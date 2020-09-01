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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус спричинив рекордний рівень безробіття в ЄС

Коронавірус спричинив рекордний рівень безробіття в ЄС

В Іспанії безробіття в липні становило 15,8%, в Італії - 9,7%, у Франції - 6,9%, у Німеччині - 4,4%.

Безробіття в 19 країнах єврозони в липні 2020 року збільшилося до 7,9% - максимального рівня з листопада 2018 року - на тлі кризи, викликаної пандемією коронавірусу, свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає УНІАН.

Згідно з переглянутими даними, в червні безробіття становило 7,7%, а не 7,8%, як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували липневе безробіття на рівні 8%, повідомляє "Мінпром" з посиланням на Trading Economics. Кількість безробітних в єврозоні минулого місяця збільшилася на 344 тис., до 12,793 млн осіб, що обумовлено обмежувальними заходами, введеними в державах із метою стримування поширення COVID-19.

В Іспанії безробіття в липні склало 15,8%, в Італії - 9,7%, у Франції - 6,9%, у Німеччині - 4,4%. Безробіття серед молоді (до 25 років) в єврозоні збільшилося до 17,3% з 17,2% в червні. В Євросоюзі безробіття в липні зросло до 7,2% з червневих 7,1%.

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Автор: 

безробіття (542) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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То кому тоді вигідна пандемія?
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01.09.2020 17:41 Відповісти
А в нас? Що нам той ЄС.Крім того карантин після виборів скоріше за все посилять.
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01.09.2020 18:14 Відповісти
Как микроб мог вызвать безработицу?) Он шо? Премьер министр?
Безработизу организовали дебилы- популисты у власти, а не мифический вирус.
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01.09.2020 18:34 Відповісти
а на Чехах і в Польщі купа роботи і треба людей,нема кому робити
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01.09.2020 18:44 Відповісти
Тут рівень безробіття стрімко падає після карантину. Перший графік зверху https://www.insee.fr/fr/statistiques/4641598 Держава вже витратила на санітарну кризу коло 150 млд євро, а всього виділила 450 млд. Тут теж знайшлись ловкачі і вкрали кілька мільйонів.
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01.09.2020 18:45 Відповісти
Правительства этих стран помогли своим жителям пособиями, цены попадали. А скоморохи в Украине только гадят и зажимают бизнес, коммуналка растет.
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01.09.2020 18:56 Відповісти
Тут ціни на фрукти і овочі дуже виросли, деякі майже в два рази, тому що весною фермерам бракувало робочих рук через карантин і засуха була весною й літом. Хоча вони і відправили безробітних і не тільки безробітних працювати на ферми, але то були люди, які не привикли до таких робіт.
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01.09.2020 19:15 Відповісти
А у меня другая информация. На детей пособие, на покупку ноутбуков для удаленной учебы еще по 500 долл.
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01.09.2020 22:38 Відповісти
 
 