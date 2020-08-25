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"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд из Кривого Рога в Днепр

С 28 августа "Укрзализныця" запустит новый региональный поезд Кривой Рог - Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, билеты уже можно приобрести на официальном сайте или в железнодорожных кассах.

Поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр будет курсировать во все дни недели, кроме субботы.

Отмечается, что в пути пассажирам придется провести примерно 2 часа 37 минут. Поезд будет останавливаться на двух станциях - Верховцево и Каменское-Пассажирское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов вооруженной охраной

Автор: 

Днепр (4398) Кривой Рог (1376) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+4
Еврейский поезд что ли, почему каждый день, кроме субботы?
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26.08.2020 01:33
+3
квартал в Днепр возить???))))
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26.08.2020 00:01
+3
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 3526
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26.08.2020 00:05
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А ГіпперрЛупа??
🤔
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25.08.2020 23:57 Ответить
Заллупа, а не гипперЛупа
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26.08.2020 05:01 Ответить
Пипець,це супер..,бубочці респект.
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25.08.2020 23:58 Ответить
квартал в Днепр возить???))))
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26.08.2020 00:01 Ответить
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 3526
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26.08.2020 00:05 Ответить
"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Кривого Рогу в Дніпро - Цензор.НЕТ 8665
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26.08.2020 01:49 Ответить
При тои что Порошенко украл у тебя мозг включая спиной и костный!
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26.08.2020 06:40 Ответить
А тебе грустно - у тебя и красть было нечего
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26.08.2020 09:59 Ответить
Сегодня вечером случайно наблюдал прибытие поезда на Киев-пасс, выходят, и в каждом вагоне по - 2-3 или 4-5 человека, максимум до 10-ти пассажиров едут.. пздц ..
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26.08.2020 00:13 Ответить
Афігеть,***! Аназапускаєьт! Ця новина повинна бути розміщена на передовицях всіх самих значимх іноземних інформагенств! Запускаєт,***!!!
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26.08.2020 00:23 Ответить
С Очень Кривого Рога подъедут "титушкостроители" Днипровско-рашистской республики - Филатов готовься ! К тому все идет...
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26.08.2020 00:37 Ответить
нью васюки кривой рог становится межгалактическим центром! А всё для мамули и папули дорогих
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26.08.2020 01:00 Ответить
обычная электричка шла около 3-4 часов, новый поезд в 2,5 часа - это разводняк...
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26.08.2020 01:11 Ответить
так электричка ж останавливается на каждом шагу
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26.08.2020 01:17 Ответить
Еврейский поезд что ли, почему каждый день, кроме субботы?
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26.08.2020 01:33 Ответить
Потому что родственникам Зеленского в субботу не кошерно! Это для мамы Римы поезд что-бы она в Днепр на рынок ездила за курочкой! Сыночек купил маме поезд (за наши деньги) что-бы она была как народ!
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26.08.2020 06:42 Ответить
Запускайте Одесса-Ковель клоуны!
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26.08.2020 01:45 Ответить
Шмарклий решило из своего села в цивилизацию протянуть поезд коррупция и расизм
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26.08.2020 05:19 Ответить
Ну и на хрена каждые пол часа маршрутки автобусы на Днепр в чем смысл
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26.08.2020 08:54 Ответить
Зачем? Там электрички ходят и пенсионерам проезд бесплатный. Это чтобы льготчиков отмести?
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26.08.2020 09:08 Ответить
Уже запускали раньше и отменили, никто на нем не ездил, электричками и маршрутками дешевле.
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26.08.2020 09:10 Ответить
Якраз в суботу студенти і люди мають їхати додому, а потяга в цей день немає. Круто. Думають, що роблять.
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26.08.2020 09:30 Ответить
Студенты при пятидневке домой всегда ездили в пятницу , после занятий.
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26.08.2020 10:11 Ответить
А що потяг відходить вечором?
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26.08.2020 11:01 Ответить
 
 