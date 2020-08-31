Без Цензуры в прямом эфире: Капитулируем?. ВИДЕО
Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолавеой разговор пойдет о капитулянтской позиции заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, заявившего о возможной амнистии для террористов.
Речь пойдет о том, что мы уже капитулируем наконец или этот трэш от Фокина-Кравчука-Ермака - это еще только пролог от кремлестарцев особого назначения?
Кроме того разговор пойдет о:
- партийных съездах партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность"
- Беларуси в поисках себя;
- Ермак получает монополию в Офисе Президента.
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Те що 24,45% було ясно вже в 20:00, 21.04.2019, цим стало доходити тільки зараз...
https://twitter.com/highlander_free
Highlander Freeman
@highlander_free
·https://twitter.com/highlander_free/status/1300476717220409344 1 ч
Валерій Ананьєв: Нашу державу очолює людина психологічно та морально слабка. Він вірить, що треба "просто перестати стріляти"!
«Партія войньі».
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
https://censor.net/ru/user/1511
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Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1300392618938044416 8 ч Каждый из нас-Президент!А кому не повезло-Таможенник.!А кому повезло-начальник таможни.Одесской... Новые Жопа-лица..
Добрехались, журнашлюхи???
Можеш тут дриґатися, всратися, пердіти - тобі цього не змінити, бо ти ніхто, ти ЗЕРО.
хєрова?
пральна, расея=ЖОПА!
1 * Витольд Фокин внесён в базу "Миротвоца".
Фокину в его возрасте пофиг кто и куда его вносит - он продолжит тупо гнуть своё.
Идёт игра. Разумковы, ермаки и аваковы высказались в том плане, что, мол, вы прослушали личное мнение Фокина. Молчит только Зе. Почему молчит? Игра: плохой, хороший, злой. Посредством полезных идиотов (сивохо-кравчук-фокин etc) забрасывается пробный шар с московскими нарративами. Если нарид возмущается не слишком сильно, делается два шага вперёд, слишком сильно - шаг назад.
Ещё раз: Зе - не клоун. Он такой же "сивохо-кравчук-фокин", только более высокого уровня. Им тоже пробивают нашу вменяемость те, кто его поставил. Это игра вдолгую: они очень боятся Майдана, а потому берут тактикой "два шага вперёд, шаг назад."
Выход? Держаться, предвидеть, группироваться, противостоять, объяснять. Даже когда опускаются руки.
2 * "ЕС" поведет на местные выборы команду патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш.
Забродский, Балух, Сущенко (представляю, как у ЗЕ полыхает)), Яна Зинкевич, Чейгоз - достаточно мощно.
К команде "ЕС" присоединились активисты других политсил. Так, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат горсовета от "Самопомощи". В Полтаве от "ЕС" идёт Юлия Городчанина, которая шла в парламент от партии "Голос" и т.д.
Они пытаются закопать нас, но не знают, что мы - семена.
3 * Филимонов о выдвижении в мэры: "мне предложил Зеленский".
Раньше мы все были президентами, потом превратились в микробов и начали путаться под ногами. "Людьми", по версии Зе, остались только те, кто как-то связан с лицедейством. Одесситы, решать вам, но мне кажется, город тупо сливают под Труханова. Ожидаемо.
4 * Долги по зарплате в Украине выросли на 8%, а банки снизили депозитные ставки до 6-7% годовых.
С долгами по зарплате всё понятно. И власть почему-то молчит, что 29 шахтеров 4-й день подряд отказываются подняться на поверхность из шахты на Львовщине из-за таких долгов.
Но вот снижение депозитных ставок в нынешних условиях инфляции, дешевеющей гривни и включённого печатного станка - тот ещё трэш. Как поведал знакомый банкир, сейчас ни депозитов не несут (падение минус 7% с начала года), ни кредиты не берут. А миссия по кредитованию экономики превратилась в спекулятивную игру с ОВГЗ. На фоне этого барахл,а Гройсман и Гонтарева - экономисты уровня Давида Рикардо и Александра Гамильтона.
5 * Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников.
Для Луки мосты сожжены. А вот то, что белорусы вынесли из банков $700 млн, обвалит режим быстрее, чем махание цветами перед вооружёнными ублюдками. Спасти положение может только Путин путём вливания в режим Лукашенко средств российских пенсионеров. Но им не привыкать: они кормят Крым, ОРДЛО, Абхазию, Осетию - прокормят и Минск.
- Лукашенко - преступник!
- Да! Да!
- Выходим на улицы и протестуем! Мы здесь власть!
- Да!
- Берём штурмом администрацию!
- Ты чё, провокатор?! Алло, КГБ, мы тут экстремиста поймали!
6 * Среди военнослужащих США больше сторонников Байдена, а не Трампа, - опрос.
37,4% военных США поддерживают переизбрание Трампа, за кандидатуру Байдена выступают 43,1%.
Кто-то ненавидит Трампа, кто-то - Байдена. Вечным объектом любви остаётся Франклин на 100-долларовой купюре, и большинство американцев здесь не исключение. Рано пока делать выводы с такой системой выборов, как в США, где перевес в один голос выборщика маленького штата кладёт на лопатки совокупность голосов условной Калифорнии. Но поддержка армии в любой стране дорогого стоит.
7 * Прогноз международного рейтингового агентства S&P:
объём ВВП на душу населения составит в РФ в 2020-м 9,7 тыс. дол.
В 2012-м было 15,3 тыс. дол. Все эти годы Путин рассказывает, как они встают с колен, хотя...
сначала выберись из *опы
а уж потом вставай с колен
8 * И не без хорошего... Украинка Костюк разгромила россиянку на старте US Open.
9 * Ну, что, с 1 сентября всех. На глаза попался мой прошлогодний пост на эту тему - процитирую:
Обычный класс в моё время: 16 мальчиков, 14 девочек.
Обычный класс в 2020 году: 3 тамблер-гёрлы, 2 вегана, 6 вейперов, 4 феминистки, 5 блогеров, 6 ютуберов, 1 эмо (престарелый классный руководитель), 2 стримера и 1 хиккан. Впрочем, всех нынешних школьников призываю уважать своих родителей - они закончили школу без Гугла и Википедии.
Заканчивая текст, прочёл у одного умного человека: "По результатам многолетнего изучения почти миллиона комментариев в своём блоге, могу сказать - не бывает никаких «жертв пропаганды». Человек изначально рождается либо умным, либо дураком. Tertium non datur."
Склонен согласиться. Умный человек пропаганде не поддаётся, ибо привык рассматривать множество граней конкретной проблемы. Имеет пытливый ум и желание увидеть истину. Дураку же всегда на все на&рать - смотрит только в ту сторону, куда укажут телевизор и холодильник. Всегда оставайтесь думающим меньшинством.
Раночку, бандерівці!
Helgi Sharp
Заява Фокіна. Відчуття, ніби ти роками доводив, що небезпека реальна, що буревій наближається, що все всерйоз - а у відповідь чув: «Не нагнітай!»
І от коли заява прозвучала - про амністію… про «злочини з обох сторін»…про Особливий статус всього Донбасу…
Дивне відчуття.
Ані злості, ані люті. Лише дика втома. І подив. Від активістів, які вчора горлали «Зробимо їх разом!», а тепер - волають про зраду.
Агов!
А хіба порохоботи не казали вам, що саме так і буде?
То хто ж виявився правий?
Дивують ура-патріоти, які вчора обурювалися присутністю Порошенка на Ході захисників, а сьогодні - ніби в рот води понабирали.
Дивують патріотичні прибічники ЗЕ, які помічають кожен прокол команди Порошенка, але не помітили заяви Фокіна.
Що ще їм всім незрозуміло?
Я знаю що. У них ламається картинка світу, в якій «хлопець з народу» - це завжди гарно, а олігарх - персоніфіковане зло.
Що ж.
Борня триває. Від заяви Фокіна до реалізації - довгий шлях.
Чи стане цей шлях непрохідним - залежить від нас.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Российско - украинская война?
Российско - украинская война за НЕЗАВИСИМОСТЬ !
А вы не забыли, что Путин строит СССР?
Он не идиот, и понимает, что старый СССР проиграл экономически, поэтому построить такую большую систему он не в силах. И он строит СССР маленький. Если старый СССР был окружён сателлитами соцлагеря, то в новом Путинском СССР Расия окружена сателлитами из бывших республик Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР... (с Прибалтикой он похоже смирился, восток - дело другое)...
Поэтому война Путина - это не война против Украины, сателлит "Украина", населённый братскими, слегка смешными хохлами его вполне устраивает!
Его война против НЕЗАВИСИМОСТИ Украины!
И В ЭТОЙ ВОЙНЕ МЫ ПОБЕДИЛИ !
С потерей части территорий, с тысячами человеческих жертв - но мы ПОБЕДИЛИ!
И пора, наконец, признать этот факт и начать жить в условиях новых границ государства УКРАИНА. Евреи тысячи лет искали свою государственность. Может через сто лет и Украина вернёт свои исторические территории, но нужно признать СЕГОДНЯШНЮЮ РЕАЛЬНОСТЬ!
А сегодняшняя реальность такова, что сегодня вернуть эти территории можно только в обмен на независимость!
Вы хотите этого, млять?
За что кровь проливали?
ОПЗЖ+слуги Народа+Шарий это все враги Украины.
Все помнят историю с разбитым Мемориалом в центральном здании СБУ? Так вот там сейчас символ этой православной секты.
Михайло Кухаренко. Зам керівника ЦСО «А» СБУ - это российский диверсант, агент фсб фактически осуществляет руководство антитеррористическим центром СБУ!
https://ord-ua.com/2020/08/27/alfu-prevrashayut-v-allatru/
Сейчас среди слуг Народа и в Офисе Президента очень модно быть православным, про-российским фанатиком ( Ермак, Трофимов, Дубинский). Однако вместе с церковными догматами они активно впитывают и распространяют вражеские (про-российсике) постулаты о братских народах, мире, единении, братании и прекращении вражды. Естественно на условиях врага ( параши).
Этим опасным вирусом заразились и наши боксеры Ломаченко, Усик, и Глава СБУ Бакланов, и многие комики (гомики) из 95 Квартала.
Русский мир атакует нас через одно из своих орудий - церковь/религию. Будьте бдительны.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Вот с чем выйдут против нас - граждан Украины наши враги - зеленые мрази и боевики-титушки ОПЗЖ.