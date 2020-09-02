РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 992 89

Новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес, - эксперты

Новая волна коронавируса может

Малый и средний бизнес может не выдержать новой волны коронавируса.

По оценкам экспертов, с марта наибольшие потери понесут сфера услуг, гостинично-ресторанный и туристический бизнес. Из-за сокращения спроса, транспортных ограничений и падения объемов производства. Сейчас же ситуация немного улучшилась, однако до положительных показателей еще далеко. Дополнительное давление создают миллионы заробитчан, которые не могут найти работу в своем государстве, утверждает Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Мы понимаем, что сегодня говорить, что фактически уже все хорошо на рынке труда – это не так. Но, главный вопрос сегодня – не количество безработных, а главный вопрос – что должно сделать государство, скажем выравнивать ситуацию на рынке труда, создавать рабочие места и фактически готовиться к следующей, если она будет, вспышке COVID-19,
– заверил Руслан Ильичев.

При таких условиях приоритетом для власти должно стать сохранение рабочих мест, поддержка национальных производителей и незащищенных украинцев. Вместе с тем, как стало известно, в правительстве не исключают возможность дальнейшего продления карантина и даже введения в стране чрезвычайного положения. В случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Автор: 

бизнес (1620) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Нет никакой волны, ни первой, ни второй. Есть ********, которые пилят бабло под шумок ковида, причем серьезное бабло. Но им бабла мало, нужно еще и баранов в стойло загнать
показать весь комментарий
02.09.2020 16:18
+10
Та ні,дії влади приведуть до знищення дрібного бізнесу а не віруси.Віруси не керують державою.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:20
+10
Не короновирус убьёт бизнес,а зелёные ушлёпки,под прикрытием карантина и коронвируса.

Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не волна, а карантин
показать весь комментарий
02.09.2020 16:17 Ответить
Отменяйте карантин, пусть кому суждено, тот умирает. То это напоминает перекрой общества, его деление на олигархов и быдло.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:23 Ответить
А ви скасуйте дурантін - і нічого не буде.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
ти вже хворів COVID-19 ?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:38 Ответить
Навть Туркменбаши ПЕРЕДУМАВ... слухати далі поради довбо..обів


Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день
https://images.cnscdn.com/images/c/1/3/e/c13e9fa1efff4a29dc3a15a3be2546bb/original.jpgВласти юго-восточного Мариинского региона Туркменистана отправляет на сбор хлопка жителей, которые не соблюдают масочный режим и не могут заплатить за это штраф. Граждан, которые отказываются от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" - https://rus.azathabar.com/a/30814385.html "Радио Азатлык" , информирует https://censor.net/.
показать весь комментарий
03.09.2020 09:35 Ответить
Нет никакой волны, ни первой, ни второй. Есть ********, которые пилят бабло под шумок ковида, причем серьезное бабло. Но им бабла мало, нужно еще и баранов в стойло загнать
показать весь комментарий
02.09.2020 16:18 Ответить
пилят они на дорогах,мостах и прочих зарываниях в земли...а ковид и пофиг,на нем уже заработали,толкнув маски...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:10 Ответить
"Вместе с тем, как стало известно, в правительстве не исключают возможность дальнейшего продления карантина и даже введения в стране чрезвычайного положения" ... аккурат к местным выборам 25.10.2020, на которых зебильё пролетает как фанера над Парижем.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:18 Ответить
То понятно... хорошо шо у Игорь Валерича с Ринат Леонидичем имунитет.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
Новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес, - эксперты - Цензор.НЕТ 7988
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!! НЕ ДОХОДИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ДОЙДЕТ ЧЕРЕЗ КОШЕЛЕК!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
Спасибо немытому быдлу без масок.
Не нужно сваливать с больной головы на здоровую
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
в моем отделе человек с прошлой пятницы не вышел на работу.... недомогание. на вчера - 38 у всей семьи - сегодня пропало обоняние и направили на кт - результат - правостороннее воспаление легких.....результат на ковид ждать 5 дней. Думаю, что результат уже и так понятен....
"Так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде. За своих боялся.
И никогда гриппом не болел последних надцать лет"....
показать весь комментарий
02.09.2020 16:25 Ответить
У меня нет медицинской карты по месту жительства.
Только спец проверка здоровья по месту работы.
Но от этой заразы бережётся вся моя семья.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:28 Ответить
Не помогают штота маски эти ваши.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:26 Ответить
на подбородке, было бы удивительно, если б помогали.....висячие на одном ухе тоже вызывают лишь удивление но наверняка не испуг у вируса!
показать весь комментарий
02.09.2020 16:29 Ответить
Да.
Не помогают.
Там, где их не носят.
Маски - это только часть требований.
Не масками едиными.
Ещё нужно мыть руки и эти маски менять... и др.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:30 Ответить
Так следуй требованиям, чо нервный то такой?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:32 Ответить
Я тебе объясняю, как не быть быдлом.
Я, как раз, следую.
Потому, я спокоен.
Нервничает малый и средний бизнес.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:37 Ответить
Давай исчо расскажи, что перваледя тоже быдло - раз заболела, значит руки мыла не так.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:57 Ответить
"Да.
Не помогают.
Там, где их не носят."- тож всі й думають чому у Швеції, Англії, Швейцарії- нормас ,а кретинам з України впарюють "хвилю"!
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
Хватит врать про Швецию, Англию и Швейцарию.
Лучше расскажи нам про Нидерланды.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:38 Ответить
Викинь телевізор.І за 3 місяці страхи пройдуть.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:58 Ответить
Це світовий досвід!
показать весь комментарий
02.09.2020 17:32 Ответить
найжорсткіший карантин у Перу призвів до найбільшої кількості смертей на 1 млн. населення (не рахуючи Сан-Марино)
показать весь комментарий
02.09.2020 16:52 Ответить
в https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53150808 BBC , https://www.wsj.com/articles/coronavirus-hits-peru-hard-despite-strict-lockdown-11592146800 The Wall Street Journal , https://www.nytimes.com/2020/06/12/world/americas/coronavirus-peru-inequality-corruption.html The New York Times вважають, що в Перу
показать весь комментарий
02.09.2020 16:56 Ответить
Ви самі статтю читали?
"ЛИМА, Перу. Эта страна ввела один из самых строгих запретов на распространение коронавируса в Западном полушарии, чтобы замедлить пандемию коронавируса, но меры не были очевидны в апреле, когда толпы женщин толпились вокруг небольшого куриного стойла Кэтрин Ривера. "
показать весь комментарий
03.09.2020 07:02 Ответить
помилка..
Пробувати дискутувати з ольгінською курвою.
показать весь комментарий
03.09.2020 09:27 Ответить
в квітні, а зараз який місяць, баране? заплутався в календарику?
показать весь комментарий
03.09.2020 21:18 Ответить
Та я й так бчу, що Ви статтю не читали. А Ваші спроби обзиватися свідчать про те, що Ви в розвитку зупинилися десь в молодшій школі.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:28 Ответить
ти наводиш НІКЧЕМНІ аргументи
власне, як завжди
показать весь комментарий
03.09.2020 21:43 Ответить
От саме Ви і навели нікчемний аргумент.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:11 Ответить
де нікчемність? в країнах з найжорсткішим карантином одні з найбільших показників смертності "від ковід-19"
в країнах без жорстких мір не спостерігається жодного "мору" чи подібного армагедону

що не зрозуміло?
показать весь комментарий
03.09.2020 23:30 Ответить
Якби Ви уважно читали і трохи думали, то побачили б, що я навів цитату зі статті, на яку Ви посилалися, яка спростовує Вашу тезу "найжорсткіший карантин у Перу". А Ви вистрибуєте з трусів, доводячи іншу тезу. От з приводу іншої тези можна сказати наступне
Карантинні обмеження мають вводити, коли математична модель розвитку епадемії на початковій стадії дає прогноз про сейозне перевищення можливостей національной системи охорони здоров"я на піку епідемії. І ці обмеження на меті маю зменшення захворюваність.
Оскільки ліків від ковіду19 нема, то на летальність цієї хвороби карантин впливає опосередковано і досить слабо.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:39 Ответить
Маска это супер, зайдите ко мне в малярный цех в маске. И Вы поймете насколько эта тряпочка бесполезна. Мы зря покупаем дорогущие средства для дыхания для борьбы с пылью и аэрозолью, которая в разы больше пресловутого обрывка РНК называемую Ковид
показать весь комментарий
02.09.2020 18:36 Ответить
В малярному цеху концентрація аерозолів набагато більша, ніж поряд з людиною, особливо, якщо вона теж в масці.
показать весь комментарий
03.09.2020 07:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SrPCgh4UkAU

ось як твої улюблені маски зупиняють аерозолі
показать весь комментарий
03.09.2020 21:44 Ответить
Ну, якби Ви трохи цікавилися наукою, то знали б, що
1. тверді частки диму разів в 10 менші за рідки краплі, що виділяє людина
2. без чихання та кашлю людина виробляє порядка 100-200 таких часток при видоху, часток диму в ролику в тисячі разів більше
3. маски на ролику надіті вкрай недбало.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:10 Ответить
може, просто навчишся прикривати рота, коли чхаєш, а коли хворий (маєш симптоми) сидітимеш вдома?

тверді частки диму? при вейпінгу? ти головою вдарився?
показать весь комментарий
03.09.2020 22:59 Ответить
1. Я не палю і в сортах гівна і цигарок не фахівець.
2.Electronic cigarettes (e-cigarettes) are an alternate nicotine delivery system that generate a condensation aerosol to be inhaled by the user. The size of the droplets formed in the aerosol can vary and contributes to drug deposition and ultimate bioavailability in the lung. The growing popularity of e-cigarette products has caused an increase in internet sources promoting the use of drugs other than nicotine (DOTNs) in e-cigarettes. The purpose of this study was to determine the effect of various e-cigarette and e-liquid modifications, such as coil resistance, battery voltage, and glycol and drug formulation, on the aerosol particle size. E-liquids containing 12 mg/mL nicotine prepared in glycol compositions of 100% propylene glycol (PG), 100% vegetable glycerin (VG), or 50:50 PG:VG were aerosolized at three voltages and three coil resistances. Methamphetamine and methadone e-liquids were prepared at 60 mg/mL in 50:50 PG:VG and all e-liquids were aerosolized onto a 10 stage Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor. Glycol deposition correlated with drug deposition, and the majority of particles centered between 0.172-0.5 μm in diameter, representing pulmonary deposition. The 100% PG e-liquid produced the largest aerosol particles and the 100% VG and 50:50 PG:VG e-liquids produced ultra-fine particles <0.3 μm. The presence of ultrafine particles indicates that drugs can be aerosolized and reach the pulmonary alveolar regions, highlighting a potential for abuse and risk of overdose with DOTNs aerosolized in an e-cigarette system.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-46387-2

3. Ви десь бачили, щоб дим від вейпу осідав за 1,5 метри?
показать весь комментарий
04.09.2020 08:15 Ответить
чудово, це відповідає дрібним аерозольним краплям, з якими і переносяться в основному вірусні частинки
і такого розміру аерозольні частинки найбільш небезпечні, оскільки легко проникають далеко у дихальні шляхи
показать весь комментарий
04.09.2020 10:36 Ответить
Чудово це хоч хтрохи знати предмет обговорення

"Чтобы детально исследовать воздушно-капельный путь передачи, в качестве модельных животных использовали хорьков: это обычная практика, поскольку они восприимчивы к вирусу гриппа. Инфекционная камера, созданная авторами работы, состоит из двух сообщающихся отсеков: один для донора инфекционных частиц (больное животное или небулайзер), другой для животного-реципиента. Камера донора соединяется с камерой реципиента через импактор - устройство для фракционного осаждения частиц аэрозоля; оно пропускает лишь частицы определенного размера, задерживая более крупные.
Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.) Также было показано, что доноры наиболее эффективно передают вирус до того, как у них повысится температура, и передача вируса может продолжаться в течение 5 дней после инфицирования. Но эффективность передачи, что естественно, зависела и от особенностей штамма вируса."http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/
показать весь комментарий
04.09.2020 11:11 Ответить
якщо ти - хорьок, то це багато чого пояснює
показать весь комментарий
04.09.2020 11:23 Ответить
Ви ще раз доводите, що я правильно писав, про те, що Ви у розумовому розвитку зупинилися в начальній школі.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:29 Ответить
а масочники, звичайно, носять своє ганчір'я дуже "дбало"
показать весь комментарий
03.09.2020 22:59 Ответить
Коли в місті Йена всі наділи маски, то 14 днів не було нових випадків захворівших на ковід. Спитайте жителів того міста, чи всі носили маски "дбало" .
показать весь комментарий
04.09.2020 10:38 Ответить
A German study http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28 claimed that the introduction of compulsory masks in German cities had led to a decrease in infections. But the data does not support this: in some cities there was no change, in others a decrease, in others an increase in infections (see graph below). The city of Jena was an 'exception' only because it simultaneously introduced the https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html strictest quarantine rules in Germany, but the study did not mention this.

http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28

https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html

Поширюєш брехню, як завжди.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:48 Ответить
Брешете саме Ви. Цитованого Вами відривку немає в жодному з посилань, що Ви навели.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:03 Ответить
чому ти вирішив, що відривок "цитований"?
показать весь комментарий
04.09.2020 11:22 Ответить
Бо в Україні в начальній школі англійську мову не вчать. Навряд чи Ви самі це написали...
показать весь комментарий
04.09.2020 11:32 Ответить
це єдиний варіант того, як міг утворитися цей уривок?
показать весь комментарий
04.09.2020 12:22 Ответить
Ви зовсім туга на розум. Для всіх, крім Вас очевидно, що варіантів два
1. Ви його десь взяли і процитували, але неправильно вказали посилання
2. Ви його написали самі (відхилено як вкрай малоймовірний)
показать весь комментарий
04.09.2020 12:26 Ответить
3. Я його десь взяла і процитувала, але правильно вказала посилання (які не співпадають з джерелом, звідки я його взяла).

Не будь таким обмеженим.
показать весь комментарий
04.09.2020 18:38 Ответить
Не будьте такою обмеженою. Ви навіть не зрозуміли, що це перший варіант. При цитуванні якраз і вказують джерело звідки той уривок взятий.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:13 Ответить
гімназія номер 32 м. Києва, англійська мова з 1 класу

нікчемні аргументи
показать весь комментарий
04.09.2020 12:23 Ответить
Тим гірше для гімназії.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:28 Ответить
так и так рок-н ролл мертв, а он еще нет
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
Та ні,дії влади приведуть до знищення дрібного бізнесу а не віруси.Віруси не керують державою.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:20 Ответить
в точку!
показать весь комментарий
02.09.2020 16:32 Ответить
"Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох платит всегда!" -------- это про нас))) народонаселение Украины)))) платим дальше
показать весь комментарий
02.09.2020 16:22 Ответить
Не короновирус убьёт бизнес,а зелёные ушлёпки,под прикрытием карантина и коронвируса.

Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:23 Ответить
На...рена ты приплел сюда какого-то поца сабянина запоребрикового?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33 Ответить
да и Беларусь называют Белоруссией и "цивилизованной страной", особенно после подавления протестов, только кацапы...
показать весь комментарий
02.09.2020 16:40 Ответить
Надень очки и ещё раз перечитай концовку поста.
показать весь комментарий
02.09.2020 20:01 Ответить
На...рена ты приплел сюда какого-то поца сабянина запоребрикового?

Это не мой пост.
Про Собянина лень было редактировать.
показать весь комментарий
02.09.2020 20:04 Ответить
ссылку на оригинал. И ты сравнивал статистику Украины и Швеции ?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:47 Ответить
Запомни мой ник и уясни раз и навсегда,я фейки не распространяю.
https://focus.ua/world/462220-shvetsiia_dolzhna_stat_dlia_vsekh_obraztsom_po_borbe_s_koronavirusom__voz Швеция должна стать для всех образцом по борьбе с коронавирусом, - ВОЗ
показать весь комментарий
02.09.2020 20:07 Ответить
Наверное ты не понимаешь что тебя просят.. Я просив посилання на оригінал, а не всякі перескази. заходимо на посилання що ти дав, заходимо по посилання що там є і "
On the show today Ryan had an amazing interview with Dr David Nabarro, a special envoy of The World Health Organisation (one of six) specializing in COVID-19. Dr Nabarro had plenty of praise for the New Zealand Government and the NZ people for reacting quickly and without hesitation to the initial threat of COVID-19, but says that now we should be looking to alternative methods of moving forward in our response to COVID-19." Де хоть слово про Швецію ?
показать весь комментарий
02.09.2020 20:32 Ответить
Не доставай меня тугими вопросами.Неужели сложно самому вьехать?????
Вот тебе название в оригинале https://www.magic.co.nz/home/news/2020/08/nz-should-move-to-similar-approach-to-covid-as-sweden--who-speci.html Стоит ли сравнивать себя с другими странами, такими как Швеция? Специальный посланник ВОЗ д-р Дэвид Набарро обсуждает этот вопрос с Райаном :
Там приведена запись радиоэфира.Текст,что ты мне привёл,не отображает весь разговор в эфире.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:01 Ответить
ясно..ольгінські в якості аргументів приводять приватні бесіди на радіо )))
показать весь комментарий
03.09.2020 09:28 Ответить
Без особых на то оснований приписал меня к ольгинским.Не высокого ты значит ума человек.
показать весь комментарий
03.09.2020 13:42 Ответить
Убьёт средний и малый бизнес не коронавирус а чиновничья дурь
показать весь комментарий
02.09.2020 16:35 Ответить
По оценкам экспертов, с марта наибольшие потери понесут сфера услуг, гостинично-ресторанный и туристический бизнес.Источник: https://censor.net/ru/n3217229

Понесли или понесут?
Это ошибка или прогноз на будущее?
А что будет с этими сферами до марта, если дебилы у власти не уйдут в прошлое?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:38 Ответить
порохоботам чим гірше - тим краще
показать весь комментарий
02.09.2020 16:49 Ответить
найжорсткіший карантин у Перу призвів до найбільшої кількості смертей на 1 млн. населення (не рахуючи Сан-Марино)

https://jordanschachtel.substack.com/p/the-worlds-toughest-lockdown-has
показать весь комментарий
02.09.2020 16:54 Ответить
Весь прикол в том, что не нужен никакой карантин, т.к. смертность не выросла, а вирус - оказался фейком. Доказано Швецией и Беларуссией
показать весь комментарий
02.09.2020 16:57 Ответить
Просто до всіх донести це -нереально. Тупість ознака нашої епохи.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:08 Ответить
Нельзя убить то, что уже убили
Дело овоща продолжили его последователи
показать весь комментарий
02.09.2020 17:24 Ответить
Середньому та малому бізнесу вірус шкодить, але вбиває недолуга влада.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:45 Ответить
это Зе в Китае ковид создал.
показать весь комментарий
03.09.2020 06:14 Ответить
А хрен вже вона його знайде, тот бізнес.
показать весь комментарий
03.09.2020 08:33 Ответить
https://4studio.com.ua/koronavirus/u-lvivskij-oblasti-za-poperednyu-dobu-vid-covid-19-pomerlo-11-lyudej/ 08:49У Львівській області за попередню добу від COVID-19 померло 11 людей

Львіщина "обігнала " такі європейські країни,як Великобританія та італія по щоденній смертності..

Але лахтінські суки і наші доморощені невіруючі довбо..би продовжують... (((
показать весь комментарий
03.09.2020 09:31 Ответить
чим підтверджено, що люид вмирають від ковіду? фальшивими тестами? йди в дупу, недорозвинене
показать весь комментарий
03.09.2020 21:20 Ответить
 
 