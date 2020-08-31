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В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули
В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Оголошуємо канікули! Замість дистанційного навчання, ми продовжуємо канікули. Таке рішення було ухвалено на оперативній нараді", - написав Марцінків.
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а тепер уявімо, що робиться по Коломиї та Франеку...
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https://www.facebook.com/victoria.polinenko/posts/3143513759059957 28 августа в 08:52 ·https://www.facebook.com/100002040902714/posts/3143513759059957/?extid=Is5xZV3q5b8NixPj&d=n#
І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉
Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком.
Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток. Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу.
А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.