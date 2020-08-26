Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України схвалив призначення нового глави правління компанії "Укрзалізниця". "Укрзалізницю" очолить Володимир Жмак.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 26 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Володимир Жмак переміг у конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов усі співбесіди.

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"Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури всі пройдено. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема з паном Жмаком. Тому пропоную ... підтримати", - додав Шмигаль.

Жмака було призначено членом НР "Борисполя" у травні 2019 року. З 2015-го по 2016 рік був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. Обіймав керівні посади в структурах групи "ТНК-BP", яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку. Як радник президента найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу та комплаєнс. Упродовж семи років входив до наглядової ради "Київстару". Член ради Європейської Бізнес Асоціації (EBA) з 2012-го по 2014 рік.