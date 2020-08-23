Рада розгляне на позачерговій сесії підвищення "мінімалки" і чотири ратифікації, - Разумков

На позачерговій сесії Верховної Ради 25 серпня буде розглянуто питання підвищення мінімальної заробітної плати, портфельних гарантій для кредитування бізнесу та чотири ратифікації.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там винесено 6 питань. Сесія скликається на вимогу Президента. У нас перше питання – це підняття мінімальної заробітної плати, друге питання – це так звані портфельні гарантії. Це достатньо спрощений законопроєкт, який відповідає саме портфельним гарантіям. І інші чотири питання – це ратифікації, запропоновані Президентом і Кабінетом Міністрів", - поінформував Разумков.

Він вважає, що позачергова сесія пройде достатньо спокійно, в залі буде "консолідована позиція депутатів".

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