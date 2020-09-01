Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів
Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону №3112 про внесення змін до закону про виконавче провадження (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі).
За відповідний законопроєкт у цілому проголосував 321 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєкт вносить зміни в ст.71 закону України "Про виконавче провадження", згідно з якими виконавець зобов'язаний щорічно індексувати розмір аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.
"У разі самостійного направлення стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю або фізичній особі ... індексація розміру аліментів, визначеного в твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - йдеться в тексті закону.
Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. У документі прописано, що виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, після його прийняття покращиться матеріальний стан, розмір аліментів на утримання яких визначено судом, і зменшиться навантаження на державний бюджет в зв'язку зі скороченням кількості осіб, які отримують соціальні виплати або зменшення розміру таких виплат.
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Цікаво, що техогляд планують перейменувати в «перевірку транспорту на придатність до експлуатації» (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє https://40ka.info/ 40ka.info .
Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.
Періодична перевірка:Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року
А что делать остальным???