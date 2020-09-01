В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция

В Киеве на ул. Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении.