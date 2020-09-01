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Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів

Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону №3112 про внесення змін до закону про виконавче провадження (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі).

За відповідний законопроєкт у цілому проголосував 321 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт вносить зміни в ст.71 закону України "Про виконавче провадження", згідно з якими виконавець зобов'язаний щорічно індексувати розмір аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

"У разі самостійного направлення стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю або фізичній особі ... індексація розміру аліментів, визначеного в твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - йдеться в тексті закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст

Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. У документі прописано, що виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, після його прийняття покращиться матеріальний стан, розмір аліментів на утримання яких визначено судом, і зменшиться навантаження на державний бюджет в зв'язку зі скороченням кількості осіб, які отримують соціальні виплати або зменшення розміру таких виплат.

Автор: 

аліменти (126) ВР (14945) індексація (67)


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Топ коментарі
+3
До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має намір ввести обов'язковий технічний огляд для всіх видів транспорту, а не тільки для комерційного.
Цікаво, що техогляд планують перейменувати в «перевірку транспорту на придатність до експлуатації» (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє https://40ka.info/ 40ka.info .
Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.
Періодична перевірка:Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року
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01.09.2020 15:57
+2
Зебилам хорошо!!! У них уже закончилась "эпоха зубожиння", есть что мазать и ложить в карман!!!
А что делать остальным???
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01.09.2020 16:10
+2
Еженедельную...
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01.09.2020 16:11
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Правила форума Рада форумчан
До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури має намір ввести обов'язковий технічний огляд для всіх видів транспорту, а не тільки для комерційного.
Цікаво, що техогляд планують перейменувати в «перевірку транспорту на придатність до експлуатації» (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє https://40ka.info/ 40ka.info .
Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.
Періодична перевірка:Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року
показати весь коментар
01.09.2020 15:57 Відповісти
Мажте, зебилы, и в карман ложыте! Токо побыстрее, а то не успеете, ибо пройдьот как эпоха зубожиння... 😁
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01.09.2020 16:04 Відповісти
Зебилам хорошо!!! У них уже закончилась "эпоха зубожиння", есть что мазать и ложить в карман!!!
А что делать остальным???
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01.09.2020 16:10 Відповісти
Толсто, чего не сделаешь перед выборами...
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01.09.2020 15:58 Відповісти
Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов - Цензор.НЕТ 2656
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01.09.2020 16:03 Відповісти
Нігті в тебе грчзні.
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01.09.2020 16:16 Відповісти
А відростив шоб в носі ковирять було добре?
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01.09.2020 16:17 Відповісти
не в носі. вони всі в іншому місці колупаються.
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01.09.2020 17:27 Відповісти
...походу, гречка - технология прошлого века Даешь ежемесячную индексацию зарплат и пенсий
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01.09.2020 16:03 Відповісти
Еженедельную...
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01.09.2020 16:11 Відповісти
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01.09.2020 16:41 Відповісти
Уже вижу того алиментщика, который пол года без работы с маской на морде...
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01.09.2020 16:08 Відповісти
Наше государство порождает туниядцев и лентяев которые сидят на выплатах. А в данном случае проще простого одних заставить отдать другим (конченым разведенкам)!
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01.09.2020 16:37 Відповісти
Зебилихи аплодируют лидеру современности!
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01.09.2020 16:38 Відповісти
 
 