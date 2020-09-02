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Законопроекты по экологическому контролю не устанавливают прозрачных правил игры, - эколог

Законопроекты по экологическому контролю не устанавливают прозрачных правил игры, - эколог

Законопроекты об экологическом контроле (№3091 и 3091-1) не устанавливают прозрачные правила игры в сфере их принятия приведет лишь к усилению коррупции.

 Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По словам эколога, зарегистрированные в парламенте законопроекты не устанавливают прозрачных правил в сфере государственного экоконтроля, которая глубоко коррумпирована.

"Если мы говорим, что государство декларирует принципы снижения давления на предприятия со стороны государства, то наоборот этот закон (об экоконтролье, - ред.) усилит и обострит взаимосвязи между государством и ответственным бизнесом", - сказала Цыганок.

По ее мнению, принятие этих законопроектов только разбалансирует ситуацию и приведет к росту злоупотреблений со стороны государственной экоинспекции и давлению на бизнес. Эксперт считает, что указанные законопроекты должны быть отозваны.

"Единственным возможным и правильным достаточным для нынешних условий шагом будет отзыв проектов законов и доработка для того, чтобы принятый закон, который нацелен на реформу системы государственного экологического контроля, решал проблемы, а не создавал дополнительные сложности", - отметила Цыганок.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

Вместе с тем президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

Автор: 

законопроект (3220) экология (1608)


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Топ комментарии
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https://ibigdan.livejournal.com/25529274.html Наглядная иллюстрация выражения "дое...аться до мышей".

Хитросделанный депутат от Черкасс Антон Яценко, после того, как его прогнали с темы взимать отдельную плату со всех желающих продать недвижимость (т.н. "площадки Яценко"), подал новый законопроект.

Согласно нему, все собственники домашних животных должны будут в обязательном порядке зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре животных через частных посредников - "агентов по идентификации животных". Естественно, не бесплатно.

Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог - Цензор.НЕТ 689

В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
https://www.facebook.com/rastsislau.permiakou/posts/3579630408716088 Rastsislau Permiakou
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02.09.2020 12:58
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Правила форума Совет форумчан
прозрачность к зелени не имеет отношения, раз экологический - значит зеленый
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02.09.2020 12:56 Ответить
т.е. мутный.
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02.09.2020 12:57 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25529274.html Наглядная иллюстрация выражения "дое...аться до мышей".

Хитросделанный депутат от Черкасс Антон Яценко, после того, как его прогнали с темы взимать отдельную плату со всех желающих продать недвижимость (т.н. "площадки Яценко"), подал новый законопроект.

Согласно нему, все собственники домашних животных должны будут в обязательном порядке зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре животных через частных посредников - "агентов по идентификации животных". Естественно, не бесплатно.

Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог - Цензор.НЕТ 689

В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
https://www.facebook.com/rastsislau.permiakou/posts/3579630408716088 Rastsislau Permiakou
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02.09.2020 12:58 Ответить
Новоє літсо.
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02.09.2020 13:19 Ответить
с экологией полный беспредел! помогите Запорожью!
когда Зеленский к нам приехал, так на целый день выключили все трубы на заводах, подышали немного!

а так травят без остановки!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ, АУ! ГОЛОБОРОДЬКО!!!! ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ НАМ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!!!!!!!
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02.09.2020 14:06 Ответить
хотя, вероятно, просто включили газоочистные установки! затраты на э/э у собственников выросли... мрази! ДАЙТЕ ДЫШАТЬ ЖИТЕЛЯМ ЗАПОРОЖЬЯ!!!!!!!!!!
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02.09.2020 14:07 Ответить
он много чего обещал, своим землякам, пересилить мин. экологии в их город, и т.д., уже как год переезжают...
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02.09.2020 21:53 Ответить
Лолололол)) Зеленский не помог родному Кривому Рогу, где ситуация в разы хуже из-за Криворожстали, а тут сейчас разгонится и будет помогать вам))
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02.09.2020 23:56 Ответить
так ми в Європу рухаємось чи куди? там прозорість - основний принцип. я рахую, краще нормально опрацювати і прийняти продуманий закон, ніж поспішити і людей насмішити. до речі, було би добре в такій справі залучили нормальних експертів і бажано з тих країн, де дійсно дбають про екологію
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02.09.2020 21:14 Ответить
куда не посмотри, главный наш враг это коррупция, может сначала в этом направлении поработаем?
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02.09.2020 22:06 Ответить
Тю, так бубочки ж нелохи, зачем им создавать прозрачные правила? Их устраивает создание бесконечного числа кормушек для себя любимых.
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02.09.2020 23:55 Ответить
 
 