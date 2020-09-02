"Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі

АТ "Укрзалізниця" 1 вересня визначило переможцями двох тендерів на поставку 6000 тонн дизельного пального компанії "ОІЛ Трейд 2018" і "Анвітрейд".

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на ProZorro, передає Обозреватель.

"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 770,4 грн/т," ОІЛ Трейд 2018" — по 19 610,9 грн/т.

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП за 10 днів з отримання рознарядки, складе у "Анвітрейд" 877 грн/т ($32/т) у "ОІЛ Трейд 2018" — 744 грн/т ($27/т).

Ця "брудна" маржа крім чистого заробітку компаній включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україну також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня постачальники орієнтуються на хаб NCG в Німеччині, додаючи фіксовану націнку, яка покриває транспортні витрати на доставку газу в Україну.

Аналогічна формула в 2016-2019 р.діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона отримала назву " Роттердам"" і передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

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