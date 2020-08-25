"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із Кривого Рогу в Дніпро

З 28 серпня "Укрзалізниця" запустить новий регіональний поїзд Кривий Ріг - Дніпро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, квитки вже можна придбати на офіційному сайті або в залізничних касах.

Поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро курсуватиме в усі дні тижня, крім суботи.

Зазначається, що в дорозі пасажирам доведеться провести приблизно 2 години 37 хвилин. Поїзд зупинятиметься на двох станціях - Верхівцеве та Кам'янське-Пасажирське.

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