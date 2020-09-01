Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону №3112 про внесення змін до закону про виконавче провадження (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі).

За відповідний законопроєкт у цілому проголосував 321 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт вносить зміни в ст.71 закону України "Про виконавче провадження", згідно з якими виконавець зобов'язаний щорічно індексувати розмір аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

"У разі самостійного направлення стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю або фізичній особі ... індексація розміру аліментів, визначеного в твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - йдеться в тексті закону.

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Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. У документі прописано, що виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, після його прийняття покращиться матеріальний стан, розмір аліментів на утримання яких визначено судом, і зменшиться навантаження на державний бюджет в зв'язку зі скороченням кількості осіб, які отримують соціальні виплати або зменшення розміру таких виплат.