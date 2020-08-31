За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 82 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 11,2 тис. медиків. За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 11,2 тис. медиків.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 141 осіб. З них 112 дітей, а також 82 медичні працівники. Було госпіталізовано 309 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 30 летальних випадків, при цьому одужали 380 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 121 215 осіб. З них 7 973 дитини, а також 11 261 медпрацівник.

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