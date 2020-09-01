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Охрана Кивалова в Одессе разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы, - СМИ

Охрана Кивалова в Одессе разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы, - СМИ

Одесситы решили напомнить нардепу о его обещаниях построить доступную для всех желающих школу, а не частную.

Сегодня, в День знаний, бывший народный депутат Сергей Кивалов торжественно открыл частную церковно-приходскую школу в Одессе, передает УНИАН.

Открытие сопровождалось акцией протеста, которую, по информации СМИ, разогнала охрана частной школы. Об этом пишет "Одесский курьер". Журналисты отмечают, что несмотря на карантинные запреты, открытие школы на улице Академической, на месте бывшей межрейсовой базы моряков стало массовым мероприятием с участием детей, которых таким образом подвергли опасности заражения коронавирусом. "Мероприятие началось с привычными Кивалову помпой и пафосом. Довольный бывший народный депутат с нескрываемой радостью раздавал интервью своим карманным телеканалам", – говорится в материале. Около школы, по информации СМИ, собрались одесситы, которые решили напомнить Кивалову о его обещаниях построить церковно-приходскую школу, доступную для всех желающих, а не частное заведение для получения прибыли.

Как пишут журналисты, закончилось все тем, что охрана Кивалова, применяя физическую силу, просто разогнала пришедших людей, "не стесняясь бить пожилых женщин и творить сие действо на глазах участвующих в линейке детей". Издание напоминает, что Сергей Кивалов путем обманных махинаций отвел себе 1,3 гектара земли на льготных условиях якобы под строительство общественной церковно-приходской школы: "В итоге, из бесплатной и общественной школа превратилась в частное учебное заведение для избранных, где обучение стоит 11 700 гривен в месяц, плюс "вступительный взнос" еще в 25 тысяч". При этом в материале отмечается, что бывший нардеп продолжает и дальше просить льготы, намереваясь часть своих затрат на содержание частной школы переложить на муниципальный бюджет – на плечи налогоплательщиков.


Автор: 

Кивалов Сергей (391) Одесса (7869) протест (5857)


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Топ комментарии
+27
Нашли кому верить-"********".
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01.09.2020 17:18
+19
Смачного дебіли!
Чергова порція сечі вам в очі!
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01.09.2020 17:26
+16
И будут учить маленьких *************.
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01.09.2020 17:28
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Вот это поворот.
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01.09.2020 17:12 Ответить
Нашли кому верить-"********".
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01.09.2020 17:18 Ответить
...торжественно открыл частную церковно-приходскую школу... которая получила официальное название "Серега Підрахуй"
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01.09.2020 17:20 Ответить
Им святого ********
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01.09.2020 18:02 Ответить
неужели нашлись дебилы,чтобы платить 11 700 гривен в месяц,етому ********?
и что дает ета школа? разве с етим дипломом можно получить престижную работу,особенно на Западе?
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01.09.2020 20:31 Ответить
Одесити ,да вовісьте вже того Підрахуя! Скільки воно вже мізки парити людям буде? Тварюка ригівська!
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01.09.2020 17:23 Ответить
Смачного дебіли!
Чергова порція сечі вам в очі!
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01.09.2020 17:26 Ответить
При агенте Зеленском беснуются роССийские коллаборанты и некому их приструнить.
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01.09.2020 17:26 Ответить
Вообще-то, Кивалов бывший депутат сейчас, а при Порошенко он был действующим.
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01.09.2020 21:01 Ответить
В Одессе на 135-м округе кандидат от «Слуги народа» победил Кивалова и Дарта Вейдера

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10629237-v-odesse-na-135-m-okruge-kandidat-ot-slugi-naroda-pobedil-kivalova-i-darta-veydera.html

Ой, вы обосрались.
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01.09.2020 21:36 Ответить
Кто обосрался?
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01.09.2020 22:33 Ответить
Слуга урода? И заодно зебобик припьевший пороха?
Риторический вопрос, можете не отвечать.
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02.09.2020 00:34 Ответить
Ты читать не умеешь? Для особо одарённых: Кивалов был депутатом при Порошенко, а при Зеленском он пролетел.
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02.09.2020 10:00 Ответить
Зелёный депутан и беспредельщик Кивалов - два сапога пара
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02.09.2020 10:33 Ответить
И будут учить маленьких *************.
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01.09.2020 17:28 Ответить
21 век.Церковно-приходская школа.Нема слов...
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01.09.2020 17:29 Ответить
В данному случае скрепно-приходская.
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01.09.2020 17:32 Ответить
....часная школа ))) за сказочные деньги для вступления но на плечах обычных налогоплательщиков.
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01.09.2020 17:40 Ответить
голосуйте далі за кацапського злодія з їб@лом тупого комбайнера!
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01.09.2020 17:32 Ответить
У меня такое ощущение, что одесситы любят своих местных упырей, всяких Киваловых, Трухановых, как бы назло Киеву. Типа "не надо нам ту ваших бандеровцев навязывать, мы сами разберемся". И все эти годы защищают этих уродов, которые уничтожили Одессу. И так гордые одесситы сидят, утонув в дерибанах, разрухе и полчищах тараканов в своих квартирах. Но виноват, конечно же, Киев и ... "понаехавшие западэнцы" (да, неоднократно приходилось слышать, что Одесса такая убогая именно от "западэнцев").
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01.09.2020 17:33 Ответить
Цензоровська ватниця Svetlana Odessa саме так вчора писала. Та дуже раділа, коли повінь у Карпатах була, а люди залишились без без домівок, без майна та без садів-огородів. Ця паскуда писала, шо так їм і треба.
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02.09.2020 00:59 Ответить
Театр абсурда при поддержке зелени.
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01.09.2020 17:39 Ответить
В последнее время кацапы в Украине вообще не встречают никакого сопротивления,творят анархию как хотят...
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01.09.2020 17:41 Ответить
КИВАлов из Одессы. Хорошо устроился!
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01.09.2020 17:45 Ответить
Печально. Тварь отжала у государства землю черноморского морского пароходства за взятки и через вверенный ему горсовет получает льготы на это москальское скрепоносие. А прошлые выборы ******** проиграл такому же скрепоносному пи_арасу от СН - ресторатору леонову.
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01.09.2020 17:48 Ответить
розігнали челядь як під зимнім дворцем у 1905 р.
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01.09.2020 17:57 Ответить
не стесняясь бить пожилых женщинИсточник: https://censor.net/ru/n3217021
Которые пришли требовать, чтобы их внучки не просто учились в ЦПШ московського патриархата, но ещё и бесплатно?
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01.09.2020 17:58 Ответить
Фанатики.От люди молилися проти вірусу.І що допомогло?
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01.09.2020 18:15 Ответить
Ото хлопці крадуть!!! І точно заносять. А кому?
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01.09.2020 18:21 Ответить
А що це за охорона? Хто їм надав повноваження на такі дії? Де була поліція?
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01.09.2020 19:00 Ответить
А кто дал право какой-то "охране" какого-то ублюдка разгонять акции протеста граждан и митинги? У нас в стране уже "царствует" его величество "беспредел"?
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01.09.2020 19:43 Ответить
Школы открывают только лохи.
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01.09.2020 19:51 Ответить
А що відкривають янелохи? Тюрьми? Одесити! закидайте цю школу пляшками з сумішшю Молотова! Вам же дешевше вийде...
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01.09.2020 20:14 Ответить
вопрос со знаком?-почему ******** не на нарах
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01.09.2020 20:18 Ответить
При овоще жил при шоколадном жил и сейчас при зеленой масе живет
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01.09.2020 20:21 Ответить
"Новый"министр экономики Зеленского.
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01.09.2020 21:09 Ответить
Шо це за охорона у підрахуя така, що людей лупцює? Та шо це за школа така церковно-пріходская? Шо це за зкріпний рузкій мір православний в Одесу повертається?
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02.09.2020 00:51 Ответить
 
 