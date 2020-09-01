В урядовому кварталі Києва затримано чоловіка з гранатою, - Нацполіція

У Києві на вул. Банковій співробітники поліції полку особливого призначення №2 затримали чоловіка з гранатою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Для з'ясування обставин поліцейські доставили громадянина в Печерське управління поліції. ... На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи", - вказується в повідомленні.