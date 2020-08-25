На коронавірус нині хворіють два нардепи, - Разумков

На сьогодні у Верховній Раді на коронавірус хворіють два нардепи.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Я не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо, два", - сказав глава ВР.

Раніше повідомлялося, що лідерка політичної партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.

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