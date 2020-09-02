Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники

Представители правозащитного центра "Вясна" сообщают, что во время протестов в столице Беларуси 1 сентября силовики задержали 79 человек.

Список имен задержанных центр "Вясна" опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже более 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщают правозащитники.

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