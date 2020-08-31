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В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы

В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.

 Об этом сегодня, 31 августа, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Объявляем каникулы! Вместо дистанционного обучения, мы продлеваем каникулы. Такое решение было принято на оперативном совещании", - написал Марцинкив.

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Каждый должнен как может протестовать и саботировать решения медицинской мафии. Если молчать, то они будут карантинить и разворовывать бюджет годами.
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31.08.2020 12:53 Ответить
У тебя на могильной плите будет написано:"Он верил, что мифы про смерть придумали жиды из медицинской мафии. Вместе с остальными жидами!
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31.08.2020 13:08 Ответить
це у київській 8 лікарні на Кондратюка
а тепер уявімо, що робиться по Коломиї та Франеку...

Victoria Polinenko
28 августа в 08:52 ·

І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
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31.08.2020 12:58 Ответить
Катерина Коваленко

Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉

Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком.
Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток. Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу.
А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
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31.08.2020 13:00 Ответить
а что 11го сентября вирус самоликвидируется? Что плять случится 11го сентября? Может какой нибудь Боинг епнется на кабмин?
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31.08.2020 12:59 Ответить
На Коломыю....
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31.08.2020 13:11 Ответить
Отложили счастливую встречу учеников с учителями
В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули - Цензор.НЕТ 4974
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31.08.2020 13:10 Ответить
В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули - Цензор.НЕТ 8607
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31.08.2020 13:16 Ответить
 
 