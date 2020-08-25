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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков

Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков

На сегодняшний день в Верховной Раде коронавирусом болеют два нардепа.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно, два", - сказал глава ВР.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заболела COVID-19.

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Автор: 

ВР (29227) депутат (3309) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 964
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25.08.2020 13:56
+4
Нее, это типичное поведение "слуг народа"...
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25.08.2020 14:00
+4
редкостная гнида, как и вся шобла слуг сброда, набраных по приколу зебараном в подворотнях.
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25.08.2020 14:17
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Разумкова бы назвал нормальным, если бы семья не делала бизнес на ломбардах
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25.08.2020 13:55 Ответить
Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков - Цензор.НЕТ 964
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25.08.2020 13:56 Ответить
редкостная гнида, как и вся шобла слуг сброда, набраных по приколу зебараном в подворотнях.
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25.08.2020 14:17 Ответить
А что это преступление?
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25.08.2020 13:57 Ответить
Нее, это типичное поведение "слуг народа"...
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25.08.2020 14:00 Ответить
Забирать у людей вещи за треть цены, потому что им хлеба не за что купить. Чисто бизнес. Можем процентную ставку обсудить
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26.08.2020 03:53 Ответить
Разумков--скрытая КРЫСА
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25.08.2020 16:09 Ответить
шо,не хочет быть первым,кто обьявит о "контактирующих" с йулей?
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25.08.2020 13:55 Ответить
а чому тільки два...чому би всим не виздихати?
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25.08.2020 13:55 Ответить
Когда "Ой, все"?
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25.08.2020 13:55 Ответить
От що "іммунітет" деПутанський витворяє!
Не тільки від кічі, падлюк, але й від Ковіду "прєдохраняєт",
мля...
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25.08.2020 13:58 Ответить
А Меркель уже выслала самолет за Юлей Тимошенко?
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25.08.2020 15:28 Ответить
Жулька за двоих топит?
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25.08.2020 16:05 Ответить
Як там російська мерзота Пєця?
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25.08.2020 17:00 Ответить
 
 