В урядовому кварталі Києва затримано чоловіка з гранатою, - Нацполіція
У Києві на вул. Банковій співробітники поліції полку особливого призначення №2 затримали чоловіка з гранатою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.
"Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. ... На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи", - вказується в повідомленні.
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Гранату отняли, послали домой...
(c) Пр. Лебединский
Ст це чергова спецоперація із серії "Спасіння падаючого рейтингах"?