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Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники
Представители правозащитного центра "Вясна" сообщают, что во время протестов в столице Беларуси 1 сентября силовики задержали 79 человек.
Список имен задержанных центр "Вясна" опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже более 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщают правозащитники.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Минские силовики задерживают школьников прямо во дворе лицея БГУ. ВИДЕО
Топ комментарии
+1 Lvbnhj
показать весь комментарий02.09.2020 06:21
+1 Владислав Носковский
показать весь комментарий02.09.2020 06:55
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Почему "правозащитный центр" в Украине назывался "русская весна", а у соседей просто "весна"?
Білоруси, носіть і далі мусорам повітряні кулі та "обнімашки". Тьху, терпили...
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click жыве_беларусь
нічого нового..
слід було б ще їх розділити на кольорові революції першої і другої версії.
Основна відмінність 2-й хвилі кольорових революцій полягала в тому, що у їх ході відмовилися від принципу ненасильницького захоплення влади, який постулював як один з наріжних каменів технології із захоплення влади в інших країнах. Мирні протестувальники проти кривавих автократів змушують останніх поступитися без боротьби.
Так було до 2005, коли Лукашенко розігнав білоруський "недомайдан", а в Андижані банально розстріляли натовп з кулеметів.
З'ясувалося, що якщо влада не піддається на медійний і політичний тиск і готова застосувати силу, то технологія не працює. Висновки були зроблені і від принципу "ненасильства" відмовилися, що і обумовила послідувавшу услід за цим криваву лазню на Близькому Сході, Північній Африці і досить невелику кількість загиблих("НЕбесну сотню")в Україні,
Це скоріше "двірцевий переворот" "еліт"...
А державність і територіальна цілісність незрівнянно більш значуще ніж те, хто на чолі держави.
Трамп обвинил американские СМИ в разжигании беспорядков в стране
https://point.md/ru/novosti/v-mire/tramp-obvinil-amerikanskie-smi-v-razzhiganii-besporiadkov-v-strane
США может позволить себе не задерживать журналистов, которые разжигают беспорядки в стране.
Кстати, мы видим, как почти 100% журналистов Украины работают на тех или иных олигархов.