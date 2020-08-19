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Разумков созывает внеочередную сессию Рады 25 августа

Разумков созывает внеочередную сессию Рады 25 августа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа.

Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с предложением президента Украины, поданным в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 9 созыва и в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады, принято решение созвать внеочередную сессию парламента на 11:00 25 августа.

Согласно распоряжению Разумкова, планируется рассмотрение на сессии следующих вопросов:

- проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3963);

- проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659);

- проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

- проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063)

- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не будет проводить заседание в День Независимости, повестка на внеочередную сессию 25 августа еще формируется, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

ВР (29304) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+10
Вони можуть у Великий Герб запхати серп і молот, а можливо, навіть п'ятикутну зірку, чи шестикутну.
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19.08.2020 15:03 Ответить
+8
Опять какую-то гадость примут для нарида?
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19.08.2020 14:55 Ответить
+4
Під шумок спобують протягнути зміни до мовного закону.
І треба не дати жаб'ячому кодлу торкатися нашого герба. У нас прекрасний герб і не треба ніяких великих, бальшіх і ...
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19.08.2020 15:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Опять какую-то гадость примут для нарида?
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19.08.2020 14:55 Ответить
Вони можуть у Великий Герб запхати серп і молот, а можливо, навіть п'ятикутну зірку, чи шестикутну.
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19.08.2020 15:03 Ответить
Разумков созывает внеочередную сессию Рады 25 августа - Цензор.НЕТ 7676
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19.08.2020 15:09 Ответить
Шо такое, у главзебила подгорает?
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19.08.2020 14:55 Ответить
Надо минималку поднять перед выборами.....
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19.08.2020 15:00 Ответить
Бабло закінчилося з тою вередливою Оєнкою, вагітною Мєндєль, відпустками. Хочуть на проекті Герба підзаробити, як Остап Бендер на плакатах реклами держпозики.
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19.08.2020 15:05 Ответить
Питання про імпічмент, про зраду бубочки, Єрмака і Демченко - не буде. Це все, що слід знати про цю "позачергову".
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19.08.2020 15:01 Ответить
не буде і питання про невизнання фальсифікованих виборів в Білорусії...
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19.08.2020 16:02 Ответить
подготовка к празднованию рош ха-шана...
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19.08.2020 15:02 Ответить
А где постанова. о НЕ признании выборов в Белоруссии????...опять морозитесь
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19.08.2020 15:14 Ответить
Минималку повышать: бабки в бюджете кончаются
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19.08.2020 15:14 Ответить
Будуть приймати Закон про автономний регіон Донбас?
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19.08.2020 15:16 Ответить
Правильно писати Дамбаз, зі столицею в Сталіно.
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19.08.2020 15:20 Ответить
напевно в останню хвилину підкинуть і такий перед норман.форматом
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19.08.2020 15:21 Ответить
Перед выборами поднимут лохторату минималку на 277 грн. (5,86%)
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19.08.2020 15:20 Ответить
Разумков скликає позачергову сесію Ради 25 серпня - Цензор.НЕТ 5995
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19.08.2020 15:22 Ответить
Нехай живе як слуга.
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19.08.2020 15:29 Ответить
Під шумок спобують протягнути зміни до мовного закону.
І треба не дати жаб'ячому кодлу торкатися нашого герба. У нас прекрасний герб і не треба ніяких великих, бальшіх і ...
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19.08.2020 15:25 Ответить
А бабло попиляти?
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19.08.2020 15:49 Ответить
"Эскиз государственного герба......"
Теряюсь в догадках:
- кто возглавит конкурсную комиссию: бужанский, дубинский, кива или тищенко?
- главный лейтмотив герба: кокс, ослик, число 95, 4-е повестки или "зе" в форме "лох"?
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19.08.2020 15:27 Ответить
Не теряйся,- Вятрович.
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19.08.2020 15:31 Ответить
А как же карантин? Или нужно срочно что то принять для капитуляции?
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19.08.2020 15:35 Ответить
эти дупутаты по определению не могкт принять ничего хорошего. вот бы Надежду Савченко на них, чтоб обрушила купол верховной рады. давай, Надька, твой звёздный час пришёл
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19.08.2020 20:17 Ответить
 
 