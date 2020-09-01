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Новини Коронавірус і карантин
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Нардеп "Батьківщини" Крулько захворів на COVID-19, - ЗМІ

Нардеп

Народний депутат "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус. Його тест дав позитивний результат.

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, результати тесту нардеп отримав у понеділок. Зараз він перебуває на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько був відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом загалом заразилися 23 нардепи.

Читайте також: На коронавірус нині хворіють два нардепи, - Разумков

Автор: 

депутат (1773) карантин (18172) Батьківщина (586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Мне и миллионам других украинцев как-то похер на этого депутата. У него будет вип палата в феофании, личный апарат ивл, бесплатные лекарства и лучшие доктора в стране за наш с вами счет. А вот простые граждане, за неимением медицины и лекарств будут лечится по-приколу.
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01.09.2020 21:14
+3
хватит, Юля - это наше будущее... счастливое будущее УКРАИНЫ..
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01.09.2020 21:11
+3
А зачем нам это нужно знать?
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01.09.2020 21:12
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01.09.2020 21:05 Відповісти
1. ...
2.
3.
...
..
22. Люля .
23. Крулько .
..
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01.09.2020 21:10 Відповісти
1 Lvbnhj.pdrs
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02.09.2020 00:28 Відповісти
бедняга
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01.09.2020 21:10 Відповісти
хватит, Юля - это наше будущее... счастливое будущее УКРАИНЫ..
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01.09.2020 21:11 Відповісти
До сліз! Ридали зо сміху всім гестапо!

Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 3643
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01.09.2020 21:13 Відповісти
можете ещё все дружненько устроить массовый суицид - точно никто не расстроится..
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01.09.2020 22:03 Відповісти
Нардеп "Батькивщины" Крулько заболел COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 9942
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01.09.2020 21:20 Відповісти
дальше пищишь - гомикам, извиняюсь - петикам - слава...??
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01.09.2020 22:04 Відповісти
А зачем нам это нужно знать?
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01.09.2020 21:12 Відповісти
Мне и миллионам других украинцев как-то похер на этого депутата. У него будет вип палата в феофании, личный апарат ивл, бесплатные лекарства и лучшие доктора в стране за наш с вами счет. А вот простые граждане, за неимением медицины и лекарств будут лечится по-приколу.
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01.09.2020 21:14 Відповісти
а как там Юля ???
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01.09.2020 21:22 Відповісти
А вдруг он тайно посещал бабу Юлю!
)
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01.09.2020 21:23 Відповісти
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01.09.2020 21:32 Відповісти
Шота Юлька по рукам пошла.
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01.09.2020 21:34 Відповісти
с бабкой спал???)
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01.09.2020 21:53 Відповісти
так пару днів назад писали, що Йулька при смерті?? і що? вже все?
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01.09.2020 22:16 Відповісти
ну а Крулька певно заразився від Йульки! Йулька-Крулька!!! АХАХАХАХ!!!
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01.09.2020 22:17 Відповісти
нігор іди нах
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02.09.2020 00:30 Відповісти
Це робилося тільки для нагнітання ще більшої істерії. Прокапається 2 неділі Зацефом і нічого їй не станеться.
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01.09.2020 22:29 Відповісти
Ее еще ломом не добьешь и от корыта траком не оттащишь...
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01.09.2020 22:39 Відповісти
Баба Ю копыта еще не отбромила?
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02.09.2020 00:37 Відповісти
Читаю висери прихильників сивочолого брехуна - ********, просто жах! Хворі на всю голову істоти. Не даремно ж люди кажуть: риги і бариги - близнюки-браття. Веселить тільки те, що "*******", своєю тупістю, цинізмом і бидлячестю, руйнують рейтінг свого кумира - "лідера опозиції" цинічного бариги.
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02.09.2020 08:08 Відповісти
Харьковская Батькивщина полностью слилась под Кернеса, люди Кернеса сидят в территориальных комиссиях "представляя" Батькивщину. Видно Юля ваще без денег сидит что попродавала свои места в комиссиях
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02.09.2020 21:47 Відповісти
 
 