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Новини Місцеві вибори-2020
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Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська

Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від

Кандидатка від "Слуги народу" на посаду міського голови Миколаєва Тетяна Домбровська заявила про те, що "вже сьогодні почувається мером".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час її представлення на з'їзді "Слуги народу".

Домбровська зазначила: "Уже сьогодні почуваюся не тільки кандидатом, а почуваюся мером. Нинішній з'їзд - це такий своєрідний тімбілдінг, де народиться майбутня регіональна еліта. Ми всі розуміємо, що зараз на місцях більше людей перебувають при владі, які використовують децентралізацію не для розвитку своїх міст, а для збагачення себе".

Читайте також: Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва. ВIДЕО

Автор: 

місцеві вибори (1366) Миколаїв (1794) Слуга народу (2811) Домбровська Тетяна (4)


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Топ коментарі
+50
Дебилдинг а не тимбилдинг
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31.08.2020 17:11
+37
Клоун, себя Наполеоном чувствует
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31.08.2020 17:19
+33
А я себе відчуваю князем Руси Володимиром
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31.08.2020 17:12
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А это она корабельная сосна?
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31.08.2020 19:47 Відповісти
А корабельні сосни закінчують мореходку ?
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Ні, кораблебудівельний.
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31.08.2020 20:40 Відповісти
ти дивись, вона себе вже вiдчуває...йди вареники лiпи, придуркувата!

от дурна зелена вiслючка... чи тупа курка? хто вона така?
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31.08.2020 20:06 Відповісти
після цьго відчуття ти до психіатра не зверталась?
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31.08.2020 20:08 Відповісти
аж страшно!
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська - Цензор.НЕТ 2056
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31.08.2020 20:10 Відповісти
Сказала бомжиха и улеглась на ближайшей лавочке прикрывшись кубинским сахарным мешком благо ночью не холодно Прям Драма
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31.08.2020 20:15 Відповісти
Ну что здесь можно сказать, как только лишь одно: - Дура неотёсанная!!!
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31.08.2020 20:20 Відповісти
Видать в "слугах народа", все такие дебильные, ну, а как иначе, если их зелёный привёл с улиц...
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31.08.2020 20:28 Відповісти
Сосна опять дури наелась.
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31.08.2020 21:30 Відповісти
Так это ж Корабельная Сосна о которой говорили два дебила из Гусиного Помёта.
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31.08.2020 21:32 Відповісти
ні, це одна з двох мачт на круїзному
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01.09.2020 00:10 Відповісти
можешь чувствовать...но есть нюансы ..
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31.08.2020 22:15 Відповісти
Баба да, баба да. Айкос...
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31.08.2020 23:46 Відповісти
Я вже сьогодні почуваюся мером Миколаєва, - кандидатка від "Слуги народу" Домбровська - Цензор.НЕТ 8670
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01.09.2020 00:45 Відповісти
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