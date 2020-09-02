Під час протестів у Мінську затримали майже 80 осіб, - правозахисники

Представники правозахисного центру "Вясна" повідомляють, що під час протестів у столиці Білорусі 1 вересня силовики затримали 79 осіб.

Список імен затриманих центр "Вясна" опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У списку затриманих у Мінську за 1 вересня вже понад 70 осіб. Багатьох з них відпустили, але частина все ж таки проведе ніч в ізоляторі до суду. Зокрема, і затримані журналісти", - повідомляють правозахисники.

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