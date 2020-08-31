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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 82 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 82 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 11,2 тис. медиків. За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 11,2 тис. медиків.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 141 осіб. З них 112 дітей, а також 82 медичні працівники. Було госпіталізовано 309 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 30 летальних випадків, при цьому одужали 380 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 121 215 осіб. З них 7 973 дитини, а також 11 261 медпрацівник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб

Автор: 

діти (5050) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зате ж Вава піарився що звозить сюди заразу з усього світу без обсервації.
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31.08.2020 09:37 Відповісти
Медики самые не защищенные..... балезные
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31.08.2020 09:53 Відповісти
 
 