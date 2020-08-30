На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб
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Від початку доби в районі проведення ООС зберігається режим припинення вогню, на всій лінії фронту спостерігається тиша.
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції не порушувався. На всій лінії фронту спостерігалася тиша.
Водночас на Приазов’ї зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали в пресцентрі.
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але ж не переймайтеся, кацапам насрати, що там написано оскільки зеленське та ко з цсіх сил робитимуть вигляд, що нічого не відбувається й порушень нема.