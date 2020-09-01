Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ

Народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом в целом заразились 23 нардепа.

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