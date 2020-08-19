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Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня

Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 11:00 25 серпня.

Про це повідомляє Апарат Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в зв'язку з пропозицією президента України, поданою відповідно до ч.2 ст.83 Конституції України, щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради 9 скликання і відповідно до ч.2 ст.83 Конституції України, ч.2 ст.11 регламенту Верховної Ради, ухвалено рішення скликати позачергову сесію парламенту на 11:00 25 серпня.

Згідно з розпорядженням Разумкова, планується розгляд на сесії таких питань:

1) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3963);

2) проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3659);

3) проект Постанови Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. № 3994);

4) проект Закону України про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр № 0063);

5) проект Закону України про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0055);

6) проект Закону України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0056).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

ВР (15077) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+10
Вони можуть у Великий Герб запхати серп і молот, а можливо, навіть п'ятикутну зірку, чи шестикутну.
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19.08.2020 15:03 Відповісти
+8
Опять какую-то гадость примут для нарида?
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19.08.2020 14:55 Відповісти
+4
Під шумок спобують протягнути зміни до мовного закону.
І треба не дати жаб'ячому кодлу торкатися нашого герба. У нас прекрасний герб і не треба ніяких великих, бальшіх і ...
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19.08.2020 15:25 Відповісти
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Опять какую-то гадость примут для нарида?
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19.08.2020 14:55 Відповісти
Вони можуть у Великий Герб запхати серп і молот, а можливо, навіть п'ятикутну зірку, чи шестикутну.
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19.08.2020 15:03 Відповісти
Разумков созывает внеочередную сессию Рады 25 августа - Цензор.НЕТ 7676
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19.08.2020 15:09 Відповісти
Шо такое, у главзебила подгорает?
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19.08.2020 14:55 Відповісти
Надо минималку поднять перед выборами.....
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19.08.2020 15:00 Відповісти
Бабло закінчилося з тою вередливою Оєнкою, вагітною Мєндєль, відпустками. Хочуть на проекті Герба підзаробити, як Остап Бендер на плакатах реклами держпозики.
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Питання про імпічмент, про зраду бубочки, Єрмака і Демченко - не буде. Це все, що слід знати про цю "позачергову".
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19.08.2020 15:01 Відповісти
не буде і питання про невизнання фальсифікованих виборів в Білорусії...
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19.08.2020 16:02 Відповісти
подготовка к празднованию рош ха-шана...
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19.08.2020 15:02 Відповісти
А где постанова. о НЕ признании выборов в Белоруссии????...опять морозитесь
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19.08.2020 15:14 Відповісти
Минималку повышать: бабки в бюджете кончаются
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19.08.2020 15:14 Відповісти
Будуть приймати Закон про автономний регіон Донбас?
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19.08.2020 15:16 Відповісти
Правильно писати Дамбаз, зі столицею в Сталіно.
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19.08.2020 15:20 Відповісти
напевно в останню хвилину підкинуть і такий перед норман.форматом
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19.08.2020 15:21 Відповісти
Перед выборами поднимут лохторату минималку на 277 грн. (5,86%)
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19.08.2020 15:20 Відповісти
Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня - Цензор.НЕТ 5995
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19.08.2020 15:22 Відповісти
Нехай живе як слуга.
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19.08.2020 15:29 Відповісти
Під шумок спобують протягнути зміни до мовного закону.
І треба не дати жаб'ячому кодлу торкатися нашого герба. У нас прекрасний герб і не треба ніяких великих, бальшіх і ...
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19.08.2020 15:25 Відповісти
А бабло попиляти?
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19.08.2020 15:49 Відповісти
"Эскиз государственного герба......"
Теряюсь в догадках:
- кто возглавит конкурсную комиссию: бужанский, дубинский, кива или тищенко?
- главный лейтмотив герба: кокс, ослик, число 95, 4-е повестки или "зе" в форме "лох"?
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Не теряйся,- Вятрович.
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19.08.2020 15:31 Відповісти
А как же карантин? Или нужно срочно что то принять для капитуляции?
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19.08.2020 15:35 Відповісти
эти дупутаты по определению не могкт принять ничего хорошего. вот бы Надежду Савченко на них, чтоб обрушила купол верховной рады. давай, Надька, твой звёздный час пришёл
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19.08.2020 20:17 Відповісти
 
 