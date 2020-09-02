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Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог

Законопроєкти про екологічний контроль (№3091 і 3091-1) не встановлюють прозорі правила гри в сфері їх ухвалення призведе лише до посилення корупції.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За словами еколога, зареєстровані в парламенті законопроєкти не встановлюють прозорі правила в сфері державного екоконтролю, яка є глибоко корумпованою.

"Якщо ми говоримо, що держава декларує принципи зниження тиску на підприємства зі сторони держави, то навпаки цей закон (про екоконтроль, - ред.) посилить та загострить взаємозв’язки між державою і відповідальним бізнесом", - сказала Циганок.

На її думку, ухвалення цих законопроєктів лише розбалансує ситуацію, та призведе до зростання зловживань з боку державної екоінспекції і тиску на бізнес. Експерт вважає, що зазначені законопроєкти мають бути відкликані.

"Єдиним можливим і правильним достатнім для нинішніх умов кроком це буде відкликати проєкти законів і доопрацювати для того, щоб прийнятий закон, який націлений на реформу системи державного екологічного контролю, вирішував проблеми, а не створював додаткові складнощі", - наголосила Циганок.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Автор: Анастасія Потіха
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прозрачность к зелени не имеет отношения, раз экологический - значит зеленый
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02.09.2020 12:56 Відповісти
т.е. мутный.
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Наглядная иллюстрация выражения "дое...аться до мышей".

Хитросделанный депутат от Черкасс Антон Яценко, после того, как его прогнали с темы взимать отдельную плату со всех желающих продать недвижимость (т.н. "площадки Яценко"), подал новый законопроект.

Согласно нему, все собственники домашних животных должны будут в обязательном порядке зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре животных через частных посредников - "агентов по идентификации животных". Естественно, не бесплатно.

Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог - Цензор.НЕТ 689

В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
Rastsislau Permiakou
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02.09.2020 12:58 Відповісти
Новоє літсо. Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог - Цензор.НЕТ 3275
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02.09.2020 13:19 Відповісти
с экологией полный беспредел! помогите Запорожью!
когда Зеленский к нам приехал, так на целый день выключили все трубы на заводах, подышали немного!

а так травят без остановки!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ, АУ! ГОЛОБОРОДЬКО!!!! ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ НАМ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!!!!!!!
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02.09.2020 14:06 Відповісти
хотя, вероятно, просто включили газоочистные установки! затраты на э/э у собственников выросли... мрази! ДАЙТЕ ДЫШАТЬ ЖИТЕЛЯМ ЗАПОРОЖЬЯ!!!!!!!!!!
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02.09.2020 14:07 Відповісти
он много чего обещал, своим землякам, пересилить мин. экологии в их город, и т.д., уже как год переезжают...
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02.09.2020 21:53 Відповісти
Лолололол)) Зеленский не помог родному Кривому Рогу, где ситуация в разы хуже из-за Криворожстали, а тут сейчас разгонится и будет помогать вам))
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02.09.2020 23:56 Відповісти
так ми в Європу рухаємось чи куди? там прозорість - основний принцип. я рахую, краще нормально опрацювати і прийняти продуманий закон, ніж поспішити і людей насмішити. до речі, було би добре в такій справі залучили нормальних експертів і бажано з тих країн, де дійсно дбають про екологію
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02.09.2020 21:14 Відповісти
куда не посмотри, главный наш враг это коррупция, может сначала в этом направлении поработаем?
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02.09.2020 22:06 Відповісти
Тю, так бубочки ж нелохи, зачем им создавать прозрачные правила? Их устраивает создание бесконечного числа кормушек для себя любимых.
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02.09.2020 23:55 Відповісти
 
 