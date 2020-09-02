УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14420 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 382 38
Укрзалізниця (2041) дизпаливо (128)

"Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

АТ "Укрзалізниця" 1 вересня визначило переможцями двох тендерів на поставку 6000 тонн дизельного пального компанії "ОІЛ Трейд 2018" і "Анвітрейд".

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на ProZorro, передає Обозреватель.

"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 770,4 грн/т," ОІЛ Трейд 2018" — по 19 610,9 грн/т.

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП за 10 днів з отримання рознарядки, складе у "Анвітрейд" 877 грн/т ($32/т) у "ОІЛ Трейд 2018" — 744 грн/т ($27/т).

Ця "брудна" маржа крім чистого заробітку компаній включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україну також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня постачальники орієнтуються на хаб NCG в Німеччині, додаючи фіксовану націнку, яка покриває транспортні витрати на доставку газу в Україну.

Аналогічна формула в 2016-2019 р.діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона отримала назву " Роттердам"" і передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Читайте також: Новий голова "Укрзалізниці" Жмак планує направити частину прибутку на мотивацію персоналу
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Зеленский просто не в курсе. Над срочно ему сказать об этом. Давайте создадим петицию.
показати весь коментар
02.09.2020 16:45
+10
Для тех, кто не в теме!
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского

"Анвитрейд" - фирма Медведчука

Вопросы есть?
показати весь коментар
02.09.2020 16:49
+7
Цікаво, Нацжони коли почнуть закидувати Зеленського плюшевими мавпочками?
показати весь коментар
02.09.2020 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский просто не в курсе. Над срочно ему сказать об этом. Давайте создадим петицию.
показати весь коментар
02.09.2020 16:45 Відповісти
Барыги-умойтесь.
показати весь коментар
02.09.2020 16:46 Відповісти
Чего все правильно! Ротердам же плохая цена была, а вот теперь цена другая, правильная на 27 баксов выше.
PS Поражаюсь тупости Зеленомордых - вы же к местным выборам готовитесь, нужно притихнуть, не воровать так открыто, не попадаться, не устраивать зашкваров...ну жотя бы пару месяцев! Так нет же!!!
показати весь коментар
02.09.2020 17:00 Відповісти
Так фишка в том что их электорат, смотрит только позитивные новости на 1+1, и прочих правильных каналах. Потому на выборах я думаю они всё таки наберут, и наберут не мало голосов. К сожалению...
показати весь коментар
02.09.2020 17:19 Відповісти
Порошенко барыга, прекрати обворовывать страну!!!
показати весь коментар
02.09.2020 16:47 Відповісти
Ну бигморды слуг на каждом пеньке. Где-то ж надо брать на них гроши.
показати весь коментар
02.09.2020 16:48 Відповісти
А когда зарплаты и пенсии будут ротердам, можно и без плюса.
показати весь коментар
02.09.2020 16:49 Відповісти
Пока шо 4000$ зарплата у учителей. На подходе медики.
Остальным надо потерпеть.
показати весь коментар
02.09.2020 16:53 Відповісти
да можно даже пол плюса "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 4367 Мне хватит
показати весь коментар
02.09.2020 17:31 Відповісти
;Анвитрейд; торгує дизпаливом ;Роснєфть;, до речі.
показати весь коментар
02.09.2020 16:49 Відповісти
А ;"Оил Трейд 2018; належить....
Пам-пара-рам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коломойському.
показати весь коментар
02.09.2020 16:51 Відповісти
Для тех, кто не в теме!
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского

"Анвитрейд" - фирма Медведчука

Вопросы есть?
показати весь коментар
02.09.2020 16:49 Відповісти
А там ще ж Липецький Гігант, завалює Россію канфєтами....
показати весь коментар
02.09.2020 16:49 Відповісти
Если я правильно понимаю, это порошенко продолжает роттердамить, ведь при зеленском такого не может быть.
показати весь коментар
02.09.2020 16:50 Відповісти
хорошо шо теперь там честный Наем. А если б свинарчуке украли?
показати весь коментар
02.09.2020 16:50 Відповісти
не кажіть дарма на Наєма..
показати весь коментар
02.09.2020 17:10 Відповісти
Там Сирожка Лещенко , руліт . Легендарний борцун з корупцією . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 2386 .

А Сірожка залізницю обікрасти не дасть нікому . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 1870 . Крім себе .
показати весь коментар
02.09.2020 17:33 Відповісти
Цікаво, Нацжони коли почнуть закидувати Зеленського плюшевими мавпочками?
показати весь коментар
02.09.2020 16:52 Відповісти
Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун готує ґрунт для входу казахських рейок на ринок України

"Актюбинський рейкобалковий завод" освоїв і сертифікував виробництво залізничних рейок до української стандарту ДСТУ. Тепер казахське підприємство готове замістити рейки українського виробництва в закупівлях "Укрзалізниці". Півмільярдний тендер на закупівлю 21 000 тон рейок, в якому АРБЗ обов'язково візьме участь, призначений на 7 жовтня.

Замінити українських постачальників на казахських активно закликає член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун. Що не дивно: пан Кун, який відповідає за закупівельну політику в УЗ, в той же час очолює раду директорів "Казахстанських залізниць" і особливо не приховує свого лобі виробників з Казахстану. Під його "захист", наприклад, потрапила закупівля масел у казахської компанії у травні цього року. Також очікується, що пан Кун пролобіює інтереси казахського "Проммашкомплекту" з поставки нових коліс для рухомого складу. "Проммашкомплект" зараз саме сертифікує свою продукцію в Україні.
Через конфлікт інтересів і постійні скандали в топ-менеджменті в липні колеги Куна по "Укрзалізниці" все-таки підняли питання про його звільнення з Наглядової ради. Однак, як довго воно буде розглядатися і скільки казахських постачальників на шкоду українським інтересам ще встигне пролобіювати Крістіан Кун, поки невідомо.https://gazeta.ua/articles/economics/_clen-naglyadovoyi-radi-uz-gotuye-grunt-dlya-vhodu-kazahskih-rejok-na-rinok-********/978787
показати весь коментар
02.09.2020 16:53 Відповісти
Та всё нормально. Это формула Роттердам 1+1, как любят зелохи.
показати весь коментар
02.09.2020 17:01 Відповісти
зеля з бенєю добре прикурюють від УЗ,
а Лещенко все розповідає, як він бореться з
корупцією у наглядовій раді і нахвалює зелю
показати весь коментар
02.09.2020 17:09 Відповісти
Сейчас время бородатого... как ни как он привел Зе к победе.
показати весь коментар
02.09.2020 17:17 Відповісти
а квартирыч - продолжает расследования "преступлений Порошенко"! "Укрзалізниця" купила дизтопливо с наценкой $27/т к цене в Роттердаме - Цензор.НЕТ 2084
хотя сидит в Наг-Раде УЗ и получает 1,7 млн. ежемесячно
показати весь коментар
02.09.2020 17:18 Відповісти
Дело в том, что там набрали советников, членов наблюдательного совета, это очень достойные люди и платить им надо соответственно.
показати весь коментар
02.09.2020 17:20 Відповісти
Бигус, фас! "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 3601
показати весь коментар
02.09.2020 17:24 Відповісти
Це не його профіль . Він спеціалізується по Пороху . "Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі - Цензор.НЕТ 1011 .
показати весь коментар
02.09.2020 17:36 Відповісти
От тому я посміхунчика і додав.
показати весь коментар
02.09.2020 17:39 Відповісти
Охренеть! Сейчас на КЛО дизель со скидками гривен 18 стоит.
показати весь коментар
02.09.2020 17:28 Відповісти
Виходить що поборов Беня і Мертведчук? А як волав перед виборами на Порошенко. Не здивуюся, що після президенства царьок із Кривого Рогу стане мільярдером, як Сашко Стоматолог.
показати весь коментар
02.09.2020 17:37 Відповісти
Честная власть, не воруют. Не то, что барыги какие-то.
показати весь коментар
02.09.2020 18:20 Відповісти
Ну дык ребята ж откатили как положено!
показати весь коментар
02.09.2020 18:22 Відповісти
ну и где эти зе додики...?
показати весь коментар
02.09.2020 19:52 Відповісти
наразі діє формула "зеленський+")
показати весь коментар
02.09.2020 21:23 Відповісти
 
 