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Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нова хвиля коронавірусу може

Малий та середній бізнес може не витримати нової хвилі коронавірусу.

За оцінками експертів, від березня найбільших втрат зазнають сфера послуг, готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Через скорочення попиту, транспортні обмеження та падіння обсягів виробництва. Нині ж ситуація трохи покращилась, проте до позитивних показників ще далеко. Додатковий тиск створюють мільйони заробітчан, які не можуть знайти роботу в своїй державі, стверджує Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Ми розуміємо, що сьогодні говорити, що фактично вже все добре на ринку праці – це не так. Але, головне питання сьогодні не кількість безробітних, а головне питання, що має зробити держава, скажімо вирівнювати ситуацію на ринку праці, створювати робочі місця і фактично готуватись до наступного, якщо він буде, спалаху COVID-19, – запевнив Руслан Іллічов.

За таких умов пріоритетом для влади має стати збереження робочих місць, підтримка національних виробників та незахищених українців. Разом з тим, як стало відомо, в уряді не виключають можливості подальшого подовження карантину та навіть запровадження в країні надзвичайного стану. У разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації.

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Топ коментарі
+13
Нет никакой волны, ни первой, ни второй. Есть ********, которые пилят бабло под шумок ковида, причем серьезное бабло. Но им бабла мало, нужно еще и баранов в стойло загнать
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02.09.2020 16:18
+10
Та ні,дії влади приведуть до знищення дрібного бізнесу а не віруси.Віруси не керують державою.
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02.09.2020 16:20
+10
Не короновирус убьёт бизнес,а зелёные ушлёпки,под прикрытием карантина и коронвируса.

Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 16:23
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не волна, а карантин
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02.09.2020 16:17 Відповісти
Отменяйте карантин, пусть кому суждено, тот умирает. То это напоминает перекрой общества, его деление на олигархов и быдло.
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02.09.2020 16:23 Відповісти
А ви скасуйте дурантін - і нічого не буде.
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02.09.2020 16:36 Відповісти
ти вже хворів COVID-19 ?
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02.09.2020 16:38 Відповісти
Навть Туркменбаши ПЕРЕДУМАВ... слухати далі поради довбо..обів


Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день
Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 7574Власти юго-восточного Мариинского региона Туркменистана отправляет на сбор хлопка жителей, которые не соблюдают масочный режим и не могут заплатить за это штраф. Граждан, которые отказываются от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.
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03.09.2020 09:35 Відповісти
Нет никакой волны, ни первой, ни второй. Есть ********, которые пилят бабло под шумок ковида, причем серьезное бабло. Но им бабла мало, нужно еще и баранов в стойло загнать
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02.09.2020 16:18 Відповісти
пилят они на дорогах,мостах и прочих зарываниях в земли...а ковид и пофиг,на нем уже заработали,толкнув маски...
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02.09.2020 17:10 Відповісти
"Вместе с тем, как стало известно, в правительстве не исключают возможность дальнейшего продления карантина и даже введения в стране чрезвычайного положения" ... аккурат к местным выборам 25.10.2020, на которых зебильё пролетает как фанера над Парижем. Новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес, - эксперты - Цензор.НЕТ 5493
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02.09.2020 16:18 Відповісти
То понятно... хорошо шо у Игорь Валерича с Ринат Леонидичем имунитет.
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02.09.2020 16:19 Відповісти
Новая волна коронавируса может "убить" малый и средний бизнес, - эксперты - Цензор.НЕТ 7988
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02.09.2020 16:19 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!! НЕ ДОХОДИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ДОЙДЕТ ЧЕРЕЗ КОШЕЛЕК!!!
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02.09.2020 16:19 Відповісти
Спасибо немытому быдлу без масок.
Не нужно сваливать с больной головы на здоровую
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02.09.2020 16:19 Відповісти
в моем отделе человек с прошлой пятницы не вышел на работу.... недомогание. на вчера - 38 у всей семьи - сегодня пропало обоняние и направили на кт - результат - правостороннее воспаление легких.....результат на ковид ждать 5 дней. Думаю, что результат уже и так понятен....
"Так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде. За своих боялся.
И никогда гриппом не болел последних надцать лет"....
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02.09.2020 16:25 Відповісти
У меня нет медицинской карты по месту жительства.
Только спец проверка здоровья по месту работы.
Но от этой заразы бережётся вся моя семья.
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02.09.2020 16:28 Відповісти
Не помогают штота маски эти ваши.
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02.09.2020 16:26 Відповісти
на подбородке, было бы удивительно, если б помогали.....висячие на одном ухе тоже вызывают лишь удивление но наверняка не испуг у вируса!
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02.09.2020 16:29 Відповісти
Да.
Не помогают.
Там, где их не носят.
Маски - это только часть требований.
Не масками едиными.
Ещё нужно мыть руки и эти маски менять... и др.
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02.09.2020 16:30 Відповісти
Так следуй требованиям, чо нервный то такой?
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02.09.2020 16:32 Відповісти
Я тебе объясняю, как не быть быдлом.
Я, как раз, следую.
Потому, я спокоен.
Нервничает малый и средний бизнес.
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02.09.2020 16:37 Відповісти
Давай исчо расскажи, что перваледя тоже быдло - раз заболела, значит руки мыла не так.
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02.09.2020 16:57 Відповісти
"Да.
Не помогают.
Там, где их не носят."- тож всі й думають чому у Швеції, Англії, Швейцарії- нормас ,а кретинам з України впарюють "хвилю"! Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 9683 Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 6629
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02.09.2020 16:36 Відповісти
Хватит врать про Швецию, Англию и Швейцарию.
Лучше расскажи нам про Нидерланды.
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02.09.2020 16:38 Відповісти
Викинь телевізор.І за 3 місяці страхи пройдуть.
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02.09.2020 16:58 Відповісти
Це світовий досвід! Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 347
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02.09.2020 17:32 Відповісти
найжорсткіший карантин у Перу призвів до найбільшої кількості смертей на 1 млн. населення (не рахуючи Сан-Марино)
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02.09.2020 16:52 Відповісти
в BBC, The Wall Street Journal, The New York Times вважають, що в Перу
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02.09.2020 16:56 Відповісти
Ви самі статтю читали?
"ЛИМА, Перу. Эта страна ввела один из самых строгих запретов на распространение коронавируса в Западном полушарии, чтобы замедлить пандемию коронавируса, но меры не были очевидны в апреле, когда толпы женщин толпились вокруг небольшого куриного стойла Кэтрин Ривера. " Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 1259
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03.09.2020 07:02 Відповісти
помилка..
Пробувати дискутувати з ольгінською курвою.
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03.09.2020 09:27 Відповісти
в квітні, а зараз який місяць, баране? заплутався в календарику?
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03.09.2020 21:18 Відповісти
Та я й так бчу, що Ви статтю не читали. А Ваші спроби обзиватися свідчать про те, що Ви в розвитку зупинилися десь в молодшій школі.
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03.09.2020 21:28 Відповісти
ти наводиш НІКЧЕМНІ аргументи
власне, як завжди
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03.09.2020 21:43 Відповісти
От саме Ви і навели нікчемний аргумент.
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03.09.2020 22:11 Відповісти
де нікчемність? в країнах з найжорсткішим карантином одні з найбільших показників смертності "від ковід-19"
в країнах без жорстких мір не спостерігається жодного "мору" чи подібного армагедону

що не зрозуміло?
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03.09.2020 23:30 Відповісти
Якби Ви уважно читали і трохи думали, то побачили б, що я навів цитату зі статті, на яку Ви посилалися, яка спростовує Вашу тезу "найжорсткіший карантин у Перу". А Ви вистрибуєте з трусів, доводячи іншу тезу. От з приводу іншої тези можна сказати наступне
Карантинні обмеження мають вводити, коли математична модель розвитку епадемії на початковій стадії дає прогноз про сейозне перевищення можливостей національной системи охорони здоров"я на піку епідемії. І ці обмеження на меті маю зменшення захворюваність.
Оскільки ліків від ковіду19 нема, то на летальність цієї хвороби карантин впливає опосередковано і досить слабо.
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04.09.2020 07:39 Відповісти
Маска это супер, зайдите ко мне в малярный цех в маске. И Вы поймете насколько эта тряпочка бесполезна. Мы зря покупаем дорогущие средства для дыхания для борьбы с пылью и аэрозолью, которая в разы больше пресловутого обрывка РНК называемую Ковид
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02.09.2020 18:36 Відповісти
В малярному цеху концентрація аерозолів набагато більша, ніж поряд з людиною, особливо, якщо вона теж в масці.
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03.09.2020 07:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SrPCgh4UkAU

ось як твої улюблені маски зупиняють аерозолі
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03.09.2020 21:44 Відповісти
Ну, якби Ви трохи цікавилися наукою, то знали б, що
1. тверді частки диму разів в 10 менші за рідки краплі, що виділяє людина
2. без чихання та кашлю людина виробляє порядка 100-200 таких часток при видоху, часток диму в ролику в тисячі разів більше
3. маски на ролику надіті вкрай недбало.
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03.09.2020 22:10 Відповісти
може, просто навчишся прикривати рота, коли чхаєш, а коли хворий (маєш симптоми) сидітимеш вдома?

тверді частки диму? при вейпінгу? ти головою вдарився?
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03.09.2020 22:59 Відповісти
1. Я не палю і в сортах гівна і цигарок не фахівець.
2.Electronic cigarettes (e-cigarettes) are an alternate nicotine delivery system that generate a condensation aerosol to be inhaled by the user. The size of the droplets formed in the aerosol can vary and contributes to drug deposition and ultimate bioavailability in the lung. The growing popularity of e-cigarette products has caused an increase in internet sources promoting the use of drugs other than nicotine (DOTNs) in e-cigarettes. The purpose of this study was to determine the effect of various e-cigarette and e-liquid modifications, such as coil resistance, battery voltage, and glycol and drug formulation, on the aerosol particle size. E-liquids containing 12 mg/mL nicotine prepared in glycol compositions of 100% propylene glycol (PG), 100% vegetable glycerin (VG), or 50:50 PG:VG were aerosolized at three voltages and three coil resistances. Methamphetamine and methadone e-liquids were prepared at 60 mg/mL in 50:50 PG:VG and all e-liquids were aerosolized onto a 10 stage Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor. Glycol deposition correlated with drug deposition, and the majority of particles centered between 0.172-0.5 μm in diameter, representing pulmonary deposition. The 100% PG e-liquid produced the largest aerosol particles and the 100% VG and 50:50 PG:VG e-liquids produced ultra-fine particles <0.3 μm. The presence of ultrafine particles indicates that drugs can be aerosolized and reach the pulmonary alveolar regions, highlighting a potential for abuse and risk of overdose with DOTNs aerosolized in an e-cigarette system.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-46387-2

3. Ви десь бачили, щоб дим від вейпу осідав за 1,5 метри?
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04.09.2020 08:15 Відповісти
чудово, це відповідає дрібним аерозольним краплям, з якими і переносяться в основному вірусні частинки
і такого розміру аерозольні частинки найбільш небезпечні, оскільки легко проникають далеко у дихальні шляхи
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04.09.2020 10:36 Відповісти
Чудово це хоч хтрохи знати предмет обговорення

"Чтобы детально исследовать воздушно-капельный путь передачи, в качестве модельных животных использовали хорьков: это обычная практика, поскольку они восприимчивы к вирусу гриппа. Инфекционная камера, созданная авторами работы, состоит из двух сообщающихся отсеков: один для донора инфекционных частиц (больное животное или небулайзер), другой для животного-реципиента. Камера донора соединяется с камерой реципиента через импактор - устройство для фракционного осаждения частиц аэрозоля; оно пропускает лишь частицы определенного размера, задерживая более крупные.
Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.) Также было показано, что доноры наиболее эффективно передают вирус до того, как у них повысится температура, и передача вируса может продолжаться в течение 5 дней после инфицирования. Но эффективность передачи, что естественно, зависела и от особенностей штамма вируса."http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/
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04.09.2020 11:11 Відповісти
якщо ти - хорьок, то це багато чого пояснює Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 2639
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04.09.2020 11:23 Відповісти
Ви ще раз доводите, що я правильно писав, про те, що Ви у розумовому розвитку зупинилися в начальній школі.
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04.09.2020 11:29 Відповісти
а масочники, звичайно, носять своє ганчір'я дуже "дбало" Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 9908
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03.09.2020 22:59 Відповісти
Коли в місті Йена всі наділи маски, то 14 днів не було нових випадків захворівших на ковід. Спитайте жителів того міста, чи всі носили маски "дбало" Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 4820 .
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04.09.2020 10:38 Відповісти
A German study claimed that the introduction of compulsory masks in German cities had led to a decrease in infections. But the data does not support this: in some cities there was no change, in others a decrease, in others an increase in infections (see graph below). The city of Jena was an 'exception' only because it simultaneously introduced the strictest quarantine rules in Germany, but the study did not mention this.

http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28

https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html

Поширюєш брехню, як завжди.
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04.09.2020 10:48 Відповісти
Брешете саме Ви. Цитованого Вами відривку немає в жодному з посилань, що Ви навели.
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04.09.2020 11:03 Відповісти
чому ти вирішив, що відривок "цитований"?
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04.09.2020 11:22 Відповісти
Бо в Україні в начальній школі англійську мову не вчать. Навряд чи Ви самі це написали...
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04.09.2020 11:32 Відповісти
це єдиний варіант того, як міг утворитися цей уривок?
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04.09.2020 12:22 Відповісти
Ви зовсім туга на розум. Для всіх, крім Вас очевидно, що варіантів два
1. Ви його десь взяли і процитували, але неправильно вказали посилання
2. Ви його написали самі (відхилено як вкрай малоймовірний)
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04.09.2020 12:26 Відповісти
3. Я його десь взяла і процитувала, але правильно вказала посилання (які не співпадають з джерелом, звідки я його взяла).

Не будь таким обмеженим.
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04.09.2020 18:38 Відповісти
Не будьте такою обмеженою. Ви навіть не зрозуміли, що це перший варіант. При цитуванні якраз і вказують джерело звідки той уривок взятий.
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04.09.2020 20:13 Відповісти
гімназія номер 32 м. Києва, англійська мова з 1 класу

нікчемні аргументи
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04.09.2020 12:23 Відповісти
Тим гірше для гімназії. Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 2850
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04.09.2020 12:28 Відповісти
так и так рок-н ролл мертв, а он еще нет
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02.09.2020 16:19 Відповісти
Та ні,дії влади приведуть до знищення дрібного бізнесу а не віруси.Віруси не керують державою.
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02.09.2020 16:20 Відповісти
в точку!
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02.09.2020 16:32 Відповісти
"Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох платит всегда!" -------- это про нас))) народонаселение Украины)))) платим дальше
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02.09.2020 16:22 Відповісти
Не короновирус убьёт бизнес,а зелёные ушлёпки,под прикрытием карантина и коронвируса.

Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 16:23 Відповісти
На...рена ты приплел сюда какого-то поца сабянина запоребрикового?
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02.09.2020 16:33 Відповісти
да и Беларусь называют Белоруссией и "цивилизованной страной", особенно после подавления протестов, только кацапы...
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02.09.2020 16:40 Відповісти
Надень очки и ещё раз перечитай концовку поста.
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02.09.2020 20:01 Відповісти
На...рена ты приплел сюда какого-то поца сабянина запоребрикового?

Это не мой пост. Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти - Цензор.НЕТ 3266
Про Собянина лень было редактировать.
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02.09.2020 20:04 Відповісти
ссылку на оригинал. И ты сравнивал статистику Украины и Швеции ?
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02.09.2020 16:47 Відповісти
Запомни мой ник и уясни раз и навсегда,я фейки не распространяю.
Швеция должна стать для всех образцом по борьбе с коронавирусом, - ВОЗ
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02.09.2020 20:07 Відповісти
Наверное ты не понимаешь что тебя просят.. Я просив посилання на оригінал, а не всякі перескази. заходимо на посилання що ти дав, заходимо по посилання що там є і "
On the show today Ryan had an amazing interview with Dr David Nabarro, a special envoy of The World Health Organisation (one of six) specializing in COVID-19. Dr Nabarro had plenty of praise for the New Zealand Government and the NZ people for reacting quickly and without hesitation to the initial threat of COVID-19, but says that now we should be looking to alternative methods of moving forward in our response to COVID-19." Де хоть слово про Швецію ?
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02.09.2020 20:32 Відповісти
Не доставай меня тугими вопросами.Неужели сложно самому вьехать?????
Вот тебе название в оригинале Стоит ли сравнивать себя с другими странами, такими как Швеция? Специальный посланник ВОЗ д-р Дэвид Набарро обсуждает этот вопрос с Райаном:
Там приведена запись радиоэфира.Текст,что ты мне привёл,не отображает весь разговор в эфире.
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02.09.2020 22:01 Відповісти
ясно..ольгінські в якості аргументів приводять приватні бесіди на радіо )))
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03.09.2020 09:28 Відповісти
Без особых на то оснований приписал меня к ольгинским.Не высокого ты значит ума человек.
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03.09.2020 13:42 Відповісти
Убьёт средний и малый бизнес не коронавирус а чиновничья дурь
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02.09.2020 16:35 Відповісти
По оценкам экспертов, с марта наибольшие потери понесут сфера услуг, гостинично-ресторанный и туристический бизнес.Источник: https://censor.net/ru/n3217229

Понесли или понесут?
Это ошибка или прогноз на будущее?
А что будет с этими сферами до марта, если дебилы у власти не уйдут в прошлое?
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02.09.2020 16:38 Відповісти
порохоботам чим гірше - тим краще
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02.09.2020 16:49 Відповісти
найжорсткіший карантин у Перу призвів до найбільшої кількості смертей на 1 млн. населення (не рахуючи Сан-Марино)

https://jordanschachtel.substack.com/p/the-worlds-toughest-lockdown-has
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02.09.2020 16:54 Відповісти
Весь прикол в том, что не нужен никакой карантин, т.к. смертность не выросла, а вирус - оказался фейком. Доказано Швецией и Беларуссией
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02.09.2020 16:57 Відповісти
Просто до всіх донести це -нереально. Тупість ознака нашої епохи.
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02.09.2020 17:08 Відповісти
Нельзя убить то, что уже убили
Дело овоща продолжили его последователи
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02.09.2020 17:24 Відповісти
Середньому та малому бізнесу вірус шкодить, але вбиває недолуга влада.
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02.09.2020 22:45 Відповісти
это Зе в Китае ковид создал.
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03.09.2020 06:14 Відповісти
А хрен вже вона його знайде, тот бізнес.
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03.09.2020 08:33 Відповісти
08:49У Львівській області за попередню добу від COVID-19 померло 11 людей

Львіщина "обігнала " такі європейські країни,як Великобританія та італія по щоденній смертності..

Але лахтінські суки і наші доморощені невіруючі довбо..би продовжують... (((
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03.09.2020 09:31 Відповісти
чим підтверджено, що люид вмирають від ковіду? фальшивими тестами? йди в дупу, недорозвинене
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03.09.2020 21:20 Відповісти
 
 