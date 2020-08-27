Новий голова "Укрзалізниці" Жмак планує направити частину прибутку на мотивацію персоналу
Новий глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак планує впровадити на підприємстві модель мотивації персоналу за рахунок розподілу серед нього частини прибутку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мотивація трудового колективу "Укрзалізниці" - ще один мій пріоритет. Я пропоную чітку економічну модель, яка дозволить за результатами діяльності компанії щорічно певну частину дельти - різниці між фінансовими показниками цього року і попереднього - направляти на мотивацію співробітників, для яких це буде зрозуміло показувати інтерес, чому їм є сенс працювати краще. Я маю намір звернутися до наглядової ради, щоб вона підтримала моє бачення й ухвалила необхідні рішення для імплементації цієї моделі", - зазначив Жмак.
За його словами, він планує вже найближчим часом сформувати власну команду і взятися до роботи.
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