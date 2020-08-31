Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов
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Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны.
Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов высказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", - сказал министр.
Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит "от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения".
"Потому что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре - это совсем разные цифры", - пояснил министр.
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Ограничения строгие, но на них всем насрать.
к примеру, вот именно этого дебила никто не наказывал. И насрать ему на карантин:
Выйдите в выходные в центр Киева.
Кабаки работают и забиты под завязку не только летние площадки, но и внутренние помещения, жлобье ходит без масок, полиции пофиг.
Где ограничения?
ніби вірус має боятись самого слова "карантин"
Нарид разводят как не лохов .
Только за сегодня больше 2000 и это баланс ? 😂😂😂
реклама журнала "ТВ-парк" 90х годов ХХ века!
Сегодня "все пропало", завтра "кризис преодолен".
Если у вас правая рука не знает что делает левая, о каком балансе идет речь?