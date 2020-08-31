Ми знайшли "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями й життям країни, - Степанов
Україна знайшла "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями, які впроваджують у різних регіонах залежно від епідситуації, і життям країни.
Таку думку міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми знайшли ідеальний баланс між карантинними обмеженнями, які впроваджують залежно від епідситуації, та життям країни, але при цьому ми живемо в новій реальності. У цій реальності ми маємо виконувати певні правила. Це наша базова потреба, щоб бути здоровими", - сказав міністр.
Степанов зазначив, ступінь карантинних обмежень залежить "від рівня епіднебезпеки, від кількості нововиявлених хворих на 100 тис. населення".
"Тому що 100 хворих у Києві й 100 хворих у невеликому районному центрі - це зовсім різні цифри", - пояснив він.
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Ограничения строгие, но на них всем насрать.
к примеру, вот именно этого дебила никто не наказывал. И насрать ему на карантин:
Выйдите в выходные в центр Киева.
Кабаки работают и забиты под завязку не только летние площадки, но и внутренние помещения, жлобье ходит без масок, полиции пофиг.
Где ограничения?
ніби вірус має боятись самого слова "карантин"
Нарид разводят как не лохов .
Только за сегодня больше 2000 и это баланс ? 😂😂😂
https://youtu.be/XWRH3k8XZGk реклама журнала "ТВ-парк" 90х годов ХХ века!
Сегодня "все пропало", завтра "кризис преодолен".
Если у вас правая рука не знает что делает левая, о каком балансе идет речь?