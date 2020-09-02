Новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес, - эксперты

Малый и средний бизнес может не выдержать новой волны коронавируса.

По оценкам экспертов, с марта наибольшие потери понесут сфера услуг, гостинично-ресторанный и туристический бизнес. Из-за сокращения спроса, транспортных ограничений и падения объемов производства. Сейчас же ситуация немного улучшилась, однако до положительных показателей еще далеко. Дополнительное давление создают миллионы заробитчан, которые не могут найти работу в своем государстве, утверждает Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Мы понимаем, что сегодня говорить, что фактически уже все хорошо на рынке труда – это не так. Но, главный вопрос сегодня – не количество безработных, а главный вопрос – что должно сделать государство, скажем выравнивать ситуацию на рынке труда, создавать рабочие места и фактически готовиться к следующей, если она будет, вспышке COVID-19,

– заверил Руслан Ильичев.

При таких условиях приоритетом для власти должно стать сохранение рабочих мест, поддержка национальных производителей и незащищенных украинцев. Вместе с тем, как стало известно, в правительстве не исключают возможность дальнейшего продления карантина и даже введения в стране чрезвычайного положения. В случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации.