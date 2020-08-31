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Новини Коронавірус і карантин
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Ми знайшли "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями й життям країни, - Степанов

Ми знайшли

Україна знайшла "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями, які впроваджують у різних регіонах залежно від епідситуації, і життям країни.

Таку думку міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знайшли ідеальний баланс між карантинними обмеженнями, які впроваджують залежно від епідситуації, та життям країни, але при цьому ми живемо в новій реальності. У цій реальності ми маємо виконувати певні правила. Це наша базова потреба, щоб бути здоровими", - сказав міністр.

Степанов зазначив, ступінь карантинних обмежень залежить "від рівня епіднебезпеки, від кількості нововиявлених хворих на 100 тис. населення".

"Тому що 100 хворих у Києві й 100 хворих у невеликому районному центрі - це зовсім різні цифри", - пояснив він.

Читайте також: На Миколаївщині посилили карантин: закрили клуби і ресторани, заборонили концерти і дискотеки

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
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Ограничения строгие, но на них всем насрать.
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31.08.2020 19:48
+12
Де вони знаходять цих ідіотів?!
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31.08.2020 19:50
+7
Даже коментировать не хочется
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31.08.2020 19:48
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Ограничения строгие, но на них всем насрать.
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31.08.2020 19:48 Відповісти
Ограничения строгие когда наказывают дебила который заходит в транспорт или в супермаркет без маски и еще права качает Видел подобное действие с уродом под два метра
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31.08.2020 19:55 Відповісти
наказывают не всегда.

к примеру, вот именно этого дебила никто не наказывал. И насрать ему на карантин:

Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 1297
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31.08.2020 20:12 Відповісти
Скажи честно,..сильно испугался?)))
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31.08.2020 21:58 Відповісти
дебил на то он и дебил он грозный против женщины администратора не более того как и все быки подобного вида
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31.08.2020 23:05 Відповісти
Ни о чем, опять
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31.08.2020 19:48 Відповісти
А какая разница между обыкновенным и тем что носит звание президент по уровню развития они равны
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31.08.2020 20:18 Відповісти
Даже коментировать не хочется
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31.08.2020 19:48 Відповісти
Де вони знаходять цих ідіотів?!
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31.08.2020 19:50 Відповісти
В Украине , там таких аж 73 % 😂😂😂😂
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31.08.2020 19:57 Відповісти
Вы что то забыли по дороге
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31.08.2020 19:50 Відповісти
...маску например
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31.08.2020 19:51 Відповісти
Хоч би наперед трохи подумав.
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31.08.2020 19:51 Відповісти
Ногами,бажано...
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Баланс нашли люди : маска только в магазине .
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Шановний пане Степанов!Я жалкую,шо на "Цензорі" заборонено плюватися,матюкатися,та fuckапити,а то я б вам виказав...
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Балерина.
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31.08.2020 19:53 Відповісти
"Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов" хм..неужели таки нашли баланс !? И вы ВСЕ уходите нах в отставку !!!..браво !!
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31.08.2020 19:53 Відповісти
Мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов - Цензор.НЕТ 3645
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31.08.2020 19:53 Відповісти
у вас через сраку все получается "идеально"
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31.08.2020 19:54 Відповісти
Эмммм... А какие карантинные ограничения?

Выйдите в выходные в центр Киева.
Кабаки работают и забиты под завязку не только летние площадки, но и внутренние помещения, жлобье ходит без масок, полиции пофиг.

Где ограничения?
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31.08.2020 19:55 Відповісти
карантин зараз фактично відсутній.
ніби вірус має боятись самого слова "карантин"
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31.08.2020 19:55 Відповісти
"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями и жизнью страны " какой ? забили на вирус и даете показатели заболеваемости от балды ?
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31.08.2020 19:55 Відповісти
Баланс отличный, но мы имеем ежедневный рост заболеваемости. Они и вправду этого добивались?
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31.08.2020 19:55 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Нарид разводят как не лохов .

Только за сегодня больше 2000 и это баланс ? 😂😂😂
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31.08.2020 19:55 Відповісти
По этому каждый день новый РЕКОРД по заболеваемости.
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31.08.2020 19:57 Відповісти
Балансист-онанист и ...
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31.08.2020 19:57 Відповісти
Из записок Зеидиотов - "После начала учебного года в Украине ожидается вспышка COVID-19. Это естественно, - Рубан".. хм.. Рубан если че то это Глава Госпродпотребслужбы города Киева !!! И начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты... no comment
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31.08.2020 19:59 Відповісти
А какие предложения? Закрыть все на жесткий карантин лет на пять-десять? До последнего украинца, который умрет от голода?
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31.08.2020 21:05 Відповісти
В первую очередь не писдить с коронавирусного фонда деньги - он сейчас пуст !!! Второе - не открывать школы, садики, вузы - они получат такую вспышку не только в них - а дети придут домой в семьи и заболеет вся семья !!! Предприятия пускай работают и транспорт не останавливать - все взрослые люди и за свое здоровье каждый беспокоится сам как может по мере ума... и т.д. и т.п.
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31.08.2020 22:45 Відповісти
от слова "идеальный" - как-то не по себе
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31.08.2020 20:01 Відповісти
Ха-ха! Прочитал заголовок и сразу пришла ассоциация на юморную рекламу времен "лихих 90-х" про "кислотно-щелочной баланс, который всегда будет в норме"!
https://youtu.be/XWRH3k8XZGk реклама журнала "ТВ-парк" 90х годов ХХ века!
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31.08.2020 20:02 Відповісти
В течении дня, публикуются несколько заявлений, которые противоречат друг другу.
Сегодня "все пропало", завтра "кризис преодолен".
Если у вас правая рука не знает что делает левая, о каком балансе идет речь?
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31.08.2020 20:05 Відповісти
А чем отличается 100 заболевших в Киеве от райцентра? Помоему ничем даже 100 заболевших в райцентре меньше заразят людей чем 100 в Киеве!
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31.08.2020 20:06 Відповісти
Ну ты загнул,100500+...)))...
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31.08.2020 20:20 Відповісти
"Идеальный баланс" от 200 зараженных в день до 2200.. Не ну нормально...
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31.08.2020 20:27 Відповісти
По факту, если бы не было Степанова и Ляшко абсолютно ничего не изменилось бы. Хотя нет, вру, было бы спокойнее без ихних заявлений, могла бы сложиться иллюзия, что страной управляют не дебилы.
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31.08.2020 20:38 Відповісти
 
 