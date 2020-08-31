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Новости Местные выборы-2020
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Я уже сегодня чувствую себя мэром Николаева, - кандидат от "Слуги народа" Домбровская

Я уже сегодня чувствую себя мэром Николаева, - кандидат от

Кандидат от "Слуги народа" на должность городского головы Николаева Татьяна Домбровская заявила о том, что "уже сегодня себя чувствую себя мэром".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время ее представлении на съезде "Слуги народа".

Домбровская отметила: ""Уже сегодня чувствую себя не только кандидатом, а чувствую себя мэром. Сегодняшний съезд - это такой своеобразный тимбилдинг, где родится будущая региональная элита. Мы все понимаем, что сейчас на местах больше людей находятся у власти, которые используют децентрализацию не для развития своих городов, а для обогащения себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов на мэры крупных городов страны. СПИСОК

Автор: 

местные выборы (2752) Николаев (2141) Слуга народа (2629) Домбровская Татьяна (4)


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Топ комментарии
+50
Дебилдинг а не тимбилдинг
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31.08.2020 17:11
+37
Клоун, себя Наполеоном чувствует
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31.08.2020 17:19
+33
А я себе відчуваю князем Руси Володимиром
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31.08.2020 17:12
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Страница 2 из 2
А это она корабельная сосна?
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31.08.2020 19:47 Ответить
А корабельні сосни закінчують мореходку ?
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31.08.2020 19:52 Ответить
Ні, кораблебудівельний.
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31.08.2020 20:40 Ответить
ти дивись, вона себе вже вiдчуває...йди вареники лiпи, придуркувата!

от дурна зелена вiслючка... чи тупа курка? хто вона така?
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31.08.2020 20:06 Ответить
після цьго відчуття ти до психіатра не зверталась?
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31.08.2020 20:08 Ответить
аж страшно!
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31.08.2020 20:09 Ответить
Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська - Цензор.НЕТ 2056
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31.08.2020 20:10 Ответить
Сказала бомжиха и улеглась на ближайшей лавочке прикрывшись кубинским сахарным мешком благо ночью не холодно Прям Драма
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31.08.2020 20:15 Ответить
Ну что здесь можно сказать, как только лишь одно: - Дура неотёсанная!!!
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31.08.2020 20:20 Ответить
Видать в "слугах народа", все такие дебильные, ну, а как иначе, если их зелёный привёл с улиц...
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31.08.2020 20:28 Ответить
Сосна опять дури наелась.
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31.08.2020 21:30 Ответить
Так это ж Корабельная Сосна о которой говорили два дебила из Гусиного Помёта.
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31.08.2020 21:32 Ответить
ні, це одна з двох мачт на круїзному
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01.09.2020 00:10 Ответить
можешь чувствовать...но есть нюансы ..
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31.08.2020 22:15 Ответить
Баба да, баба да. Айкос...
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31.08.2020 23:46 Ответить
Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська - Цензор.НЕТ 8670
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01.09.2020 00:45 Ответить
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