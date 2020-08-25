"Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із супроводу пасажирських поїздів озброєною охороною
АТ "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників власної воєнізованої охорони (ВОХР).
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграмі.
"Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, розпізнавальними знаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом. Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - зазначив міністр.
На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:
- Поїзд №10/9 Маріуполь - Київ;
- Поїзд №29/30 Київ - Ужгород;
- Поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя;
- Поїзд №49/50 Київ - Трускавець;
- Поїзд №63/64 Харків - Київ;
- Поїзд №79/80 Дніпро - Київ;
- Поїзд №92/91 Львів - Київ;
- Поїзд №102/101 Київ - Херсон;
- Поїзд №106/105 Одеса - Київ;
- Поїзд №136/135 Київ - Покровськ.
Надалі перелік поїздів і кількість працівників планується збільшити.
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спросила,вы давно уже поезда сопровождаете,говорят с февраля
как-то так
ваш сумний досвід - це точно про ПЗ?
з такими випадками незнайомий і навіть нічого такого не чув.
це https://rzd-tb.ru/soprovozdenie-poezdov створено на клятій рашці.
чи вам достатньо нашого - https://info.uz.ua/yak-***********-okhorona-ukrzaliznitsi-dbae-pro-bezpeku-pasazhiriv українського досвіду?
Цитую.: "Во исполнение постановления Пленума ЦК ВКП (б) совместным приказом НКВД СССР и НКПС СССР от 26 июля 1937 г. в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был создан отдел железнодорожной милиции. Упомянутый приказ предписывал народным комиссарам внутренних дел... организовать отделы железнодорожной милиции по числу дорог... На железнодорожную милицию были возложены функции охраны общественного порядка на станциях железных дорог; наблюдения за выполнением железнодорожным персоналом и пассажирами правил поддержания общественного порядка... изъятие беспризорных и безнадзорных детей; осуществления паспортного режима на территории земель, отводимых в ведение железнодорожного транспорта; ведения следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции железнодорожной милиции...".
Так що то за "паспортний режим", коли 70% населення паспортів взагалі не мало. Повторю - до 1975 року. Так зрозуміліше?
Йдеться про сьогодення. Ваше срср - в історії.
наведено досвід сьогодення, що не йде всупереч запровадженню ВОХР
От "не было совсем" до "спецназа"!
про щось жорстке є пруфи чи публікації?
хотите чтоб сюрприз не получился?? или предупреждаете...кого надо ????
В кожанной тужурке
А из под полы торчал наган..
В Укрзалізниці дуже сильні юристи (стикався по угодам).
Так ми - українці - сплачуємо податки. А писати, що все "чес" - остання справа. Просто зараз існує паралельна реальність - де не беруть хабарів. І не дають
Хто і що трактували за об'ект в вашому випадку я не розумію - факту порушення прав іншого пасажира, громадського спокою в вагонах спільного перебування та псування майна ПЗ - достатньо.
Перестаньте тикати, що за росіянські повадки!
Читайте документи военізована охорона. застосування спецзасобів.
Вам ніхто не делегував такі повноваження в суворо окреслених рамках. Маєте право захищати себе та свою родину в помешканні (але раджу поставити камери - може треба буде доводити співрозмірність застосуванні - погрозі). Нищити окупантів (рос-терористичні війська).
Тому скоріше застосують фізичну силу: спецприйоми, кийки, слозогінний газ, кайдани та будуть чекати на поліцію. можливо вкогось з них буде вогнепальна зброя. як побачу - розкажу докладніше.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". Хотите поумничать, приводите примеры, потоки подсознания и свой "компетентный" взгляд оставьте для ЗИКовских и ПРЯМЫХ ток-шоу
оце точно - дуже влучно!