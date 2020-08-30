Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями 40 шахтарів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У День шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив 27 українських шахтарів державними нагородами і 13 почесними званнями.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний указ №367/2020 президент підписав із нагоди Дня шахтаря.
"Президент нагородив одного гірника орденом "За заслуги" II ступеня, п'ятьох – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю "За працю і звитягу" та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський присвоїв одному шахтарю почесне звання "Заслужений гірник України", а ще 12 - звання "Заслужений шахтар України".
"Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна і небезпечна робота потрібна і важлива. Вдячний за кожну секунду світла і градус тепла в наших із вами оселях", - заявив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
А це воно їхало на шахту де загинули шахтарі і либилось.
Бакинских комиссаров было 26, панфиловцев - 28.....
...
так подставить зебарана надо уметь. совок конченый, ты 3.14дар работой,зарплатой обеспечь и нормальными условиями труда. а ту фигню что нацепил, они себе сами наваяют .