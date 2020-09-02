Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти

Малий та середній бізнес може не витримати нової хвилі коронавірусу.

За оцінками експертів, від березня найбільших втрат зазнають сфера послуг, готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Через скорочення попиту, транспортні обмеження та падіння обсягів виробництва. Нині ж ситуація трохи покращилась, проте до позитивних показників ще далеко. Додатковий тиск створюють мільйони заробітчан, які не можуть знайти роботу в своїй державі, стверджує Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Ми розуміємо, що сьогодні говорити, що фактично вже все добре на ринку праці – це не так. Але, головне питання сьогодні не кількість безробітних, а головне питання, що має зробити держава, скажімо вирівнювати ситуацію на ринку праці, створювати робочі місця і фактично готуватись до наступного, якщо він буде, спалаху COVID-19, – запевнив Руслан Іллічов.

За таких умов пріоритетом для влади має стати збереження робочих місць, підтримка національних виробників та незахищених українців. Разом з тим, як стало відомо, в уряді не виключають можливості подальшого подовження карантину та навіть запровадження в країні надзвичайного стану. У разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації.

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