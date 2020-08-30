Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів

У День шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив 27 українських шахтарів державними нагородами і 13 почесними званнями.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ №367/2020 президент підписав із нагоди Дня шахтаря.

"Президент нагородив одного гірника орденом "За заслуги" II ступеня, п'ятьох – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю "За працю і звитягу" та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський присвоїв одному шахтарю почесне звання "Заслужений гірник України", а ще 12 - звання "Заслужений шахтар України".

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"Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна і небезпечна робота потрібна і важлива. Вдячний за кожну секунду світла і градус тепла в наших із вами оселях", - заявив глава держави.