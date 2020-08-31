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Новини Коронавірус і карантин
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В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули

В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули

В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Оголошуємо канікули! Замість дистанційного навчання, ми продовжуємо канікули. Таке рішення було ухвалено на оперативній нараді", - написав Марцінків.

Також читайте: Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж

Автор: 

Івано-Франківськ (516) канікули (90) карантин (18172) школа (2205) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Каждый должнен как может протестовать и саботировать решения медицинской мафии. Если молчать, то они будут карантинить и разворовывать бюджет годами.
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31.08.2020 12:53 Відповісти
У тебя на могильной плите будет написано:"Он верил, что мифы про смерть придумали жиды из медицинской мафии. Вместе с остальными жидами!
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31.08.2020 13:08 Відповісти
це у київській 8 лікарні на Кондратюка
а тепер уявімо, що робиться по Коломиї та Франеку...

https://www.facebook.com/victoria.polinenko?hc_ref=ARQdPKdBQhurOPTrZdlujhQPYIZIkJFHUdiNmY4GasrHDRpOW8xzJWD1hryS8FXeMJQ&fref=nf Victoria Polinenko
https://www.facebook.com/victoria.polinenko/posts/3143513759059957 28 августа в 08:52 ·https://www.facebook.com/100002040902714/posts/3143513759059957/?extid=Is5xZV3q5b8NixPj&d=n#

І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
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31.08.2020 12:58 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100006832277471?comment_id=Y29tbWVudDozMTQzNTEzNzU5MDU5OTU3XzMxNDM4NzM4NTU2OTA2MTQ%3D Катерина Коваленко

Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉

Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком.
Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток. Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу.
А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
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31.08.2020 13:00 Відповісти
а что 11го сентября вирус самоликвидируется? Что плять случится 11го сентября? Может какой нибудь Боинг епнется на кабмин?
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31.08.2020 12:59 Відповісти
На Коломыю....
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31.08.2020 13:11 Відповісти
Отложили счастливую встречу учеников с учителями
В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули - Цензор.НЕТ 4974
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31.08.2020 13:10 Відповісти
В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули - Цензор.НЕТ 8607
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31.08.2020 13:16 Відповісти
 
 