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Під час протестів у Мінську затримали майже 80 осіб, - правозахисники
Представники правозахисного центру "Вясна" повідомляють, що під час протестів у столиці Білорусі 1 вересня силовики затримали 79 осіб.
Список імен затриманих центр "Вясна" опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У списку затриманих у Мінську за 1 вересня вже понад 70 осіб. Багатьох з них відпустили, але частина все ж таки проведе ніч в ізоляторі до суду. Зокрема, і затримані журналісти", - повідомляють правозахисники.
Топ коментарі
+1 Lvbnhj
показати весь коментар02.09.2020 06:21
+1 Владислав Носковский
показати весь коментар02.09.2020 06:55
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Почему "правозащитный центр" в Украине назывался "русская весна", а у соседей просто "весна"?
Білоруси, носіть і далі мусорам повітряні кулі та "обнімашки". Тьху, терпили...
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click жыве_беларусь
нічого нового..
слід було б ще їх розділити на кольорові революції першої і другої версії.
Основна відмінність 2-й хвилі кольорових революцій полягала в тому, що у їх ході відмовилися від принципу ненасильницького захоплення влади, який постулював як один з наріжних каменів технології із захоплення влади в інших країнах. Мирні протестувальники проти кривавих автократів змушують останніх поступитися без боротьби.
Так було до 2005, коли Лукашенко розігнав білоруський "недомайдан", а в Андижані банально розстріляли натовп з кулеметів.
З'ясувалося, що якщо влада не піддається на медійний і політичний тиск і готова застосувати силу, то технологія не працює. Висновки були зроблені і від принципу "ненасильства" відмовилися, що і обумовила послідувавшу услід за цим криваву лазню на Близькому Сході, Північній Африці і досить невелику кількість загиблих("НЕбесну сотню")в Україні,
Це скоріше "двірцевий переворот" "еліт"...
А державність і територіальна цілісність незрівнянно більш значуще ніж те, хто на чолі держави.
Трамп обвинил американские СМИ в разжигании беспорядков в стране
https://point.md/ru/novosti/v-mire/tramp-obvinil-amerikanskie-smi-v-razzhiganii-besporiadkov-v-strane
США может позволить себе не задерживать журналистов, которые разжигают беспорядки в стране.
Кстати, мы видим, как почти 100% журналистов Украины работают на тех или иных олигархов.