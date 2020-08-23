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Рада розгляне на позачерговій сесії підвищення "мінімалки" і чотири ратифікації, - Разумков

Рада розгляне на позачерговій сесії підвищення

На позачерговій сесії Верховної Ради 25 серпня буде розглянуто питання підвищення мінімальної заробітної плати, портфельних гарантій для кредитування бізнесу та чотири ратифікації.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там винесено 6 питань. Сесія скликається на вимогу Президента. У нас перше питання – це підняття мінімальної заробітної плати, друге питання – це так звані портфельні гарантії. Це достатньо спрощений законопроєкт, який відповідає саме портфельним гарантіям. І інші чотири питання – це ратифікації, запропоновані Президентом і Кабінетом Міністрів", - поінформував Разумков.

Він вважає, що позачергова сесія пройде достатньо спокійно, в залі буде "консолідована позиція депутатів".

Читайте також: Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня

Автор: 

ВР (14941) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+7
Зарплаты должны расти согласно росту ВВП и т.д.. Иначе будет просто инфляция и просто печатанье бумажек. Тем более сейчас дикий кризис и многие предприниматели еле выживают. Увеличение налогов -- прямая дорога к их банкротству.
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23.08.2020 14:32
+6
Срочно хотят поднять госпошлины, штрафы и всё то, что сдирают с Украинцев используя индекс минимальной зарплаты...
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23.08.2020 14:19
+6
Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3047
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23.08.2020 14:28
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Правила форума Рада форумчан
Срочно хотят поднять госпошлины, штрафы и всё то, что сдирают с Украинцев используя индекс минимальной зарплаты...
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23.08.2020 14:19 Відповісти
Батько пішов на пенсію в 2010 році. Тоді його пенсія становила 1, 5 мінімальних зарплати. Зараз його пенсія - 0,5 мінімальної зарплати. Одна єрунда, що ціни то орієнтуються на на пенсії , а на зарплати.
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23.08.2020 14:24 Відповісти
Вы сами написали, что пенсия не зависит от того, какая минимальная зарплата сейчас в стране.
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23.08.2020 14:30 Відповісти
Рекомендую в следующий раз проголосовать на президентских выборах за Дизель-шоу.
Смотришь и пенсия станет 0,0 от минималки.
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23.08.2020 16:08 Відповісти
По сравнению с 95 кварталом коллектив дизель-шоу выглядят интеллектуалами и адекватами.
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23.08.2020 17:38 Відповісти
То есть зарплаты расти не должны? А давайте вернемся тогда к минималке 2014 года. Штрафы уменьшатся .........
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23.08.2020 14:25 Відповісти
А при чем тут зарплаты, когда речь идет о МИНИМАЛЬНОЙ зарплате, которая к тому, что платят работникам, отношения не имеет. Минимальная зарплата может и увеличиваться, и уменьшаться, это не заставляет работодателю платить больше. А вот многие налоги, штрафы, госпошлины и т.п. напрямую зависят от индекса "минимальная зарплата", т.к. он участвует в расчете всех этих платежей.
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23.08.2020 14:28 Відповісти
Может хотя бы при том, что у нас хитросделанные работодатели оформляют на минималку и платят разницу в конвертах? А от этого как раз-таки зависит будущая пенсия в том числе. Или так переживаете за то, что этим хитросделанным налоги повысят? Или еще при том, что ниже минималки платить нельзя вообще, ведь любители и такие есть. - платит минимальную и считает, что хватит, особенно по регионам и малым городам, где с работой напряг.
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23.08.2020 14:55 Відповісти
Вот и тут реальная зарплата не зависит от минималки. А налоги зависят.
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23.08.2020 14:57 Відповісти
Зависит, потому как ниже минималки быть не может. Есть рычаг давить на работодателя платить больше нее, ведь человек может уйти на госслужбу, которой тоже полно.
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23.08.2020 15:02 Відповісти
Вы же сами написали "остальное в конверте", а это априори больше минималки. Рычаг государства на предпринимателя - платить больше налогов. На зарплаты государству глубоко и с высокой колокольни.
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23.08.2020 15:04 Відповісти
Я написала не только это.
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23.08.2020 15:06 Відповісти
А я именно это - государству ПЛЕВАТЬ сколько получают его граждане, абы не выздыхали. Вся эта возня с минималками - исключительно ради доходов в бюджет. И только.
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23.08.2020 15:09 Відповісти
За будущую пенсию не переживайте - ее не будет.
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23.08.2020 14:58 Відповісти
Если так дальше пойдет, то наверняка с нашими качелями не будет.
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23.08.2020 15:03 Відповісти
Дело не в "так дальше" и не в "качелях". А в самой системе пенсионного обеспечения. Она не эффективна и деградирует.
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23.08.2020 15:06 Відповісти
Ну извините....... запланированные изменения спустили в унитаз и про старт перехода на накопительную систему можно забыть.
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23.08.2020 15:15 Відповісти
Так я и говорю - не переживайте, бо её не будет.
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23.08.2020 15:19 Відповісти
Она уже скончалась.
Но попробуйте доказать нашим людям что молодость дана только для того чтобы обеспечить себе старость. Зае%%тесь!
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23.08.2020 16:11 Відповісти
Вы имбицил,держу пари вы никогда не дня не работали на себя,можете не возражать и так всё ясно.
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23.08.2020 15:48 Відповісти
Я не знаю кто такой имбИцил, но Вы явно из породы имбЕцилов, тех,, кто хитросделаны и которые считают, что достойны европейского уровня жизни, при этом в плане только брать. Научитесь сначала жить по европейским законам - потом вдавайтесь в рассуждения кто, как и кем работал или работает. Ну и грамматике подучитесь, не позорьтесь, пытаясь оскорбить.
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23.08.2020 15:57 Відповісти
Теперь хоть буду знать имбецил,хотя текст меня исправлял, все ровно есть маленькие фопы которым не под силу платить эти налоги,они закрываются и в Польшу, у нас и так остались одни чиновники и пенсионеры ,на счёт грамматике возможно не силен.
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23.08.2020 19:01 Відповісти
Рада, что теперь будете знать как называется ваше психическое состояние.
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23.08.2020 21:10 Відповісти
Ты почему от вопроса уходишь,наверное троль.
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24.08.2020 06:17 Відповісти
Вам легче если вы кого то оскорбите или унизите?
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23.08.2020 16:12 Відповісти
Зарплаты должны расти согласно росту ВВП и т.д.. Иначе будет просто инфляция и просто печатанье бумажек. Тем более сейчас дикий кризис и многие предприниматели еле выживают. Увеличение налогов -- прямая дорога к их банкротству.
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23.08.2020 14:32 Відповісти
После того сколько ОВГЗ напечатали за прошедший год....... одной волной больше, одной меньше как-то без разницы тонущему кораблю. Кстати.... почему вот это заглохло интересно. https://interfax.com.ua/news/political/675493.html
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23.08.2020 14:40 Відповісти
В бюджете дыра, а так как Игорь Валеричу надо где-то брать ресурс, решили подоить малый бизнес.
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23.08.2020 14:21 Відповісти
Экзотропия для зелебобиков нормальное явление.
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23.08.2020 14:25 Відповісти
сдается мне кто-то врет))) или завирается ))
///
23.08.20 11:33 Рада не планирует снова переходить к режиму внеочередных заседаний, - Разумков
23.08.20. 11.59. Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков
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23.08.2020 14:24 Відповісти
Неужели подперло так, что несмотря на предстоящие выборы снова бюджет урежут, как весной?
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23.08.2020 14:27 Відповісти
думаю в бюджете мало что можно урезать (но можно!) плюс осталось перераспределять ошметки (отбирая, например с фонда борьбы с ковид (все равно болеют гады) и перебрасывая на ремонт дорог (пиар преЗЕденту и его "большой стройке" начатой не им))) плюс откаты по крупному...туда же и околоплодным пиявкам)... повышение минималки, для поднятия цифры по сбору налогов... ну и тарифы - золотой дно (бездна точнее)))) конечно...думаю там есть еще задумки (например ограничить до 0 выплату фермерам, зеленоэнергетикам и Бог еще знает кому)))) но не чинушам (они же кумовья-родственники-друзья-квартал - там 47 000 не хватает на прожить )))))
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23.08.2020 14:35 Відповісти
Эти найдут что урезать.
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23.08.2020 14:41 Відповісти
слугам народа надо успеть до выборов.. иначе нихто за них голосовать не будет ))
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23.08.2020 14:25 Відповісти
Мне кажется, что и так кол-во лохов уменьшилось кардинально.
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23.08.2020 14:28 Відповісти
как сказать.. там же мозги промыты профессионально..
если теперь зелебобики не за зеленского, то они просто голосовали против Порошенко ))
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23.08.2020 14:30 Відповісти
5 лет мы ржали над кацапами, что у них вместо головы телевизор........... А у самих что в итоге оказалось?
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23.08.2020 14:34 Відповісти
это всё результат некачественного образования населения, тупыми легче управлять и втирать им что угодно
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23.08.2020 15:25 Відповісти
Увы.
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23.08.2020 15:29 Відповісти
В точку!
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23.08.2020 16:14 Відповісти
Упоротые и контуженные на всю голову остались.
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23.08.2020 14:34 Відповісти
за чей счет банкет?)) конечно за счет малого и среднего бизнеса который распродается и сдается в аренду из-за отсутствия покупательской способности)) как итог еще больше появится таких обьявлений и вырастет безработица
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23.08.2020 14:26 Відповісти
Так завозите больше импорта,поднимайте экономику Китая и других азиатских стран.
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23.08.2020 15:10 Відповісти
Что за ратификации?
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23.08.2020 14:28 Відповісти
Минские соглашения
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23.08.2020 14:49 Відповісти
Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3047
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23.08.2020 14:28 Відповісти
Хочуть мінімалку підняти на 10 баксів, а шуму як на 100 Хоча... у кацапів вона і так менша на 10 баксів ніж в Україні, тепер буде на 20. Для кацапсячої вати це вже тема для роздумів
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23.08.2020 14:28 Відповісти
Говорят про рост минималки, а подразумевают поднятие ЕСВ и единого налога для ФОПов ???
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23.08.2020 14:43 Відповісти
Українців стали чесати за вухом перед виборами, як порося перед забоєм.
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23.08.2020 14:45 Відповісти
https://censor.net/user/472862 - какой то глупый бот.

Я его в спам определил.
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23.08.2020 16:15 Відповісти
Кто такой "поросятников"?
Что ты куришь?
Может тебе плохо?
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23.08.2020 16:22 Відповісти
Выборы надо делать каждый год. Тогда будут чесать не только за ухом но и яйца тоже.
Мечта!
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23.08.2020 16:18 Відповісти
наверное примут прогресивную минималку ,в которой укажут независимо от вида трудовой деятельности (гос, или частная собственность) минималку часа работы ,в 4 бакса зелеными?
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23.08.2020 15:13 Відповісти
Очередная Рада нероб..Разогнать!
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23.08.2020 16:21 Відповісти
Якось так непомітно для народу на дня підняли тариф на газ,по Сумській області з 2,97 до 4,50 гривень за куб.В півтора рази.
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23.08.2020 17:45 Відповісти
Письмо Кравчучуки будут рассматривать? Я почти уверен, что да и что "слуги" и "ЗаЖОПу" дадут необходимые голоса, ведь все они, как и ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
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23.08.2020 18:50 Відповісти
Тут у Бени на нефтезаводе в Кременчуге хотят выплату ежегодную к празднику нефтянника сделать до сентября, чтобы не платить по новому, так как выплата привязана к минимальной зарплате и кэривныки Бениного завода получат неплохую мзду.Так что повышение будет, учитывая кто папа президента.
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23.08.2020 21:47 Відповісти
 
 