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Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов

Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов

Верховная Рада поддержала в целом проект закона №3112 о внесении изменений в закон об исполнительном производстве (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме).

За соответствующий законопроект в целом проголосовал 321 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект вносит изменения в ст.71 закона Украины "Об исполнительном производстве", согласно которым исполнитель обязан ежегодно индексировать размер алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

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"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка", - говорится в тексте закона.

Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов. В документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, после его принятия улучшиться материальное состояние, размер алиментов на содержание которых определен судом, и уменьшится нагрузка на государственный бюджет в связи с сокращением количества лиц, получающих социальные выплаты или уменьшение размера таких выплат.

Автор: 

алименты (85) ВР (29230) индексация (62)


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Топ комментарии
+3
До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має намір ввести обов'язковий технічний огляд для всіх видів транспорту, а не тільки для комерційного.
Цікаво, що техогляд планують перейменувати в «перевірку транспорту на придатність до експлуатації» (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє https://40ka.info/ 40ka.info .
Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.
Періодична перевірка:Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року
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01.09.2020 15:57
+2
Зебилам хорошо!!! У них уже закончилась "эпоха зубожиння", есть что мазать и ложить в карман!!!
А что делать остальным???
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01.09.2020 16:10
+2
Еженедельную...
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01.09.2020 16:11
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Правила форума Совет форумчан
До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має намір ввести обов'язковий технічний огляд для всіх видів транспорту, а не тільки для комерційного.
Цікаво, що техогляд планують перейменувати в «перевірку транспорту на придатність до експлуатації» (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє https://40ka.info/ 40ka.info .
Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.
Періодична перевірка:Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року
показать весь комментарий
01.09.2020 15:57 Ответить
Мажте, зебилы, и в карман ложыте! Токо побыстрее, а то не успеете, ибо пройдьот как эпоха зубожиння... 😁
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01.09.2020 16:04 Ответить
Зебилам хорошо!!! У них уже закончилась "эпоха зубожиння", есть что мазать и ложить в карман!!!
А что делать остальным???
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01.09.2020 16:10 Ответить
Толсто, чего не сделаешь перед выборами...
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01.09.2020 15:58 Ответить
Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов - Цензор.НЕТ 2656
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01.09.2020 16:03 Ответить
Нігті в тебе грчзні.
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01.09.2020 16:16 Ответить
А відростив шоб в носі ковирять було добре?
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01.09.2020 16:17 Ответить
не в носі. вони всі в іншому місці колупаються.
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01.09.2020 17:27 Ответить
...походу, гречка - технология прошлого века Даешь ежемесячную индексацию зарплат и пенсий
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01.09.2020 16:03 Ответить
Еженедельную...
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01.09.2020 16:11 Ответить
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01.09.2020 16:41 Ответить
Уже вижу того алиментщика, который пол года без работы с маской на морде...
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01.09.2020 16:08 Ответить
Наше государство порождает туниядцев и лентяев которые сидят на выплатах. А в данном случае проще простого одних заставить отдать другим (конченым разведенкам)!
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01.09.2020 16:37 Ответить
Зебилихи аплодируют лидеру современности!
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01.09.2020 16:38 Ответить
 
 