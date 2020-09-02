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Новости Общество
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Укрзализныця (2635) дизтопливо (64)

"Укрзалізниця" купила дизтопливо с наценкой $27/т к цене в Роттердаме

Новости Цензор.НЕТ Общество

АО "Укрзалізниця" 1 сентября определило победителями двух тендеров на поставку 6000 тонн дизельного топлива компании "Оил Трейд 2018" и "Анвитрейд".

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro, передает Обозреватель.

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 19 770,4 грн/т, "Оил Трейд 2018" - по 19 610,9 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 877 грн/т ($32/т) у "Оил Трейд 2018" — 744 грн/т ($27/т).

Эта "грязная" маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину. С 1 августа поставщики ориентируются на хаб NCG в Германии, добавляя фиксированную наценку, которая покрывает транспортные расходы на доставку газа в Украину.

Аналогичная формула в 2016-2019 г. действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она получила название "Роттердам+" и предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
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Топ комментарии
+10
Зеленский просто не в курсе. Над срочно ему сказать об этом. Давайте создадим петицию.
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02.09.2020 16:45
+10
Для тех, кто не в теме!
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского

"Анвитрейд" - фирма Медведчука

Вопросы есть?
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02.09.2020 16:49
+7
Цікаво, Нацжони коли почнуть закидувати Зеленського плюшевими мавпочками?
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02.09.2020 16:52
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Зеленский просто не в курсе. Над срочно ему сказать об этом. Давайте создадим петицию.
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02.09.2020 16:45 Ответить
Барыги-умойтесь.
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02.09.2020 16:46 Ответить
Чего все правильно! Ротердам же плохая цена была, а вот теперь цена другая, правильная на 27 баксов выше.
PS Поражаюсь тупости Зеленомордых - вы же к местным выборам готовитесь, нужно притихнуть, не воровать так открыто, не попадаться, не устраивать зашкваров...ну жотя бы пару месяцев! Так нет же!!!
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02.09.2020 17:00 Ответить
Так фишка в том что их электорат, смотрит только позитивные новости на 1+1, и прочих правильных каналах. Потому на выборах я думаю они всё таки наберут, и наберут не мало голосов. К сожалению...
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02.09.2020 17:19 Ответить
Порошенко барыга, прекрати обворовывать страну!!!
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02.09.2020 16:47 Ответить
Ну бигморды слуг на каждом пеньке. Где-то ж надо брать на них гроши.
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02.09.2020 16:48 Ответить
А когда зарплаты и пенсии будут ротердам, можно и без плюса.
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02.09.2020 16:49 Ответить
Пока шо 4000$ зарплата у учителей. На подходе медики.
Остальным надо потерпеть.
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02.09.2020 16:53 Ответить
да можно даже пол плюса "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 4367 Мне хватит
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02.09.2020 17:31 Ответить
;Анвитрейд; торгує дизпаливом ;Роснєфть;, до речі.
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02.09.2020 16:49 Ответить
А ;"Оил Трейд 2018; належить....
Пам-пара-рам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коломойському.
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02.09.2020 16:51 Ответить
Для тех, кто не в теме!
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского

"Анвитрейд" - фирма Медведчука

Вопросы есть?
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02.09.2020 16:49 Ответить
А там ще ж Липецький Гігант, завалює Россію канфєтами....
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02.09.2020 16:49 Ответить
Если я правильно понимаю, это порошенко продолжает роттердамить, ведь при зеленском такого не может быть.
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02.09.2020 16:50 Ответить
хорошо шо теперь там честный Наем. А если б свинарчуке украли?
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02.09.2020 16:50 Ответить
не кажіть дарма на Наєма..
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02.09.2020 17:10 Ответить
Там Сирожка Лещенко , руліт . Легендарний борцун з корупцією . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 2386 .

А Сірожка залізницю обікрасти не дасть нікому . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 1870 . Крім себе .
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02.09.2020 17:33 Ответить
Цікаво, Нацжони коли почнуть закидувати Зеленського плюшевими мавпочками?
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02.09.2020 16:52 Ответить
Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун готує ґрунт для входу казахських рейок на ринок України

"Актюбинський рейкобалковий завод" освоїв і сертифікував виробництво залізничних рейок до української стандарту ДСТУ. Тепер казахське підприємство готове замістити рейки українського виробництва в закупівлях "Укрзалізниці". Півмільярдний тендер на закупівлю 21 000 тон рейок, в якому АРБЗ обов'язково візьме участь, призначений на 7 жовтня.

Замінити українських постачальників на казахських активно закликає член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун. Що не дивно: пан Кун, який відповідає за закупівельну політику в УЗ, в той же час очолює раду директорів "Казахстанських залізниць" і особливо не приховує свого лобі виробників з Казахстану. Під його "захист", наприклад, потрапила закупівля масел у казахської компанії у травні цього року. Також очікується, що пан Кун пролобіює інтереси казахського "Проммашкомплекту" з поставки нових коліс для рухомого складу. "Проммашкомплект" зараз саме сертифікує свою продукцію в Україні.
Через конфлікт інтересів і постійні скандали в топ-менеджменті в липні колеги Куна по "Укрзалізниці" все-таки підняли питання про його звільнення з Наглядової ради. Однак, як довго воно буде розглядатися і скільки казахських постачальників на шкоду українським інтересам ще встигне пролобіювати Крістіан Кун, поки невідомо.https://gazeta.ua/articles/economics/_clen-naglyadovoyi-radi-uz-gotuye-grunt-dlya-vhodu-kazahskih-rejok-na-rinok-********/978787
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02.09.2020 16:53 Ответить
Та всё нормально. Это формула Роттердам 1+1, как любят зелохи.
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02.09.2020 17:01 Ответить
зеля з бенєю добре прикурюють від УЗ,
а Лещенко все розповідає, як він бореться з
корупцією у наглядовій раді і нахвалює зелю
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02.09.2020 17:09 Ответить
Сейчас время бородатого... как ни как он привел Зе к победе.
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02.09.2020 17:17 Ответить
а квартирыч - продолжает расследования "преступлений Порошенко"! "Укрзалізниця" купила дизтопливо с наценкой $27/т к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2084
хотя сидит в Наг-Раде УЗ и получает 1,7 млн. ежемесячно
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02.09.2020 17:18 Ответить
Дело в том, что там набрали советников, членов наблюдательного совета, это очень достойные люди и платить им надо соответственно.
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02.09.2020 17:20 Ответить
Бигус, фас! "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 3601
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02.09.2020 17:24 Ответить
Це не його профіль . Він спеціалізується по Пороху . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 1011 .
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02.09.2020 17:36 Ответить
От тому я посміхунчика і додав.
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02.09.2020 17:39 Ответить
Охренеть! Сейчас на КЛО дизель со скидками гривен 18 стоит.
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02.09.2020 17:28 Ответить
Виходить що поборов Беня і Мертведчук? А як волав перед виборами на Порошенко. Не здивуюся, що після президенства царьок із Кривого Рогу стане мільярдером, як Сашко Стоматолог.
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02.09.2020 17:37 Ответить
Честная власть, не воруют. Не то, что барыги какие-то.
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02.09.2020 18:20 Ответить
Ну дык ребята ж откатили как положено!
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02.09.2020 18:22 Ответить
ну и где эти зе додики...?
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02.09.2020 19:52 Ответить
наразі діє формула "зеленський+")
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02.09.2020 21:23 Ответить
 
 