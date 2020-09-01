Нардеп "Батьківщини" Крулько захворів на COVID-19, - ЗМІ

Народний депутат "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус. Його тест дав позитивний результат.

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, результати тесту нардеп отримав у понеділок. Зараз він перебуває на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько був відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом загалом заразилися 23 нардепи.

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