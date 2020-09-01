РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10970 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 681 9

Коронавирус вызвал рекордный уровень безработицы в ЕС

Коронавирус вызвал рекордный уровень безработицы в ЕС

В Испании безработица в июле составила 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза, передает УНИАН.

Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составила 7,7%, а не 7,8%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%, сообщает "МинПром" со ссылкой на Trading Economics. Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце увеличилось на 344 тыс., до 12,793 млн человек, что обусловлено ограничительными мерами, введенными в государствах с целью сдерживания распространения COVID-19.

В Испании безработица в июле составила 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%. Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне. В Евросоюзе безработица в июле выросла до 7,2% с июньских 7,1%.


Автор: 

безработица (451) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То кому тоді вигідна пандемія?
показать весь комментарий
01.09.2020 17:41 Ответить
А в нас? Що нам той ЄС.Крім того карантин після виборів скоріше за все посилять.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:14 Ответить
Как микроб мог вызвать безработицу?) Он шо? Премьер министр?
Безработизу организовали дебилы- популисты у власти, а не мифический вирус.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:34 Ответить
а на Чехах і в Польщі купа роботи і треба людей,нема кому робити
показать весь комментарий
01.09.2020 18:44 Ответить
Тут рівень безробіття стрімко падає після карантину. Перший графік зверху https://www.insee.fr/fr/statistiques/4641598 Держава вже витратила на санітарну кризу коло 150 млд євро, а всього виділила 450 млд. Тут теж знайшлись ловкачі і вкрали кілька мільйонів.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:45 Ответить
Правительства этих стран помогли своим жителям пособиями, цены попадали. А скоморохи в Украине только гадят и зажимают бизнес, коммуналка растет.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:56 Ответить
Тут ціни на фрукти і овочі дуже виросли, деякі майже в два рази, тому що весною фермерам бракувало робочих рук через карантин і засуха була весною й літом. Хоча вони і відправили безробітних і не тільки безробітних працювати на ферми, але то були люди, які не привикли до таких робіт.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:15 Ответить
А у меня другая информация. На детей пособие, на покупку ноутбуков для удаленной учебы еще по 500 долл.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:38 Ответить
 
 