Без Цензуры в прямом эфире: Капитулируем?. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолавеой разговор пойдет о капитулянтской позиции заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, заявившего о возможной амнистии для террористов.

Речь пойдет о том, что мы уже капитулируем наконец или этот трэш от Фокина-Кравчука-Ермака - это еще только пролог от кремлестарцев особого назначения?

Кроме того разговор пойдет о:

- партийных съездах партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность"

- Беларуси в поисках себя;

- Ермак получает монополию в Офисе Президента.

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