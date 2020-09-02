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Новости Революция в Беларуси
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Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники

Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники

Представители правозащитного центра "Вясна" сообщают, что во время протестов в столице Беларуси 1 сентября силовики задержали 79 человек.

Список имен задержанных центр "Вясна" опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже более 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщают правозащитники.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Минские силовики задерживают школьников прямо во дворе лицея БГУ. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6674) Минск (1562)


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Топ комментарии
+1
Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1145
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02.09.2020 06:21
+1
А чому не повідомляють про те, що біля місця проведення акцій протесту знайдено тіло чоловіка, що зник 11 серпня?

Білоруси, носіть і далі мусорам повітряні кулі та "обнімашки". Тьху, терпили...
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02.09.2020 06:55
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Правозащитник - это кто?
Почему "правозащитный центр" в Украине назывался "русская весна", а у соседей просто "весна"?
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02.09.2020 06:02 Ответить
Защітнік шахтьорської рускаязичної чєлюсті.
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02.09.2020 06:52 Ответить
Во время протестов в Минске задержали почти 80 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1145
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02.09.2020 06:21 Ответить
А чому не повідомляють про те, що біля місця проведення акцій протесту знайдено тіло чоловіка, що зник 11 серпня?

Білоруси, носіть і далі мусорам повітряні кулі та "обнімашки". Тьху, терпили...
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02.09.2020 06:55 Ответить
Сначала надежда напротесты патриотов, потом на забастовки рабочих, сейчас на выступления студентов. Остались школьники и детские сады. Грустно господа.
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02.09.2020 07:05 Ответить
ОДНАКО, Такой народ, тем более, женщин - не победить.
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click жыве_беларусь
Під час протестів у Мінську затримали майже 80 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4452
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02.09.2020 09:29 Ответить
Коли Революція починає програвати,диктатура знову переходить до арештів,потім репресій...
нічого нового..

слід було б ще їх розділити на кольорові революції першої і другої версії.
Основна відмінність 2-й хвилі кольорових революцій полягала в тому, що у їх ході відмовилися від принципу ненасильницького захоплення влади, який постулював як один з наріжних каменів технології із захоплення влади в інших країнах. Мирні протестувальники проти кривавих автократів змушують останніх поступитися без боротьби.
Так було до 2005, коли Лукашенко розігнав білоруський "недомайдан", а в Андижані банально розстріляли натовп з кулеметів.
З'ясувалося, що якщо влада не піддається на медійний і політичний тиск і готова застосувати силу, то технологія не працює. Висновки були зроблені і від принципу "ненасильства" відмовилися, що і обумовила послідувавшу услід за цим криваву лазню на Близькому Сході, Північній Африці і досить невелику кількість загиблих("НЕбесну сотню")в Україні,
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02.09.2020 09:59 Ответить
соррі.. Інфографіка з кацапських "джерел" : Під час протестів у Мінську затримали майже 80 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1399
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02.09.2020 10:01 Ответить
Остання "революція" в Вірменії здається виключенням,але це була не зовсім революція..
Це скоріше "двірцевий переворот" "еліт"...
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02.09.2020 10:19 Ответить
Перехід на силові дії у мітингувальників, для інтересів Білорусі абсолютно неприйнятно. Якщо буде перехід на силові дії, то хутін введе війська і відтяпає частину території або навіть окупує всю Білорусь.
А державність і територіальна цілісність незрівнянно більш значуще ніж те, хто на чолі держави.
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02.09.2020 12:22 Ответить
Насчет "задержания журналистов":

Трамп обвинил американские СМИ в разжигании беспорядков в стране
https://point.md/ru/novosti/v-mire/tramp-obvinil-amerikanskie-smi-v-razzhiganii-besporiadkov-v-strane
США может позволить себе не задерживать журналистов, которые разжигают беспорядки в стране.
Кстати, мы видим, как почти 100% журналистов Украины работают на тех или иных олигархов.
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02.09.2020 12:11 Ответить
 
 