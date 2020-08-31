Я уже сегодня чувствую себя мэром Николаева, - кандидат от "Слуги народа" Домбровская

Кандидат от "Слуги народа" на должность городского головы Николаева Татьяна Домбровская заявила о том, что "уже сегодня себя чувствую себя мэром".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время ее представлении на съезде "Слуги народа".

Домбровская отметила: ""Уже сегодня чувствую себя не только кандидатом, а чувствую себя мэром. Сегодняшний съезд - это такой своеобразный тимбилдинг, где родится будущая региональная элита. Мы все понимаем, что сейчас на местах больше людей находятся у власти, которые используют децентрализацию не для развития своих городов, а для обогащения себя".

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