"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов вооруженной охраной
АО "Укрзализныця" запустила пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников собственной военизированной охраны (ВОХР).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграме.
"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил министр.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- Поезд №10/9 Мариуполь - Киев;
- Поезд №29/30 Киев - Ужгород;
- Поезд №38/37 Киев - Запорожье;
- Поезд №49/50 Киев - Трускавец;
- Поезд №63/64 Харьков - Киев;
- Поезд №79/80 Днепр - Киев;
- Поезд №92/91 Львов - Киев;
- Поезд №102/101 Киев - Херсон;
- Поезд №106/105 Одесса - Киев;
- Поезд №136/135 Киев - Покровск.
В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить.
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спросила,вы давно уже поезда сопровождаете,говорят с февраля
как-то так
ваш сумний досвід - це точно про ПЗ?
з такими випадками незнайомий і навіть нічого такого не чув.
це https://rzd-tb.ru/soprovozdenie-poezdov створено на клятій рашці.
чи вам достатньо нашого - https://info.uz.ua/yak-***********-okhorona-ukrzaliznitsi-dbae-pro-bezpeku-pasazhiriv українського досвіду?
Цитую.: "Во исполнение постановления Пленума ЦК ВКП (б) совместным приказом НКВД СССР и НКПС СССР от 26 июля 1937 г. в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был создан отдел железнодорожной милиции. Упомянутый приказ предписывал народным комиссарам внутренних дел... организовать отделы железнодорожной милиции по числу дорог... На железнодорожную милицию были возложены функции охраны общественного порядка на станциях железных дорог; наблюдения за выполнением железнодорожным персоналом и пассажирами правил поддержания общественного порядка... изъятие беспризорных и безнадзорных детей; осуществления паспортного режима на территории земель, отводимых в ведение железнодорожного транспорта; ведения следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции железнодорожной милиции...".
Так що то за "паспортний режим", коли 70% населення паспортів взагалі не мало. Повторю - до 1975 року. Так зрозуміліше?
Йдеться про сьогодення. Ваше срср - в історії.
наведено досвід сьогодення, що не йде всупереч запровадженню ВОХР
От "не было совсем" до "спецназа"!
про щось жорстке є пруфи чи публікації?
хотите чтоб сюрприз не получился?? или предупреждаете...кого надо ????
В кожанной тужурке
А из под полы торчал наган..
В Укрзалізниці дуже сильні юристи (стикався по угодам).
Так ми - українці - сплачуємо податки. А писати, що все "чес" - остання справа. Просто зараз існує паралельна реальність - де не беруть хабарів. І не дають
Хто і що трактували за об'ект в вашому випадку я не розумію - факту порушення прав іншого пасажира, громадського спокою в вагонах спільного перебування та псування майна ПЗ - достатньо.
Перестаньте тикати, що за росіянські повадки!
Читайте документи военізована охорона. застосування спецзасобів.
Вам ніхто не делегував такі повноваження в суворо окреслених рамках. Маєте право захищати себе та свою родину в помешканні (але раджу поставити камери - може треба буде доводити співрозмірність застосуванні - погрозі). Нищити окупантів (рос-терористичні війська).
Тому скоріше застосують фізичну силу: спецприйоми, кийки, слозогінний газ, кайдани та будуть чекати на поліцію. можливо вкогось з них буде вогнепальна зброя. як побачу - розкажу докладніше.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". Хотите поумничать, приводите примеры, потоки подсознания и свой "компетентный" взгляд оставьте для ЗИКовских и ПРЯМЫХ ток-шоу
оце точно - дуже влучно!