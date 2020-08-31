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Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська
Кандидатка від "Слуги народу" на посаду міського голови Миколаєва Тетяна Домбровська заявила про те, що "вже сьогодні почувається мером".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час її представлення на з'їзді "Слуги народу".
Домбровська зазначила: "Уже сьогодні почуваюся не тільки кандидатом, а почуваюся мером. Нинішній з'їзд - це такий своєрідний тімбілдінг, де народиться майбутня регіональна еліта. Ми всі розуміємо, що зараз на місцях більше людей перебувають при владі, які використовують децентралізацію не для розвитку своїх міст, а для збагачення себе".
Топ коментарі
+50 Дмитрий Мальченко #450797
показати весь коментар31.08.2020 17:11
+37 Дмитрий Ч
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+33 Volodymyr Zaiets
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от дурна зелена вiслючка... чи тупа курка? хто вона така?