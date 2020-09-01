Коронавірус спричинив рекордний рівень безробіття в ЄС

В Іспанії безробіття в липні становило 15,8%, в Італії - 9,7%, у Франції - 6,9%, у Німеччині - 4,4%.

Безробіття в 19 країнах єврозони в липні 2020 року збільшилося до 7,9% - максимального рівня з листопада 2018 року - на тлі кризи, викликаної пандемією коронавірусу, свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає УНІАН.

Згідно з переглянутими даними, в червні безробіття становило 7,7%, а не 7,8%, як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували липневе безробіття на рівні 8%, повідомляє "Мінпром" з посиланням на Trading Economics. Кількість безробітних в єврозоні минулого місяця збільшилася на 344 тис., до 12,793 млн осіб, що обумовлено обмежувальними заходами, введеними в державах із метою стримування поширення COVID-19.

В Іспанії безробіття в липні склало 15,8%, в Італії - 9,7%, у Франції - 6,9%, у Німеччині - 4,4%. Безробіття серед молоді (до 25 років) в єврозоні збільшилося до 17,3% з 17,2% в червні. В Євросоюзі безробіття в липні зросло до 7,2% з червневих 7,1%.

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