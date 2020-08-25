"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд из Кривого Рога в Днепр
С 28 августа "Укрзализныця" запустит новый региональный поезд Кривой Рог - Днепр.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, билеты уже можно приобрести на официальном сайте или в железнодорожных кассах.
Поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр будет курсировать во все дни недели, кроме субботы.
Отмечается, что в пути пассажирам придется провести примерно 2 часа 37 минут. Поезд будет останавливаться на двух станциях - Верховцево и Каменское-Пассажирское.
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+4 Petr Ivanov #424673
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+3 Nikos KGB
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🤔
нью васюкикривой рог становится межгалактическим центром! А всё для мамули и папули дорогих