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На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб

С начала суток в районе проведения ООС сохраняется режим прекращения огня, по всей линии фронта наблюдается тишина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

При этом в районе Широкино защитники Украины заметили вражеский беспилотник.

"Задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщили в штабе.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.

Также на Цензор.НЕТ: Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии. ФОТОрепортаж

На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 01
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 02
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 03
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
А все наши беспилотники подавили зелемрази. Абсурд и дичь.
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30.08.2020 17:49
+7
Безпілотник? Хіба це не восьмисоте порушення домовленностй? Не?
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30.08.2020 18:02
+6
нет он подавлен морально они не уничтожили его так как может огорчить ту сторону
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30.08.2020 17:48
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Беспилот взят в плен.
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30.08.2020 17:46 Ответить
нет он подавлен морально они не уничтожили его так как может огорчить ту сторону
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30.08.2020 17:48 Ответить
якщо нема справжніх перемог, то й така в нагоді буде. Є чим перед лехторатом хизуватися
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30.08.2020 18:21 Ответить
За збитий москальский квадрокоптер ГЕРОЯМ СЛАВА !
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб - Цензор.НЕТ 9223
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30.08.2020 17:47 Ответить
"А пока наоборот: только черному коту и не везет..."
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30.08.2020 18:09 Ответить
А все наши беспилотники подавили зелемрази. Абсурд и дичь.
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30.08.2020 17:49 Ответить
ты всё верно написал, ордловец. все ваши беспилотники подавили наши герои (для вас они зелемрази).
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30.08.2020 17:59 Ответить
Да иди в задницу,придурок. Тут не до твоего тупого юморка.
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30.08.2020 18:05 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало, ордловец.
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30.08.2020 18:09 Ответить
Безпілотник? Хіба це не восьмисоте порушення домовленностй? Не?
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30.08.2020 18:02 Ответить
є" На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб - Цензор.НЕТ 421
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30.08.2020 18:04 Ответить
Чи ти мав на увазі "Ай -не-не"?
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30.08.2020 18:05 Ответить
саме так. згідно з підписаними зобов'язаннями щодо припинення вогню сторонам заборонено використовувати безпілотні літальні апарати.
але ж не переймайтеся, кацапам насрати, що там написано оскільки зеленське та ко з цсіх сил робитимуть вигляд, що нічого не відбувається й порушень нема.
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30.08.2020 18:19 Ответить
Це чудово!
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30.08.2020 18:03 Ответить
От і добре!
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30.08.2020 18:06 Ответить
ОНО просто перестало стрелять, и вот настала эра добра и милосердия. Если б знали вы как мне дороги подмосковные вечера...
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30.08.2020 18:07 Ответить
А что нашим уже разрешили подавлять вражеские беспилотники?Прогресс. На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб - Цензор.НЕТ 9166
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30.08.2020 18:10 Ответить
Подавили да и подавили ли? Улетел "подавленный" восвояси, ни следов ни доказательств. Отличная "пабеда"
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30.08.2020 18:26 Ответить
https://youtu.be/ar_47pV45xs
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30.08.2020 18:12 Ответить
Тыц😂🌷××÷
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30.08.2020 18:19 Ответить
РЭБ при " зе перемерие" запрещено использывать ,а в целом "боевых потерь нет"( с 25 августа -семь солдат ("не боевые") - как я ненавижу кривой рог!!
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31.08.2020 01:18 Ответить
 
 