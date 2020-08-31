Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны.

Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов высказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", - сказал министр.

Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит "от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения".

"Потому что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре - это совсем разные цифры", - пояснил министр.

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