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Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы нашли

Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые вводятся в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны.

Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов высказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", - сказал министр.

Степанов отметил, степень карантинных ограничений зависит "от уровня эпидопасности, от количества вновь выявленных больных на 100 тыс. населения".

"Потому что 100 заболевших в Киеве и 100 заболевших в небольшом районном центре - это совсем разные цифры", - пояснил министр.

Также на Цензор.НЕТ: Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за "красной" зоны карантина: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает". ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Баланс следующий :

Ограничения строгие, но на них всем насрать.
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31.08.2020 19:48
+12
Де вони знаходять цих ідіотів?!
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31.08.2020 19:50
+7
Даже коментировать не хочется
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31.08.2020 19:48
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Ограничения строгие, но на них всем насрать.
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31.08.2020 19:48 Ответить
Ограничения строгие когда наказывают дебила который заходит в транспорт или в супермаркет без маски и еще права качает Видел подобное действие с уродом под два метра Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 9192
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31.08.2020 19:55 Ответить
наказывают не всегда.

к примеру, вот именно этого дебила никто не наказывал. И насрать ему на карантин:

Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 1297
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31.08.2020 20:12 Ответить
Скажи честно,..сильно испугался?)))
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31.08.2020 21:58 Ответить
дебил на то он и дебил он грозный против женщины администратора не более того как и все быки подобного вида Ми знайшли "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями й життям країни, - Степанов - Цензор.НЕТ 8504
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31.08.2020 23:05 Ответить
Ни о чем, опять
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31.08.2020 19:48 Ответить
А какая разница между обыкновенным и тем что носит звание президент по уровню развития они равны Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 9997
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31.08.2020 20:18 Ответить
Даже коментировать не хочется
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31.08.2020 19:48 Ответить
Де вони знаходять цих ідіотів?!
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31.08.2020 19:50 Ответить
В Украине , там таких аж 73 % 😂😂😂😂
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31.08.2020 19:57 Ответить
Вы что то забыли по дороге Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 2923
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31.08.2020 19:50 Ответить
...маску например
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31.08.2020 19:51 Ответить
Хоч би наперед трохи подумав.
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31.08.2020 19:51 Ответить
Ногами,бажано...
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31.08.2020 19:52 Ответить
Баланс нашли люди : маска только в магазине .
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31.08.2020 19:52 Ответить
Шановний пане Степанов!Я жалкую,шо на "Цензорі" заборонено плюватися,матюкатися,та fuckапити,а то я б вам виказав...
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31.08.2020 19:52 Ответить
Балерина. Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 9160
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31.08.2020 19:53 Ответить
"Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов" Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 2449 хм..неужели таки нашли баланс !? И вы ВСЕ уходите нах в отставку !!!..браво !!
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31.08.2020 19:53 Ответить
Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 3645
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31.08.2020 19:53 Ответить
у вас через сраку все получается "идеально"
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31.08.2020 19:54 Ответить
Эмммм... А какие карантинные ограничения?

Выйдите в выходные в центр Киева.
Кабаки работают и забиты под завязку не только летние площадки, но и внутренние помещения, жлобье ходит без масок, полиции пофиг.

Где ограничения?
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31.08.2020 19:55 Ответить
карантин зараз фактично відсутній.
ніби вірус має боятись самого слова "карантин" Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 8469
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31.08.2020 19:55 Ответить
"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями и жизнью страны " какой ? забили на вирус и даете показатели заболеваемости от балды ? Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 4305
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31.08.2020 19:55 Ответить
Баланс отличный, но мы имеем ежедневный рост заболеваемости. Они и вправду этого добивались?
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31.08.2020 19:55 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Нарид разводят как не лохов .

Только за сегодня больше 2000 и это баланс ? 😂😂😂
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31.08.2020 19:55 Ответить
По этому каждый день новый РЕКОРД по заболеваемости.
Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 3204
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31.08.2020 19:57 Ответить
Балансист-онанист и ...
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31.08.2020 19:57 Ответить
Из записок Зеидиотов - "После начала учебного года в Украине ожидается вспышка COVID-19. Это естественно, - Рубан".. Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 9685 хм.. Рубан если че то это Глава Госпродпотребслужбы города Киева !!! И начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты... no comment
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31.08.2020 19:59 Ответить
А какие предложения? Закрыть все на жесткий карантин лет на пять-десять? До последнего украинца, который умрет от голода?
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31.08.2020 21:05 Ответить
В первую очередь не писдить с коронавирусного фонда деньги - он сейчас пуст !!! Второе - не открывать школы, садики, вузы - они получат такую вспышку не только в них - а дети придут домой в семьи и заболеет вся семья !!! Предприятия пускай работают и транспорт не останавливать - все взрослые люди и за свое здоровье каждый беспокоится сам как может по мере ума... и т.д. и т.п.
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31.08.2020 22:45 Ответить
от слова "идеальный" - как-то не по себе
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31.08.2020 20:01 Ответить
Ха-ха! Прочитал заголовок и сразу пришла ассоциация на юморную рекламу времен "лихих 90-х" про "кислотно-щелочной баланс, который всегда будет в норме"! Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
реклама журнала "ТВ-парк" 90х годов ХХ века!
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31.08.2020 20:02 Ответить
В течении дня, публикуются несколько заявлений, которые противоречат друг другу.
Сегодня "все пропало", завтра "кризис преодолен".
Если у вас правая рука не знает что делает левая, о каком балансе идет речь?
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31.08.2020 20:05 Ответить
А чем отличается 100 заболевших в Киеве от райцентра? Помоему ничем даже 100 заболевших в райцентре меньше заразят людей чем 100 в Киеве!
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31.08.2020 20:06 Ответить
Ну ты загнул,100500+...)))...
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31.08.2020 20:20 Ответить
"Идеальный баланс" от 200 зараженных в день до 2200.. Не ну нормально...
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31.08.2020 20:27 Ответить
По факту, если бы не было Степанова и Ляшко абсолютно ничего не изменилось бы. Хотя нет, вру, было бы спокойнее без ихних заявлений, могла бы сложиться иллюзия, что страной управляют не дебилы.
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31.08.2020 20:38 Ответить
 
 