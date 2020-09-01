Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов

Верховная Рада поддержала в целом проект закона №3112 о внесении изменений в закон об исполнительном производстве (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме).

За соответствующий законопроект в целом проголосовал 321 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект вносит изменения в ст.71 закона Украины "Об исполнительном производстве", согласно которым исполнитель обязан ежегодно индексировать размер алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

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"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка", - говорится в тексте закона.

Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов. В документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, после его принятия улучшиться материальное состояние, размер алиментов на содержание которых определен судом, и уменьшится нагрузка на государственный бюджет в связи с сокращением количества лиц, получающих социальные выплаты или уменьшение размера таких выплат.