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Новини Політика України
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збитки (236) сірчана кислота (37) Міненерго (367)

Найбільший виробник сірчаної кислоти збільшив збитки на 55%, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найбільший виробник сірчаної кислоти збільшив збитки на 55%, - Міненерго

ДП "Східний ГЗК" у першому півріччі 2020 року збільшило чистий збиток на 55,3%. Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства енергетики України.

Так, чистий збиток підприємства в першому півріччі 2019 року становить 177 млн ​​грн, тоді як у першому півріччі 2020 року ця цифри зросла до 274,8 млн грн.

Нагадаємо, в 2017 році Східний ГЗК показав прибуток у розмірі 389 млн грн. Уже в 2019 році ситуація кардинально змінилася, чистий збиток сягнув 680 млн грн за підсумками року.

Нагадаємо, Східний ГЗК є найбільшим виробником сірчаної кислоти в Україні. З 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку запровадила квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника, але в результаті запровадження обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов зросли майже вдвічі. При цьому фінансові показники українських виробників не покращилися, а, навпаки, в рази погіршилися. Цей факт підтверджує існування корупційної схеми, де заробляють компанії-прокладки.
Основними споживачами сірчаної кислоти в Україні є металургійні та хімічні підприємства. Експерти і учасники ринку вже не раз заявляли про те, що квоти на імпорт сірчаної кислоти ставлять під загрозу роботу української промисловості, оскільки виробники систематично порушують терміни поставки продукції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Почему при "барыге" Порошенко всё приносило прибыль а при "чеснейшем" и "величайшем" Зеленском всё приносит убытки? ЗЕбобики кукарекните что-то в ответ!
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02.09.2020 14:50
+2
У него Мендель голая в смартфоне! И ***** который хочет мир!
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02.09.2020 14:52
+2
Раз банкротят ГП, значит продадут за долги дежурному олихарху. С откатом для Зеленского разумеется
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02.09.2020 14:52
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" Данный факт подтверждает существование коррупционной схемы, где зарабатывают компании-прокладки ." Зеля , что у тебя в смартфоне ?
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02.09.2020 14:44 Відповісти
У него Мендель голая в смартфоне! И ***** который хочет мир!
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02.09.2020 14:52 Відповісти
голая мендельша- это страшновато
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02.09.2020 15:02 Відповісти
банкрутять...
отже незабаром зміниться власник.
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02.09.2020 14:46 Відповісти
Не обов'язково. Підриємство грабують. Прибутки в по кишеням. Збитки за рахунок бюджету.
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02.09.2020 17:57 Відповісти
а зачем местным серная кислота? навозу в местности тож хватает
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02.09.2020 14:48 Відповісти
Почему при "барыге" Порошенко всё приносило прибыль а при "чеснейшем" и "величайшем" Зеленском всё приносит убытки? ЗЕбобики кукарекните что-то в ответ!
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02.09.2020 14:50 Відповісти
Потому что Порох мародерил олигархов. Зелохов это не устраивало.
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Раз банкротят ГП, значит продадут за долги дежурному олихарху. С откатом для Зеленского разумеется
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02.09.2020 14:52 Відповісти
Правильно, Зельц. В первую очередь торби своих, тех что за тебя были обеими руками Крупнейший производитель серной кислоты увеличил убытки на 55%, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9517
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02.09.2020 14:58 Відповісти
Я смотрю -- у нас классная динамика наметилась: стремительно растём вниз.
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02.09.2020 15:18 Відповісти
Какие знакомые слова - защита отечественного производителя...
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02.09.2020 15:26 Відповісти
 
 