В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули

В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Оголошуємо канікули! Замість дистанційного навчання, ми продовжуємо канікули. Таке рішення було ухвалено на оперативній нараді", - написав Марцінків.

Також читайте: Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж