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На коронавірус нині хворіють два нардепи, - Разумков
На сьогодні у Верховній Раді на коронавірус хворіють два нардепи.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Я не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо, два", - сказав глава ВР.
Раніше повідомлялося, що лідерка політичної партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.
Топ коментарі
+8 Прощай немытая раССея
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+4 Sergii Ustim
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+4 Bob Gamilton
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