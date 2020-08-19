Разумков созывает внеочередную сессию Рады 25 августа
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа.
Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в связи с предложением президента Украины, поданным в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 9 созыва и в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады, принято решение созвать внеочередную сессию парламента на 11:00 25 августа.
Согласно распоряжению Разумкова, планируется рассмотрение на сессии следующих вопросов:
- проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3963);
- проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659);
- проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);
- проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063)
- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);
- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).
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