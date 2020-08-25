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Коронавирусом сейчас болеют два нардепа, - Разумков
На сегодняшний день в Верховной Раде коронавирусом болеют два нардепа.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно, два", - сказал глава ВР.
Ранее сообщалось, что лидер политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заболела COVID-19.
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