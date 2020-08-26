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Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою

Кабінет Міністрів України схвалив призначення нового глави правління компанії "Укрзалізниця". "Укрзалізницю" очолить Володимир Жмак.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 26 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Володимир Жмак переміг у конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов усі співбесіди.

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"Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури всі пройдено. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема з паном Жмаком. Тому пропоную ... підтримати", - додав Шмигаль.

Жмака було призначено членом НР "Борисполя" у травні 2019 року. З 2015-го по 2016 рік був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. Обіймав керівні посади в структурах групи "ТНК-BP", яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку. Як радник президента найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу та комплаєнс. Упродовж семи років входив до наглядової ради "Київстару". Член ради Європейської Бізнес Асоціації (EBA) з 2012-го по 2014 рік.

Автор: 

Кабмін (14065) призначення (2272) Укрзалізниця (6826) Жмак Володимир (47)


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Тепер "Укрзалізниця" буде трішки поЖмакана...
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26.08.2020 15:04 Відповісти
Капец чавунке!
Кабмин одобрил назначение Жмака новым главой "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1213
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26.08.2020 15:12 Відповісти
"Київстар" російська компанія, тепер і "Урзалізниця" теж стане російською. А таріфи РЖД - ого-го, "Укрзалізниці" до них ще іти та іти.
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26.08.2020 16:18 Відповісти
и где они такие фамилии находят: Жмака, Шмыгаль, Сивохо...?
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26.08.2020 17:13 Відповісти
Пилять .. єто очередной "реформатор" который будет получать миллионные зарплаты и еще при этом миллиардами 3,14издить и разваливать дальше железку!! А как же все предыдущие "реформаторы" которые получали миллионные з/п и 3,14издили миллиарды ? Хочу что бы вернули зарплаты, как неэффектиыне руководители, и сели за миллиардные хищения!!! Но нет же о них уже все забыли и мусора и прокуроры и т.д. в том числе с амнезией - паскуды
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26.08.2020 18:57 Відповісти
 
 