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Новости
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Крупнейший производитель серной кислоты увеличил убытки на 55%, - Минэнерго

Крупнейший производитель серной кислоты увеличил убытки на 55%, - Минэнерго

ГП "Восточный ГОК" в первом полугодии 2020 года увеличило чистый убыток на 55,3%. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства энергетики Украины.

Так, чистый убыток предприятия в первом полугодии 2019 года составил 177 млн грн, тогда как в первом полугодии 2020 эта цифры возросла до 274,8 млн грн.


Напомним, в 2017 году Восточный ГОК показал прибыль в размере 389 млн грн. Уже в 2019 ситуация кардинально изменилась, чистый убыток составил 680 млн грн по итогам года.


Напомним, Восточный ГОК является крупнейшим производителем серной кислоты в Украине. С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза. При этом финансовые показатели украинских производителей не улучшились, а, наоборот, в разы ухудшились. Данный факт подтверждает существование коррупционной схемы, где зарабатывают компании-прокладки.
Основными потребителями серной кислоты в Украине являются металлургические и химические предприятия. Эксперты и участники рынка уже не раз заявляли о том, что квоты на импорт серной кислоты ставят под угрозу работу украинской промышленности, так как производители систематически нарушают сроки поставки продукции.

Автор: 

убытки (392) серная кислота (42) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+6
Почему при "барыге" Порошенко всё приносило прибыль а при "чеснейшем" и "величайшем" Зеленском всё приносит убытки? ЗЕбобики кукарекните что-то в ответ!
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02.09.2020 14:50
+2
У него Мендель голая в смартфоне! И ***** который хочет мир!
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02.09.2020 14:52
+2
Раз банкротят ГП, значит продадут за долги дежурному олихарху. С откатом для Зеленского разумеется
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02.09.2020 14:52
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Правила форума Совет форумчан
" Данный факт подтверждает существование коррупционной схемы, где зарабатывают компании-прокладки ." Зеля , что у тебя в смартфоне ?
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02.09.2020 14:44 Ответить
У него Мендель голая в смартфоне! И ***** который хочет мир!
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02.09.2020 14:52 Ответить
голая мендельша- это страшновато
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02.09.2020 15:02 Ответить
банкрутять...
отже незабаром зміниться власник.
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02.09.2020 14:46 Ответить
Не обов'язково. Підриємство грабують. Прибутки в по кишеням. Збитки за рахунок бюджету.
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02.09.2020 17:57 Ответить
а зачем местным серная кислота? навозу в местности тож хватает
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02.09.2020 14:48 Ответить
Почему при "барыге" Порошенко всё приносило прибыль а при "чеснейшем" и "величайшем" Зеленском всё приносит убытки? ЗЕбобики кукарекните что-то в ответ!
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02.09.2020 14:50 Ответить
Потому что Порох мародерил олигархов. Зелохов это не устраивало.
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02.09.2020 15:49 Ответить
Раз банкротят ГП, значит продадут за долги дежурному олихарху. С откатом для Зеленского разумеется
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02.09.2020 14:52 Ответить
Правильно, Зельц. В первую очередь торби своих, тех что за тебя были обеими руками
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02.09.2020 14:58 Ответить
Я смотрю -- у нас классная динамика наметилась: стремительно растём вниз.
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02.09.2020 15:18 Ответить
Какие знакомые слова - защита отечественного производителя...
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02.09.2020 15:26 Ответить
 
 