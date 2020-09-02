"Укрзалізниця" купила дизпальне з націнкою $27/т до ціни в Роттердамі
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АТ "Укрзалізниця" 1 вересня визначило переможцями двох тендерів на поставку 6000 тонн дизельного пального компанії "ОІЛ Трейд 2018" і "Анвітрейд".
Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на ProZorro, передає Обозреватель.
"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 770,4 грн/т," ОІЛ Трейд 2018" — по 19 610,9 грн/т.
За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП за 10 днів з отримання рознарядки, складе у "Анвітрейд" 877 грн/т ($32/т) у "ОІЛ Трейд 2018" — 744 грн/т ($27/т).
Ця "брудна" маржа крім чистого заробітку компаній включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.
Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україну також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня постачальники орієнтуються на хаб NCG в Німеччині, додаючи фіксовану націнку, яка покриває транспортні витрати на доставку газу в Україну.
Аналогічна формула в 2016-2019 р.діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона отримала назву " Роттердам"" і передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
PS Поражаюсь тупости Зеленомордых - вы же к местным выборам готовитесь, нужно притихнуть, не воровать так открыто, не попадаться, не устраивать зашкваров...ну жотя бы пару месяцев! Так нет же!!!
Остальным надо потерпеть.
Пам-пара-рам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коломойському.
"Оил Трейд 2018" - фирма Коломойского
"Анвитрейд" - фирма Медведчука
Вопросы есть?
А Сірожка залізницю обікрасти не дасть нікому . . Крім себе .
"Актюбинський рейкобалковий завод" освоїв і сертифікував виробництво залізничних рейок до української стандарту ДСТУ. Тепер казахське підприємство готове замістити рейки українського виробництва в закупівлях "Укрзалізниці". Півмільярдний тендер на закупівлю 21 000 тон рейок, в якому АРБЗ обов'язково візьме участь, призначений на 7 жовтня.
Замінити українських постачальників на казахських активно закликає член Наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун. Що не дивно: пан Кун, який відповідає за закупівельну політику в УЗ, в той же час очолює раду директорів "Казахстанських залізниць" і особливо не приховує свого лобі виробників з Казахстану. Під його "захист", наприклад, потрапила закупівля масел у казахської компанії у травні цього року. Також очікується, що пан Кун пролобіює інтереси казахського "Проммашкомплекту" з поставки нових коліс для рухомого складу. "Проммашкомплект" зараз саме сертифікує свою продукцію в Україні.
Через конфлікт інтересів і постійні скандали в топ-менеджменті в липні колеги Куна по "Укрзалізниці" все-таки підняли питання про його звільнення з Наглядової ради. Однак, як довго воно буде розглядатися і скільки казахських постачальників на шкоду українським інтересам ще встигне пролобіювати Крістіан Кун, поки невідомо.https://gazeta.ua/articles/economics/_clen-naglyadovoyi-radi-uz-gotuye-grunt-dlya-vhodu-kazahskih-rejok-na-rinok-********/978787
а Лещенко все розповідає, як він бореться з
корупцією у наглядовій раді і нахвалює зелю
хотя сидит в Наг-Раде УЗ и получает 1,7 млн. ежемесячно