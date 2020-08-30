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На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб

Від початку доби в районі проведення ООС зберігається режим припинення вогню, на всій лінії фронту спостерігається тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції не порушувався. На всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Водночас на Приазов’ї зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали в пресцентрі.

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На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб 01
На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб 02
На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб 03
На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб 04
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Топ коментарі
+12
А все наши беспилотники подавили зелемрази. Абсурд и дичь.
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30.08.2020 17:49
+7
Безпілотник? Хіба це не восьмисоте порушення домовленностй? Не?
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30.08.2020 18:02
+6
нет он подавлен морально они не уничтожили его так как может огорчить ту сторону
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30.08.2020 17:48
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Беспилот взят в плен.
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30.08.2020 17:46 Відповісти
нет он подавлен морально они не уничтожили его так как может огорчить ту сторону
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30.08.2020 17:48 Відповісти
якщо нема справжніх перемог, то й така в нагоді буде. Є чим перед лехторатом хизуватися
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30.08.2020 18:21 Відповісти
За збитий москальский квадрокоптер ГЕРОЯМ СЛАВА !
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб - Цензор.НЕТ 9223
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30.08.2020 17:47 Відповісти
"А пока наоборот: только черному коту и не везет..."
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30.08.2020 18:09 Відповісти
А все наши беспилотники подавили зелемрази. Абсурд и дичь.
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30.08.2020 17:49 Відповісти
ты всё верно написал, ордловец. все ваши беспилотники подавили наши герои (для вас они зелемрази).
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30.08.2020 17:59 Відповісти
Да иди в задницу,придурок. Тут не до твоего тупого юморка.
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30.08.2020 18:05 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало, ордловец.
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30.08.2020 18:09 Відповісти
Безпілотник? Хіба це не восьмисоте порушення домовленностй? Не?
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30.08.2020 18:02 Відповісти
є" На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб - Цензор.НЕТ 421
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30.08.2020 18:04 Відповісти
Чи ти мав на увазі "Ай -не-не"?
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30.08.2020 18:05 Відповісти
саме так. згідно з підписаними зобов'язаннями щодо припинення вогню сторонам заборонено використовувати безпілотні літальні апарати.
але ж не переймайтеся, кацапам насрати, що там написано оскільки зеленське та ко з цсіх сил робитимуть вигляд, що нічого не відбувається й порушень нема.
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30.08.2020 18:19 Відповісти
Це чудово!
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30.08.2020 18:03 Відповісти
От і добре!
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30.08.2020 18:06 Відповісти
ОНО просто перестало стрелять, и вот настала эра добра и милосердия. Если б знали вы как мне дороги подмосковные вечера...
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30.08.2020 18:07 Відповісти
А что нашим уже разрешили подавлять вражеские беспилотники?Прогресс. На Донбасі без обстрілів, військовослужбовці ООС подавили ворожий безпілотник, - штаб - Цензор.НЕТ 9166
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30.08.2020 18:10 Відповісти
Подавили да и подавили ли? Улетел "подавленный" восвояси, ни следов ни доказательств. Отличная "пабеда"
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30.08.2020 18:26 Відповісти
https://youtu.be/ar_47pV45xs
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30.08.2020 18:12 Відповісти
Тыц😂🌷××÷
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30.08.2020 18:19 Відповісти
РЭБ при " зе перемерие" запрещено использывать ,а в целом "боевых потерь нет"( с 25 августа -семь солдат ("не боевые") - как я ненавижу кривой рог!!
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31.08.2020 01:18 Відповісти
 
 