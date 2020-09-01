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В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция

В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция

В Киеве на ул. Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении.

Автор: 

граната (997) Нацполиция (16436)


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Топ комментарии
+15
Этот?
В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5463
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01.09.2020 20:55
+11
Не. В одном черном поясе (ему недавно дали):

В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7432
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01.09.2020 20:58
+6
Там недавно голий гуляв, тому й питаю.
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01.09.2020 20:58
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Голий?
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01.09.2020 20:54 Ответить
Ну вы даете, был бы голый, куда он гранату всунет?
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01.09.2020 20:57 Ответить
Там недавно голий гуляв, тому й питаю.
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01.09.2020 20:58 Ответить
Не. В одном черном поясе (ему недавно дали):

В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7432
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01.09.2020 20:58 Ответить
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01.09.2020 20:59 Ответить
🤣
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01.09.2020 21:54 Ответить
Голый гулял с месяц назад.
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01.09.2020 20:59 Ответить
Я подумав що тому і знайшли гранату бо не було де заховати. Просто причепив.
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01.09.2020 21:03 Ответить
Этот?
В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5463
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01.09.2020 20:55 Ответить
Фокина искал с Леней?
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01.09.2020 21:02 Ответить
С Леной...
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01.09.2020 21:15 Ответить
Так можнео и в Конча-Заспу подьехать.
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01.09.2020 21:03 Ответить
Новое шоу от студии 95-ыйанал
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01.09.2020 21:24 Ответить
Бардак і безпредєл.
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01.09.2020 21:55 Ответить
Тяжело на Банковой без гранаты.
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01.09.2020 22:12 Ответить
...Синее небо над головой
Гранату отняли, послали домой...

(c) Пр. Лебединский
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01.09.2020 22:37 Ответить
Лучше бы, инструкцию прочитали по пользованию гранаты, что бы не поранился, да подсказали где кто находится, граната не дешёвая вещь...
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01.09.2020 22:40 Ответить
Началось?
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02.09.2020 00:01 Ответить
Всіх не затримати.
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02.09.2020 00:52 Ответить
А фото затриманого з заретушованим обличчям буде?
Ст це чергова спецоперація із серії "Спасіння падаючого рейтингах"?
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02.09.2020 10:52 Ответить
Это цветочки. Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
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02.09.2020 12:53 Ответить
 
 