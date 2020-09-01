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Новини
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В урядовому кварталі Києва затримано чоловіка з гранатою, - Нацполіція

В урядовому кварталі Києва затримано чоловіка з гранатою, - Нацполіція

У Києві на вул. Банковій співробітники поліції полку особливого призначення №2 затримали чоловіка з гранатою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. ... На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи", - вказується в повідомленні.

Автор: 

граната (788) Нацполіція (15141)


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Топ коментарі
+15
Этот?
В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5463
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01.09.2020 20:55
+11
Не. В одном черном поясе (ему недавно дали):

В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7432
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01.09.2020 20:58
+6
Там недавно голий гуляв, тому й питаю.
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01.09.2020 20:58
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Голий?
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01.09.2020 20:54 Відповісти
Ну вы даете, был бы голый, куда он гранату всунет?
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01.09.2020 20:57 Відповісти
Там недавно голий гуляв, тому й питаю.
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01.09.2020 20:58 Відповісти
Не. В одном черном поясе (ему недавно дали):

В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7432
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01.09.2020 20:58 Відповісти
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01.09.2020 20:59 Відповісти
🤣
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01.09.2020 21:54 Відповісти
Голый гулял с месяц назад.
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01.09.2020 20:59 Відповісти
Я подумав що тому і знайшли гранату бо не було де заховати. Просто причепив.
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01.09.2020 21:03 Відповісти
Этот?
В правительственном квартале Киева задержан мужчина с гранатой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5463
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01.09.2020 20:55 Відповісти
Фокина искал с Леней?
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01.09.2020 21:02 Відповісти
С Леной...
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01.09.2020 21:15 Відповісти
Так можнео и в Конча-Заспу подьехать.
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01.09.2020 21:03 Відповісти
Новое шоу от студии 95-ыйанал
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01.09.2020 21:24 Відповісти
Бардак і безпредєл.
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01.09.2020 21:55 Відповісти
Тяжело на Банковой без гранаты.
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01.09.2020 22:12 Відповісти
...Синее небо над головой
Гранату отняли, послали домой...

(c) Пр. Лебединский
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01.09.2020 22:37 Відповісти
Лучше бы, инструкцию прочитали по пользованию гранаты, что бы не поранился, да подсказали где кто находится, граната не дешёвая вещь...
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01.09.2020 22:40 Відповісти
Началось?
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02.09.2020 00:01 Відповісти
Всіх не затримати.
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02.09.2020 00:52 Відповісти
А фото затриманого з заретушованим обличчям буде?
Ст це чергова спецоперація із серії "Спасіння падаючого рейтингах"?
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02.09.2020 10:52 Відповісти
Это цветочки. Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
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02.09.2020 12:53 Відповісти
 
 