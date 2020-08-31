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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 82 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 82 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболели более 11,2 тыс. медиков.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 141 человек. Из них 112 детей, а также 82 медицинских работника. Были госпитализированы 309 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 30 летальных случаев, при этом выздоровели 380 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 121 215 человек. Из них 7 973 ребенка, а также 11 261 медработник.

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Зате ж Вава піарився що звозить сюди заразу з усього світу без обсервації.
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31.08.2020 09:37 Ответить
Медики самые не защищенные..... балезные
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31.08.2020 09:53 Ответить
 
 