В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция
В Киеве на ул. Банковой сотрудники полиции полка особого назначения №2 задержали мужчину с гранатой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. … На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - указывается в сообщении.
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Гранату отняли, послали домой...
(c) Пр. Лебединский
Ст це чергова спецоперація із серії "Спасіння падаючого рейтингах"?