Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти
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Малий та середній бізнес може не витримати нової хвилі коронавірусу.
За оцінками експертів, від березня найбільших втрат зазнають сфера послуг, готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Через скорочення попиту, транспортні обмеження та падіння обсягів виробництва. Нині ж ситуація трохи покращилась, проте до позитивних показників ще далеко. Додатковий тиск створюють мільйони заробітчан, які не можуть знайти роботу в своїй державі, стверджує Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.
Ми розуміємо, що сьогодні говорити, що фактично вже все добре на ринку праці – це не так. Але, головне питання сьогодні не кількість безробітних, а головне питання, що має зробити держава, скажімо вирівнювати ситуацію на ринку праці, створювати робочі місця і фактично готуватись до наступного, якщо він буде, спалаху COVID-19, – запевнив Руслан Іллічов.
За таких умов пріоритетом для влади має стати збереження робочих місць, підтримка національних виробників та незахищених українців. Разом з тим, як стало відомо, в уряді не виключають можливості подальшого подовження карантину та навіть запровадження в країні надзвичайного стану. У разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день
Власти юго-восточного Мариинского региона Туркменистана отправляет на сбор хлопка жителей, которые не соблюдают масочный режим и не могут заплатить за это штраф. Граждан, которые отказываются от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря.
Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.
Не нужно сваливать с больной головы на здоровую
"Так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде. За своих боялся.
И никогда гриппом не болел последних надцать лет"....
Только спец проверка здоровья по месту работы.
Но от этой заразы бережётся вся моя семья.
Не помогают.
Там, где их не носят.
Маски - это только часть требований.
Не масками едиными.
Ещё нужно мыть руки и эти маски менять... и др.
Я, как раз, следую.
Потому, я спокоен.
Нервничает малый и средний бизнес.
Не помогают.
Там, где их не носят."- тож всі й думають чому у Швеції, Англії, Швейцарії- нормас ,а кретинам з України впарюють "хвилю"!
Лучше расскажи нам про Нидерланды.
"ЛИМА, Перу. Эта страна ввела один из самых строгих запретов на распространение коронавируса в Западном полушарии, чтобы замедлить пандемию коронавируса, но меры не были очевидны в апреле, когда толпы женщин толпились вокруг небольшого куриного стойла Кэтрин Ривера. "
Пробувати дискутувати з ольгінською курвою.
власне, як завжди
в країнах без жорстких мір не спостерігається жодного "мору" чи подібного армагедону
що не зрозуміло?
Карантинні обмеження мають вводити, коли математична модель розвитку епадемії на початковій стадії дає прогноз про сейозне перевищення можливостей національной системи охорони здоров"я на піку епідемії. І ці обмеження на меті маю зменшення захворюваність.
Оскільки ліків від ковіду19 нема, то на летальність цієї хвороби карантин впливає опосередковано і досить слабо.
ось як твої улюблені маски зупиняють аерозолі
1. тверді частки диму разів в 10 менші за рідки краплі, що виділяє людина
2. без чихання та кашлю людина виробляє порядка 100-200 таких часток при видоху, часток диму в ролику в тисячі разів більше
3. маски на ролику надіті вкрай недбало.
тверді частки диму? при вейпінгу? ти головою вдарився?
2.Electronic cigarettes (e-cigarettes) are an alternate nicotine delivery system that generate a condensation aerosol to be inhaled by the user. The size of the droplets formed in the aerosol can vary and contributes to drug deposition and ultimate bioavailability in the lung. The growing popularity of e-cigarette products has caused an increase in internet sources promoting the use of drugs other than nicotine (DOTNs) in e-cigarettes. The purpose of this study was to determine the effect of various e-cigarette and e-liquid modifications, such as coil resistance, battery voltage, and glycol and drug formulation, on the aerosol particle size. E-liquids containing 12 mg/mL nicotine prepared in glycol compositions of 100% propylene glycol (PG), 100% vegetable glycerin (VG), or 50:50 PG:VG were aerosolized at three voltages and three coil resistances. Methamphetamine and methadone e-liquids were prepared at 60 mg/mL in 50:50 PG:VG and all e-liquids were aerosolized onto a 10 stage Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor. Glycol deposition correlated with drug deposition, and the majority of particles centered between 0.172-0.5 μm in diameter, representing pulmonary deposition. The 100% PG e-liquid produced the largest aerosol particles and the 100% VG and 50:50 PG:VG e-liquids produced ultra-fine particles <0.3 μm. The presence of ultrafine particles indicates that drugs can be aerosolized and reach the pulmonary alveolar regions, highlighting a potential for abuse and risk of overdose with DOTNs aerosolized in an e-cigarette system.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-46387-2
3. Ви десь бачили, щоб дим від вейпу осідав за 1,5 метри?
і такого розміру аерозольні частинки найбільш небезпечні, оскільки легко проникають далеко у дихальні шляхи
"Чтобы детально исследовать воздушно-капельный путь передачи, в качестве модельных животных использовали хорьков: это обычная практика, поскольку они восприимчивы к вирусу гриппа. Инфекционная камера, созданная авторами работы, состоит из двух сообщающихся отсеков: один для донора инфекционных частиц (больное животное или небулайзер), другой для животного-реципиента. Камера донора соединяется с камерой реципиента через импактор - устройство для фракционного осаждения частиц аэрозоля; оно пропускает лишь частицы определенного размера, задерживая более крупные.
Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.) Также было показано, что доноры наиболее эффективно передают вирус до того, как у них повысится температура, и передача вируса может продолжаться в течение 5 дней после инфицирования. Но эффективность передачи, что естественно, зависела и от особенностей штамма вируса."http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/
http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28
https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html
Поширюєш брехню, як завжди.
1. Ви його десь взяли і процитували, але неправильно вказали посилання
2. Ви його написали самі (відхилено як вкрай малоймовірний)
Не будь таким обмеженим.
нікчемні аргументи
Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
Это не мой пост.
Про Собянина лень было редактировать.
Швеция должна стать для всех образцом по борьбе с коронавирусом, - ВОЗ
On the show today Ryan had an amazing interview with Dr David Nabarro, a special envoy of The World Health Organisation (one of six) specializing in COVID-19. Dr Nabarro had plenty of praise for the New Zealand Government and the NZ people for reacting quickly and without hesitation to the initial threat of COVID-19, but says that now we should be looking to alternative methods of moving forward in our response to COVID-19." Де хоть слово про Швецію ?
Вот тебе название в оригинале Стоит ли сравнивать себя с другими странами, такими как Швеция? Специальный посланник ВОЗ д-р Дэвид Набарро обсуждает этот вопрос с Райаном:
Там приведена запись радиоэфира.Текст,что ты мне привёл,не отображает весь разговор в эфире.
Понесли или понесут?
Это ошибка или прогноз на будущее?
А что будет с этими сферами до марта, если дебилы у власти не уйдут в прошлое?
https://jordanschachtel.substack.com/p/the-worlds-toughest-lockdown-has
Дело овоща продолжили его последователи
Львіщина "обігнала " такі європейські країни,як Великобританія та італія по щоденній смертності..
Але лахтінські суки і наші доморощені невіруючі довбо..би продовжують... (((