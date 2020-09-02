Законопроекты по экологическому контролю не устанавливают прозрачных правил игры, - эколог
Законопроекты об экологическом контроле (№3091 и 3091-1) не устанавливают прозрачные правила игры в сфере их принятия приведет лишь к усилению коррупции.
Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
По словам эколога, зарегистрированные в парламенте законопроекты не устанавливают прозрачных правил в сфере государственного экоконтроля, которая глубоко коррумпирована.
"Если мы говорим, что государство декларирует принципы снижения давления на предприятия со стороны государства, то наоборот этот закон (об экоконтролье, - ред.) усилит и обострит взаимосвязи между государством и ответственным бизнесом", - сказала Цыганок.
По ее мнению, принятие этих законопроектов только разбалансирует ситуацию и приведет к росту злоупотреблений со стороны государственной экоинспекции и давлению на бизнес. Эксперт считает, что указанные законопроекты должны быть отозваны.
"Единственным возможным и правильным достаточным для нынешних условий шагом будет отзыв проектов законов и доработка для того, чтобы принятый закон, который нацелен на реформу системы государственного экологического контроля, решал проблемы, а не создавал дополнительные сложности", - отметила Цыганок.
Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.
Вместе с тем президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.
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Хитросделанный депутат от Черкасс Антон Яценко, после того, как его прогнали с темы взимать отдельную плату со всех желающих продать недвижимость (т.н. "площадки Яценко"), подал новый законопроект.
Согласно нему, все собственники домашних животных должны будут в обязательном порядке зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре животных через частных посредников - "агентов по идентификации животных". Естественно, не бесплатно.
В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
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когда Зеленский к нам приехал, так на целый день выключили все трубы на заводах, подышали немного!
а так травят без остановки!!!
ЗЕЛЕНСКИЙ, АУ! ГОЛОБОРОДЬКО!!!! ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ НАМ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!!!!!!!