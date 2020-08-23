Рада рассмотрит на внеочередной сессии повышение "минималки" и четыре ратификации, - Разумков

На внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы, портфельных гарантий для кредитования бизнеса и четыре ратификации.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там вынесено 6 вопросов. Сессия созывается по требованию Президента. У нас первый вопрос - это повышение минимальной заработной платы, второй вопрос - это так называемые портфельные гарантии. Это достаточно упрощенный законопроект, который соответствует именно портфельным гарантиям. И другие четыре вопроса - это ратификации, предложенные Президентом и Кабинетом Министров", - проинформировал Разумков.

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Он считает, что внеочередная сессия пройдет достаточно спокойно, в зале будет "консолидированная позиция депутатов".