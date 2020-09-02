Найбільший виробник сірчаної кислоти збільшив збитки на 55%, - Міненерго
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ДП "Східний ГЗК" у першому півріччі 2020 року збільшило чистий збиток на 55,3%. Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства енергетики України.
Так, чистий збиток підприємства в першому півріччі 2019 року становить 177 млн грн, тоді як у першому півріччі 2020 року ця цифри зросла до 274,8 млн грн.
Нагадаємо, в 2017 році Східний ГЗК показав прибуток у розмірі 389 млн грн. Уже в 2019 році ситуація кардинально змінилася, чистий збиток сягнув 680 млн грн за підсумками року.
Нагадаємо, Східний ГЗК є найбільшим виробником сірчаної кислоти в Україні. З 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку запровадила квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника, але в результаті запровадження обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов зросли майже вдвічі. При цьому фінансові показники українських виробників не покращилися, а, навпаки, в рази погіршилися. Цей факт підтверджує існування корупційної схеми, де заробляють компанії-прокладки.
Основними споживачами сірчаної кислоти в Україні є металургійні та хімічні підприємства. Експерти і учасники ринку вже не раз заявляли про те, що квоти на імпорт сірчаної кислоти ставлять під загрозу роботу української промисловості, оскільки виробники систематично порушують терміни поставки продукції.
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отже незабаром зміниться власник.