"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов вооруженной охраной

АО "Укрзализныця" запустила пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников собственной военизированной охраны (ВОХР).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграме.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил министр.

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На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

- Поезд №10/9 Мариуполь - Киев;

- Поезд №29/30 Киев - Ужгород;

- Поезд №38/37 Киев - Запорожье;

- Поезд №49/50 Киев - Трускавец;

- Поезд №63/64 Харьков - Киев;

- Поезд №79/80 Днепр - Киев;

- Поезд №92/91 Львов - Киев;

- Поезд №102/101 Киев - Херсон;

- Поезд №106/105 Одесса - Киев;

- Поезд №136/135 Киев - Покровск.

В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить.

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