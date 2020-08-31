За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 82 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболели более 11,2 тыс. медиков.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 2 141 человек. Из них 112 детей, а также 82 медицинских работника. Были госпитализированы 309 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 30 летальных случаев, при этом выздоровели 380 пациентов", - отметил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 121 215 человек. Из них 7 973 ребенка, а также 11 261 медработник.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий31.08.2020 09:37 Ответить Мне нравится 0
Senator S #201477
показать весь комментарий31.08.2020 09:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль