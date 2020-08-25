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"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із Кривого Рогу в Дніпро

З 28 серпня "Укрзалізниця" запустить новий регіональний поїзд Кривий Ріг - Дніпро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, квитки вже можна придбати на офіційному сайті або в залізничних касах.

Поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро курсуватиме в усі дні тижня, крім суботи.

Зазначається, що в дорозі пасажирам доведеться провести приблизно 2 години 37 хвилин. Поїзд зупинятиметься на двох станціях - Верхівцеве та Кам'янське-Пасажирське.

Читайте також: "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із супроводу пасажирських поїздів озброєною охороною

Автор: 

Дніпро (3253) Кривий Ріг (1335) Укрзалізниця (6826)


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Топ коментарі
+4
Еврейский поезд что ли, почему каждый день, кроме субботы?
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26.08.2020 01:33
+3
квартал в Днепр возить???))))
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26.08.2020 00:01
+3
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 3526
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26.08.2020 00:05
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А ГіпперрЛупа??
🤔
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25.08.2020 23:57 Відповісти
Заллупа, а не гипперЛупа
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26.08.2020 05:01 Відповісти
Пипець,це супер..,бубочці респект.
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25.08.2020 23:58 Відповісти
квартал в Днепр возить???))))
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26.08.2020 00:01 Відповісти
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 3526
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26.08.2020 00:05 Відповісти
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 8665
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26.08.2020 01:49 Відповісти
При тои что Порошенко украл у тебя мозг включая спиной и костный!
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26.08.2020 06:40 Відповісти
А тебе грустно - у тебя и красть было нечего
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26.08.2020 09:59 Відповісти
Сегодня вечером случайно наблюдал прибытие поезда на Киев-пасс, выходят, и в каждом вагоне по - 2-3 или 4-5 человека, максимум до 10-ти пассажиров едут.. пздц ..
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26.08.2020 00:13 Відповісти
Афігеть,***! Аназапускаєьт! Ця новина повинна бути розміщена на передовицях всіх самих значимх іноземних інформагенств! Запускаєт,***!!!
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26.08.2020 00:23 Відповісти
С Очень Кривого Рога подъедут "титушкостроители" Днипровско-рашистской республики - Филатов готовься ! К тому все идет...
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26.08.2020 00:37 Відповісти
нью васюки кривой рог становится межгалактическим центром! А всё для мамули и папули дорогих
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26.08.2020 01:00 Відповісти
обычная электричка шла около 3-4 часов, новый поезд в 2,5 часа - это разводняк...
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26.08.2020 01:11 Відповісти
так электричка ж останавливается на каждом шагу
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26.08.2020 01:17 Відповісти
Еврейский поезд что ли, почему каждый день, кроме субботы?
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26.08.2020 01:33 Відповісти
Потому что родственникам Зеленского в субботу не кошерно! Это для мамы Римы поезд что-бы она в Днепр на рынок ездила за курочкой! Сыночек купил маме поезд (за наши деньги) что-бы она была как народ!
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26.08.2020 06:42 Відповісти
Запускайте Одесса-Ковель клоуны!
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26.08.2020 01:45 Відповісти
Шмарклий решило из своего села в цивилизацию протянуть поезд коррупция и расизм
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26.08.2020 05:19 Відповісти
Ну и на хрена каждые пол часа маршрутки автобусы на Днепр в чем смысл
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26.08.2020 08:54 Відповісти
Зачем? Там электрички ходят и пенсионерам проезд бесплатный. Это чтобы льготчиков отмести?
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26.08.2020 09:08 Відповісти
Уже запускали раньше и отменили, никто на нем не ездил, электричками и маршрутками дешевле.
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26.08.2020 09:10 Відповісти
Якраз в суботу студенти і люди мають їхати додому, а потяга в цей день немає. Круто. Думають, що роблять.
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26.08.2020 09:30 Відповісти
Студенты при пятидневке домой всегда ездили в пятницу , после занятий.
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26.08.2020 10:11 Відповісти
А що потяг відходить вечором?
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26.08.2020 11:01 Відповісти
 
 