На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб

С начала суток в районе проведения ООС сохраняется режим прекращения огня, по всей линии фронта наблюдается тишина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

При этом в районе Широкино защитники Украины заметили вражеский беспилотник.

"Задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщили в штабе.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.

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