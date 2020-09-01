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Новости Коронавирус и карантин
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Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ

Нардеп

Народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом в целом заразились 23 нардепа.

Также на Цензор.НЕТ: Тимошенко в критическом состоянии: предпринимаются меры для вентиляции легких, - нардеп "Батькивщины" Ивченко. ВИДЕО

Автор: 

депутат (3312) карантин (16729) Батькивщина (2013) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Мне и миллионам других украинцев как-то похер на этого депутата. У него будет вип палата в феофании, личный апарат ивл, бесплатные лекарства и лучшие доктора в стране за наш с вами счет. А вот простые граждане, за неимением медицины и лекарств будут лечится по-приколу.
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01.09.2020 21:14
+3
хватит, Юля - это наше будущее... счастливое будущее УКРАИНЫ..
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01.09.2020 21:11
+3
А зачем нам это нужно знать?
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01.09.2020 21:12
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Огласите весь список, пжлста...
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01.09.2020 21:05 Ответить
1. ...
2.
3.
...
..
22. Люля .
23. Крулько .
..
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01.09.2020 21:10 Ответить
1 Lvbnhj.pdrs
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02.09.2020 00:28 Ответить
бедняга
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01.09.2020 21:10 Ответить
хватит, Юля - это наше будущее... счастливое будущее УКРАИНЫ..
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01.09.2020 21:11 Ответить
До сліз! Ридали зо сміху всім гестапо!

Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 3643
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01.09.2020 21:13 Ответить
можете ещё все дружненько устроить массовый суицид - точно никто не расстроится..
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01.09.2020 22:03 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 9942
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01.09.2020 21:20 Ответить
дальше пищишь - гомикам, извиняюсь - петикам - слава...??
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01.09.2020 22:04 Ответить
А зачем нам это нужно знать?
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01.09.2020 21:12 Ответить
Мне и миллионам других украинцев как-то похер на этого депутата. У него будет вип палата в феофании, личный апарат ивл, бесплатные лекарства и лучшие доктора в стране за наш с вами счет. А вот простые граждане, за неимением медицины и лекарств будут лечится по-приколу.
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01.09.2020 21:14 Ответить
а как там Юля ???
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01.09.2020 21:22 Ответить
А вдруг он тайно посещал бабу Юлю!
)
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01.09.2020 21:23 Ответить
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01.09.2020 21:32 Ответить
Шота Юлька по рукам пошла.
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01.09.2020 21:34 Ответить
с бабкой спал???)
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01.09.2020 21:53 Ответить
так пару днів назад писали, що Йулька при смерті?? і що? вже все?
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01.09.2020 22:16 Ответить
ну а Крулька певно заразився від Йульки! Йулька-Крулька!!! АХАХАХАХ!!!
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01.09.2020 22:17 Ответить
нігор іди нах
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02.09.2020 00:30 Ответить
Це робилося тільки для нагнітання ще більшої істерії. Прокапається 2 неділі Зацефом і нічого їй не станеться.
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01.09.2020 22:29 Ответить
Ее еще ломом не добьешь и от корыта траком не оттащишь...
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01.09.2020 22:39 Ответить
Баба Ю копыта еще не отбромила?
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02.09.2020 00:37 Ответить
Читаю висери прихильників сивочолого брехуна - ********, просто жах! Хворі на всю голову істоти. Не даремно ж люди кажуть: риги і бариги - близнюки-браття. Веселить тільки те, що "*******", своєю тупістю, цинізмом і бидлячестю, руйнують рейтінг свого кумира - "лідера опозиції" цинічного бариги.
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02.09.2020 08:08 Ответить
Харьковская Батькивщина полностью слилась под Кернеса, люди Кернеса сидят в территориальных комиссиях "представляя" Батькивщину. Видно Юля ваще без денег сидит что попродавала свои места в комиссиях
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02.09.2020 21:47 Ответить
 
 