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Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ
Народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат.
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.
Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом в целом заразились 23 нардепа.
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