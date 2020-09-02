Законопроекты по экологическому контролю не устанавливают прозрачных правил игры, - эколог

Законопроекты об экологическом контроле (№3091 и 3091-1) не устанавливают прозрачные правила игры в сфере их принятия приведет лишь к усилению коррупции.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По словам эколога, зарегистрированные в парламенте законопроекты не устанавливают прозрачных правил в сфере государственного экоконтроля, которая глубоко коррумпирована.

"Если мы говорим, что государство декларирует принципы снижения давления на предприятия со стороны государства, то наоборот этот закон (об экоконтролье, - ред.) усилит и обострит взаимосвязи между государством и ответственным бизнесом", - сказала Цыганок.

По ее мнению, принятие этих законопроектов только разбалансирует ситуацию и приведет к росту злоупотреблений со стороны государственной экоинспекции и давлению на бизнес. Эксперт считает, что указанные законопроекты должны быть отозваны.

"Единственным возможным и правильным достаточным для нынешних условий шагом будет отзыв проектов законов и доработка для того, чтобы принятый закон, который нацелен на реформу системы государственного экологического контроля, решал проблемы, а не создавал дополнительные сложности", - отметила Цыганок.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

Вместе с тем президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.