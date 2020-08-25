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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус нині хворіють два нардепи, - Разумков

На коронавірус нині хворіють два нардепи, - Разумков

На сьогодні у Верховній Раді на коронавірус хворіють два нардепи.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Я не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо, два", - сказав глава ВР.

Раніше повідомлялося, що лідерка політичної партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне на позачерговій сесії підвищення "мінімалки" і чотири ратифікації, - Разумков

Автор: 

ВР (14941) депутат (1770) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 964
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25.08.2020 13:56
+4
Нее, это типичное поведение "слуг народа"...
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25.08.2020 14:00
+4
редкостная гнида, как и вся шобла слуг сброда, набраных по приколу зебараном в подворотнях.
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25.08.2020 14:17
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Разумкова бы назвал нормальным, если бы семья не делала бизнес на ломбардах
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25.08.2020 13:55 Відповісти
Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 964
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25.08.2020 13:56 Відповісти
редкостная гнида, как и вся шобла слуг сброда, набраных по приколу зебараном в подворотнях.
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25.08.2020 14:17 Відповісти
А что это преступление?
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Нее, это типичное поведение "слуг народа"...
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25.08.2020 14:00 Відповісти
Забирать у людей вещи за треть цены, потому что им хлеба не за что купить. Чисто бизнес. Можем процентную ставку обсудить
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26.08.2020 03:53 Відповісти
Разумков--скрытая КРЫСА
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25.08.2020 16:09 Відповісти
шо,не хочет быть первым,кто обьявит о "контактирующих" с йулей?
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25.08.2020 13:55 Відповісти
а чому тільки два...чому би всим не виздихати?
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25.08.2020 13:55 Відповісти
Когда "Ой, все"?
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25.08.2020 13:55 Відповісти
От що "іммунітет" деПутанський витворяє!
Не тільки від кічі, падлюк, але й від Ковіду "прєдохраняєт",
мля...
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25.08.2020 13:58 Відповісти
А Меркель уже выслала самолет за Юлей Тимошенко?
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25.08.2020 15:28 Відповісти
Жулька за двоих топит?
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25.08.2020 16:05 Відповісти
Як там російська мерзота Пєця?
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25.08.2020 17:00 Відповісти
 
 