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Новий голова "Укрзалізниці" Жмак планує направити частину прибутку на мотивацію персоналу

Новий голова

Новий глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак планує впровадити на підприємстві модель мотивації персоналу за рахунок розподілу серед нього частини прибутку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мотивація трудового колективу "Укрзалізниці" - ще один мій пріоритет. Я пропоную чітку економічну модель, яка дозволить за результатами діяльності компанії щорічно певну частину дельти - різниці між фінансовими показниками цього року і попереднього - направляти на мотивацію співробітників, для яких це буде зрозуміло показувати інтерес, чому їм є сенс працювати краще. Я маю намір звернутися до наглядової ради, щоб вона підтримала моє бачення й ухвалила необхідні рішення для імплементації цієї моделі", - зазначив Жмак.

За його словами, він планує вже найближчим часом сформувати власну команду і взятися до роботи.

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Автор: 

прибуток (1837) Укрзалізниця (6828) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+1
Петюшки должны радоваться, соратник Пепы Лексеевича....
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27.08.2020 17:51
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черговий ворюга шпак...тьфу жмак
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27.08.2020 17:39 Відповісти
Петюшки должны радоваться, соратник Пепы Лексеевича....
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27.08.2020 17:51 Відповісти
Жмак був заступником Саакашвілі в Одеській ОДА і його прелставляли як старого відданого друга Саакашвілі. Але Саакашвілі їде в Грузію, отже Жмака скоро звільнять?
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27.08.2020 19:26 Відповісти
Потрібно терміново піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці!
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27.08.2020 19:29 Відповісти
От епт,есть желание попасть в число персонала,но ... нету возможности.
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27.08.2020 17:41 Відповісти
и про себя не забудет...только сел в кресло и уже мотивация нужна
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27.08.2020 17:45 Відповісти
Т.е. себе?
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27.08.2020 17:48 Відповісти
"Четкая экономическая модель" - это прибыльное предприятие, а не списание выручки на зарплаты
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27.08.2020 17:58 Відповісти
А що державна збиткова "Укрзалізниця" має прибуток?
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27.08.2020 18:11 Відповісти
менеджмент будет экономить на персонале и выписывать себе премии
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27.08.2020 21:04 Відповісти
Новый глава "Укрзализныци" Жмак планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала НАБЛЮДАТЕЛЕЙ!
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28.08.2020 01:53 Відповісти
 
 