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Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков

Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение

На внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы, портфельных гарантий для кредитования бизнеса и четыре ратификации.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там вынесено 6 вопросов. Сессия созывается по требованию Президента. У нас первый вопрос - это повышение минимальной заработной платы, второй вопрос - это так называемые портфельные гарантии. Это достаточно упрощенный законопроект, который соответствует именно портфельным гарантиям. И другие четыре вопроса - это ратификации, предложенные Президентом и Кабинетом Министров", - проинформировал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков

Он считает, что внеочередная сессия пройдет достаточно спокойно, в зале будет "консолидированная позиция депутатов".

Автор: 

ВР (29226) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+7
Зарплаты должны расти согласно росту ВВП и т.д.. Иначе будет просто инфляция и просто печатанье бумажек. Тем более сейчас дикий кризис и многие предприниматели еле выживают. Увеличение налогов -- прямая дорога к их банкротству.
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23.08.2020 14:32
+6
Срочно хотят поднять госпошлины, штрафы и всё то, что сдирают с Украинцев используя индекс минимальной зарплаты...
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23.08.2020 14:19
+6
Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3047
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23.08.2020 14:28
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Правила форума Совет форумчан
Срочно хотят поднять госпошлины, штрафы и всё то, что сдирают с Украинцев используя индекс минимальной зарплаты...
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23.08.2020 14:19 Ответить
Батько пішов на пенсію в 2010 році. Тоді його пенсія становила 1, 5 мінімальних зарплати. Зараз його пенсія - 0,5 мінімальної зарплати. Одна єрунда, що ціни то орієнтуються на на пенсії , а на зарплати.
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23.08.2020 14:24 Ответить
Вы сами написали, что пенсия не зависит от того, какая минимальная зарплата сейчас в стране.
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23.08.2020 14:30 Ответить
Рекомендую в следующий раз проголосовать на президентских выборах за Дизель-шоу.
Смотришь и пенсия станет 0,0 от минималки.
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23.08.2020 16:08 Ответить
По сравнению с 95 кварталом коллектив дизель-шоу выглядят интеллектуалами и адекватами.
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23.08.2020 17:38 Ответить
То есть зарплаты расти не должны? А давайте вернемся тогда к минималке 2014 года. Штрафы уменьшатся .........
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23.08.2020 14:25 Ответить
А при чем тут зарплаты, когда речь идет о МИНИМАЛЬНОЙ зарплате, которая к тому, что платят работникам, отношения не имеет. Минимальная зарплата может и увеличиваться, и уменьшаться, это не заставляет работодателю платить больше. А вот многие налоги, штрафы, госпошлины и т.п. напрямую зависят от индекса "минимальная зарплата", т.к. он участвует в расчете всех этих платежей.
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23.08.2020 14:28 Ответить
Может хотя бы при том, что у нас хитросделанные работодатели оформляют на минималку и платят разницу в конвертах? А от этого как раз-таки зависит будущая пенсия в том числе. Или так переживаете за то, что этим хитросделанным налоги повысят? Или еще при том, что ниже минималки платить нельзя вообще, ведь любители и такие есть. - платит минимальную и считает, что хватит, особенно по регионам и малым городам, где с работой напряг.
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23.08.2020 14:55 Ответить
Вот и тут реальная зарплата не зависит от минималки. А налоги зависят.
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23.08.2020 14:57 Ответить
Зависит, потому как ниже минималки быть не может. Есть рычаг давить на работодателя платить больше нее, ведь человек может уйти на госслужбу, которой тоже полно.
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23.08.2020 15:02 Ответить
Вы же сами написали "остальное в конверте", а это априори больше минималки. Рычаг государства на предпринимателя - платить больше налогов. На зарплаты государству глубоко и с высокой колокольни.
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23.08.2020 15:04 Ответить
Я написала не только это.
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23.08.2020 15:06 Ответить
А я именно это - государству ПЛЕВАТЬ сколько получают его граждане, абы не выздыхали. Вся эта возня с минималками - исключительно ради доходов в бюджет. И только.
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23.08.2020 15:09 Ответить
За будущую пенсию не переживайте - ее не будет.
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23.08.2020 14:58 Ответить
Если так дальше пойдет, то наверняка с нашими качелями не будет.
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23.08.2020 15:03 Ответить
Дело не в "так дальше" и не в "качелях". А в самой системе пенсионного обеспечения. Она не эффективна и деградирует.
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23.08.2020 15:06 Ответить
Ну извините....... запланированные изменения спустили в унитаз и про старт перехода на накопительную систему можно забыть.
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23.08.2020 15:15 Ответить
Так я и говорю - не переживайте, бо её не будет.
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23.08.2020 15:19 Ответить
Она уже скончалась.
Но попробуйте доказать нашим людям что молодость дана только для того чтобы обеспечить себе старость. Зае%%тесь!
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23.08.2020 16:11 Ответить
Вы имбицил,держу пари вы никогда не дня не работали на себя,можете не возражать и так всё ясно.
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23.08.2020 15:48 Ответить
Я не знаю кто такой имбИцил, но Вы явно из породы имбЕцилов, тех,, кто хитросделаны и которые считают, что достойны европейского уровня жизни, при этом в плане только брать. Научитесь сначала жить по европейским законам - потом вдавайтесь в рассуждения кто, как и кем работал или работает. Ну и грамматике подучитесь, не позорьтесь, пытаясь оскорбить.
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23.08.2020 15:57 Ответить
Теперь хоть буду знать имбецил,хотя текст меня исправлял, все ровно есть маленькие фопы которым не под силу платить эти налоги,они закрываются и в Польшу, у нас и так остались одни чиновники и пенсионеры ,на счёт грамматике возможно не силен.
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23.08.2020 19:01 Ответить
Рада, что теперь будете знать как называется ваше психическое состояние.
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23.08.2020 21:10 Ответить
Ты почему от вопроса уходишь,наверное троль.
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24.08.2020 06:17 Ответить
Вам легче если вы кого то оскорбите или унизите?
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23.08.2020 16:12 Ответить
Зарплаты должны расти согласно росту ВВП и т.д.. Иначе будет просто инфляция и просто печатанье бумажек. Тем более сейчас дикий кризис и многие предприниматели еле выживают. Увеличение налогов -- прямая дорога к их банкротству.
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23.08.2020 14:32 Ответить
После того сколько ОВГЗ напечатали за прошедший год....... одной волной больше, одной меньше как-то без разницы тонущему кораблю. Кстати.... почему вот это заглохло интересно. https://interfax.com.ua/news/political/675493.html
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23.08.2020 14:40 Ответить
В бюджете дыра, а так как Игорь Валеричу надо где-то брать ресурс, решили подоить малый бизнес.
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23.08.2020 14:21 Ответить
Экзотропия для зелебобиков нормальное явление.
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23.08.2020 14:25 Ответить
сдается мне кто-то врет))) или завирается ))
///
23.08.20 11:33 Рада не планирует снова переходить к режиму внеочередных заседаний, - Разумков
23.08.20. 11.59. Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков
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23.08.2020 14:24 Ответить
Неужели подперло так, что несмотря на предстоящие выборы снова бюджет урежут, как весной?
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23.08.2020 14:27 Ответить
думаю в бюджете мало что можно урезать (но можно!) плюс осталось перераспределять ошметки (отбирая, например с фонда борьбы с ковид (все равно болеют гады) и перебрасывая на ремонт дорог (пиар преЗЕденту и его "большой стройке" начатой не им))) плюс откаты по крупному...туда же и околоплодным пиявкам)... повышение минималки, для поднятия цифры по сбору налогов... ну и тарифы - золотой дно (бездна точнее)))) конечно...думаю там есть еще задумки (например ограничить до 0 выплату фермерам, зеленоэнергетикам и Бог еще знает кому)))) но не чинушам (они же кумовья-родственники-друзья-квартал - там 47 000 не хватает на прожить )))))
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23.08.2020 14:35 Ответить
Эти найдут что урезать.
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23.08.2020 14:41 Ответить
слугам народа надо успеть до выборов.. иначе нихто за них голосовать не будет ))
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23.08.2020 14:25 Ответить
Мне кажется, что и так кол-во лохов уменьшилось кардинально.
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23.08.2020 14:28 Ответить
как сказать.. там же мозги промыты профессионально..
если теперь зелебобики не за зеленского, то они просто голосовали против Порошенко ))
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23.08.2020 14:30 Ответить
5 лет мы ржали над кацапами, что у них вместо головы телевизор........... А у самих что в итоге оказалось?
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23.08.2020 14:34 Ответить
это всё результат некачественного образования населения, тупыми легче управлять и втирать им что угодно
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23.08.2020 15:25 Ответить
Увы.
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23.08.2020 15:29 Ответить
В точку!
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23.08.2020 16:14 Ответить
Упоротые и контуженные на всю голову остались.
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23.08.2020 14:34 Ответить
за чей счет банкет?)) конечно за счет малого и среднего бизнеса который распродается и сдается в аренду из-за отсутствия покупательской способности)) как итог еще больше появится таких обьявлений и вырастет безработица
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23.08.2020 14:26 Ответить
Так завозите больше импорта,поднимайте экономику Китая и других азиатских стран.
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23.08.2020 15:10 Ответить
Что за ратификации?
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23.08.2020 14:28 Ответить
Минские соглашения
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23.08.2020 14:49 Ответить
Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3047
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23.08.2020 14:28 Ответить
Хочуть мінімалку підняти на 10 баксів, а шуму як на 100 Хоча... у кацапів вона і так менша на 10 баксів ніж в Україні, тепер буде на 20. Для кацапсячої вати це вже тема для роздумів
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23.08.2020 14:28 Ответить
Говорят про рост минималки, а подразумевают поднятие ЕСВ и единого налога для ФОПов ???
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23.08.2020 14:43 Ответить
Українців стали чесати за вухом перед виборами, як порося перед забоєм.
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23.08.2020 14:45 Ответить
https://censor.net/user/472862 - какой то глупый бот.

Я его в спам определил.
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23.08.2020 16:15 Ответить
Кто такой "поросятников"?
Что ты куришь?
Может тебе плохо?
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23.08.2020 16:22 Ответить
Выборы надо делать каждый год. Тогда будут чесать не только за ухом но и яйца тоже.
Мечта!
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23.08.2020 16:18 Ответить
наверное примут прогресивную минималку ,в которой укажут независимо от вида трудовой деятельности (гос, или частная собственность) минималку часа работы ,в 4 бакса зелеными?
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23.08.2020 15:13 Ответить
Очередная Рада нероб..Разогнать!
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23.08.2020 16:21 Ответить
Якось так непомітно для народу на дня підняли тариф на газ,по Сумській області з 2,97 до 4,50 гривень за куб.В півтора рази.
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23.08.2020 17:45 Ответить
Письмо Кравчучуки будут рассматривать? Я почти уверен, что да и что "слуги" и "ЗаЖОПу" дадут необходимые голоса, ведь все они, как и ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
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23.08.2020 18:50 Ответить
Тут у Бени на нефтезаводе в Кременчуге хотят выплату ежегодную к празднику нефтянника сделать до сентября, чтобы не платить по новому, так как выплата привязана к минимальной зарплате и кэривныки Бениного завода получат неплохую мзду.Так что повышение будет, учитывая кто папа президента.
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23.08.2020 21:47 Ответить
 
 