 16:34 Відповісти
И одного орденом Княгини Ольги? Поправьте но им же награждают женщин или я неправ
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30.08.2020 16:45 Відповісти
Матрица работает: Роттердам в плюсе и шахтеры в наградах. Здорово.
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30.08.2020 16:55 Відповісти
интересно, кто подал этому зеидиоту эту идею? Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів - Цензор.НЕТ 4394
так подставить зебарана надо уметь. совок конченый, ты 3.14дар работой,зарплатой обеспечь и нормальными условиями труда. а ту фигню что нацепил, они себе сами наваяют Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів - Цензор.НЕТ 4394.
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30.08.2020 17:12 Відповісти
Ну шо, довбоЗЕби та довбоЗЕбки! Вирвались із совка?
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30.08.2020 19:34 Відповісти
Цікаво, що у списку нема жодного гірника з Кривбасу.
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30.08.2020 20:02 Відповісти
Раздача предвыборных пряников.
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30.08.2020 23:17 Відповісти
 
 