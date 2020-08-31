Ми знайшли "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями й життям країни, - Степанов

Україна знайшла "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями, які впроваджують у різних регіонах залежно від епідситуації, і життям країни.

Таку думку міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знайшли ідеальний баланс між карантинними обмеженнями, які впроваджують залежно від епідситуації, та життям країни, але при цьому ми живемо в новій реальності. У цій реальності ми маємо виконувати певні правила. Це наша базова потреба, щоб бути здоровими", - сказав міністр.

Степанов зазначив, ступінь карантинних обмежень залежить "від рівня епіднебезпеки, від кількості нововиявлених хворих на 100 тис. населення".

"Тому що 100 хворих у Києві й 100 хворих у невеликому районному центрі - це зовсім різні цифри", - пояснив він.

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