"Укрзалізниця" купила дизтопливо с наценкой $27/т к цене в Роттердаме
Новости Цензор.НЕТ Общество
АО "Укрзалізниця" 1 сентября определило победителями двух тендеров на поставку 6000 тонн дизельного топлива компании "Оил Трейд 2018" и "Анвитрейд".
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro, передает Обозреватель.
"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 19 770,4 грн/т, "Оил Трейд 2018" - по 19 610,9 грн/т.
По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 877 грн/т ($32/т) у "Оил Трейд 2018" — 744 грн/т ($27/т).
Эта "грязная" маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.
Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину. С 1 августа поставщики ориентируются на хаб NCG в Германии, добавляя фиксированную наценку, которая покрывает транспортные расходы на доставку газа в Украину.
Аналогичная формула в 2016-2019 г. действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она получила название "Роттердам+" и предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
PS Поражаюсь тупости Зеленомордых - вы же к местным выборам готовитесь, нужно притихнуть, не воровать так открыто, не попадаться, не устраивать зашкваров...ну жотя бы пару месяцев! Так нет же!!!
Остальным надо потерпеть.
Пам-пара-рам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коломойському.
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского
"Анвитрейд" - фирма Медведчука
Вопросы есть?
А Сірожка залізницю обікрасти не дасть нікому . . Крім себе .
"Актюбинський рейкобалковий завод" освоїв і сертифікував виробництво залізничних рейок до української стандарту ДСТУ. Тепер казахське підприємство готове замістити рейки українського виробництва в закупівлях "Укрзалізниці". Півмільярдний тендер на закупівлю 21 000 тон рейок, в якому АРБЗ обов'язково візьме участь, призначений на 7 жовтня.
Замінити українських постачальників на казахських активно закликає член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун. Що не дивно: пан Кун, який відповідає за закупівельну політику в УЗ, в той же час очолює раду директорів "Казахстанських залізниць" і особливо не приховує свого лобі виробників з Казахстану. Під його "захист", наприклад, потрапила закупівля масел у казахської компанії у травні цього року. Також очікується, що пан Кун пролобіює інтереси казахського "Проммашкомплекту" з поставки нових коліс для рухомого складу. "Проммашкомплект" зараз саме сертифікує свою продукцію в Україні.
Через конфлікт інтересів і постійні скандали в топ-менеджменті в липні колеги Куна по "Укрзалізниці" все-таки підняли питання про його звільнення з Наглядової ради. Однак, як довго воно буде розглядатися і скільки казахських постачальників на шкоду українським інтересам ще встигне пролобіювати Крістіан Кун, поки невідомо.https://gazeta.ua/articles/economics/_clen-naglyadovoyi-radi-uz-gotuye-grunt-dlya-vhodu-kazahskih-rejok-na-rinok-********/978787
а Лещенко все розповідає, як він бореться з
корупцією у наглядовій раді і нахвалює зелю
хотя сидит в Наг-Раде УЗ и получает 1,7 млн. ежемесячно