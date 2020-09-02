Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог

Законопроєкти про екологічний контроль (№3091 і 3091-1) не встановлюють прозорі правила гри в сфері їх ухвалення призведе лише до посилення корупції.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За словами еколога, зареєстровані в парламенті законопроєкти не встановлюють прозорі правила в сфері державного екоконтролю, яка є глибоко корумпованою.

"Якщо ми говоримо, що держава декларує принципи зниження тиску на підприємства зі сторони держави, то навпаки цей закон (про екоконтроль, - ред.) посилить та загострить взаємозв’язки між державою і відповідальним бізнесом", - сказала Циганок.

На її думку, ухвалення цих законопроєктів лише розбалансує ситуацію, та призведе до зростання зловживань з боку державної екоінспекції і тиску на бізнес. Експерт вважає, що зазначені законопроєкти мають бути відкликані.

"Єдиним можливим і правильним достатнім для нинішніх умов кроком це буде відкликати проєкти законів і доопрацювати для того, щоб прийнятий закон, який націлений на реформу системи державного екологічного контролю, вирішував проблеми, а не створював додаткові складнощі", - наголосила Циганок.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.