Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 11:00 25 серпня.

Про це повідомляє Апарат Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в зв'язку з пропозицією президента України, поданою відповідно до ч.2 ст.83 Конституції України, щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради 9 скликання і відповідно до ч.2 ст.83 Конституції України, ч.2 ст.11 регламенту Верховної Ради, ухвалено рішення скликати позачергову сесію парламенту на 11:00 25 серпня.

Згідно з розпорядженням Разумкова, планується розгляд на сесії таких питань:

1) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3963);

2) проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3659);

3) проект Постанови Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. № 3994);

4) проект Закону України про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр № 0063);

5) проект Закону України про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0055);

6) проект Закону України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0056).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, - "слуга народу" Корнієнко