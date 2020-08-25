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"Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із супроводу пасажирських поїздів озброєною охороною

АТ "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників власної воєнізованої охорони (ВОХР).

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграмі.

"Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, розпізнавальними знаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом. Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - зазначив міністр.

На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:

- Поїзд №10/9 Маріуполь - Київ;

- Поїзд №29/30 Київ - Ужгород;

- Поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя;

Дивіться також: П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським. ФОТОрепортаж

- Поїзд №49/50 Київ - Трускавець;

- Поїзд №63/64 Харків - Київ;

- Поїзд №79/80 Дніпро - Київ;

- Поїзд №92/91 Львів - Київ;

- Поїзд №102/101 Київ - Херсон;

- Поїзд №106/105 Одеса - Київ;

- Поїзд №136/135 Київ - Покровськ.

Надалі перелік поїздів і кількість працівників планується збільшити.

Автор: 

охорона (340) потяг (1965) Укрзалізниця (6826)


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Топ коментарі
+7
Все верно. После вчерашней сердючки пассажирам нужно выдавать оружие еще при посадке)
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25.08.2020 19:02
+5
"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов вооруженной охраной - Цензор.НЕТ 6998
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25.08.2020 18:59
+2
это типо эскорт , а дефочки будут ?
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25.08.2020 18:59
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Вооруженные чем ?
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25.08.2020 18:58 Відповісти
бабстоматоми
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25.08.2020 19:00 Відповісти
Це для того зека найняли, що дівчину намагався згвалтувати та побив до синців. Для цього картинки обійли всі медіа. Зеку дадуть пару років, але на блатному місці, а хтось переведе собі мільйони за послуги супроводу. Зрозуміло як бізнес робиться...
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25.08.2020 19:23 Відповісти
Іздєлійом √2..
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25.08.2020 19:02 Відповісти
Деньгами пассажиров.
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25.08.2020 19:17 Відповісти
"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов вооруженной охраной - Цензор.НЕТ 6998
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25.08.2020 18:59 Відповісти
это типо эскорт , а дефочки будут ?
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25.08.2020 18:59 Відповісти
карочє гіперлупу в хайфу ніц не зашкодить...нікахда!
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25.08.2020 19:00 Відповісти
Сумно , шо не ГіпперрЛуп..
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25.08.2020 19:00 Відповісти
ЗЕбил блеснул остатком мозга
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25.08.2020 19:04 Відповісти
#опа признала Мозг..
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25.08.2020 19:10 Відповісти
набрали пассажиров - освободили на следующей станции, набрали новых, опять освободили, и так до самого моря - выгодное дело
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25.08.2020 19:01 Відповісти
и на конечной - я мзду не беру,мне за державу обидно...
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25.08.2020 19:05 Відповісти
Все верно. После вчерашней сердючки пассажирам нужно выдавать оружие еще при посадке)
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25.08.2020 19:02 Відповісти
Ребята а за чей счет банкет? За наш с вами! Даже упоротой ЗЕбил не будет отрицать что охране надо платить!.
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25.08.2020 19:05 Відповісти
дядя, банкет в данном случае - входит в стоимость билета. ты же не зайцем в тамбуре ездиш ? да ?
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25.08.2020 19:08 Відповісти
Это я так понимаю билеты подорожают! Или подешевеют?!
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25.08.2020 19:10 Відповісти
да какая в пень разница то ? ну подорожают и что ? лично я вобще все купе выкупаю и сплю спокойно. но в большинстве случаев предпочитаю автобусы типа автолюкс или гюнсел.
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25.08.2020 19:11 Відповісти
Ну для вас зебилов какая разница. А чего вы тогда скиглите когда тарифы на комуналку растут?
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25.08.2020 19:13 Відповісти
а чего ты решил чтоя зебил ? я вобще то за Балашова голосовал, а во втором туре написал слово "Х.Й" в бюлетене. и мне насрать на тарифы, я работаю честно, ФОП на 3ей группе, налоги плачу честно, зарабатываю пару миллионов гривен в год, и СРАТЬ мне на твое мнение вместе с тарифами, дядя )))
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25.08.2020 19:15 Відповісти
Если тебе срать на стоимость ж/д билетов, то что ты тут делаешь? Сосешь славу и признание укспехАв?
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25.08.2020 21:03 Відповісти
Раньше стомость билета была стажем услуга А+ услуга Б! Терер будет услуга А + услуга Б + охрана! Вопрос для знатоков на сколько подорожает билет?
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25.08.2020 19:12 Відповісти
я ехала в Киев 23-го,в соседнем купе 2 парня,полиция
спросила,вы давно уже поезда сопровождаете,говорят с февраля
как-то так
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27.08.2020 01:46 Відповісти
Не даром ты володя, учи матчасть....военизированная охрана на жд существует более СТА лет и все эти года как ни странно получает зарплату, 10-11 тысяч чистыми при графике сутки через трое, вооружена наганами и ТТ, есть и травматы...морально-психологическая подготовка отсутствует напрочь, огневая аналогично....поэтому есть шанс получить пулю от "спасителя"
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Да-да. Матчасть говорит, что "военизированная охрана" в совке сущестовала на ж/д исключительно для пресечения поездок безпаспортных колхозников в город. После 1975-78 годов, в связи с получение оными паспортов она стала загнивать и паразитировать на людях, бездельничая, бухая и насилуя пассажирок. Я так понимаю, что это типа "новый виток".
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25.08.2020 21:06 Відповісти
а що каже "мат.частина" - зараз? навіщо так занурюватися?
ваш сумний досвід - це точно про ПЗ?
з такими випадками незнайомий і навіть нічого такого не чув.

це https://rzd-tb.ru/soprovozdenie-poezdov створено на клятій рашці.
чи вам достатньо нашого - https://info.uz.ua/yak-***********-okhorona-ukrzaliznitsi-dbae-pro-bezpeku-pasazhiriv українського досвіду?
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25.08.2020 22:31 Відповісти
То ти Максимко, ще багато що не чув. До речі, в окреслений мною час якось не дуже вкладається згаданий тобою "український досвід". Ти хоч там до школи готуєшся?
Цитую.: "Во исполнение постановления Пленума ЦК ВКП (б) совместным приказом НКВД СССР и НКПС СССР от 26 июля 1937 г. в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был создан отдел железнодорожной милиции. Упомянутый приказ предписывал народным комиссарам внутренних дел... организовать отделы железнодорожной милиции по числу дорог... На железнодорожную милицию были возложены функции охраны общественного порядка на станциях железных дорог; наблюдения за выполнением железнодорожным персоналом и пассажирами правил поддержания общественного порядка... изъятие беспризорных и безнадзорных детей; осуществления паспортного режима на территории земель, отводимых в ведение железнодорожного транспорта; ведения следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции железнодорожной милиции...".
Так що то за "паспортний режим", коли 70% населення паспортів взагалі не мало. Повторю - до 1975 року. Так зрозуміліше?
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26.08.2020 19:24 Відповісти
не тикайте мені Вовчику. До школи ходять мої діти. Ваше вміння копі/паста мене не вражає як і джерела. Певен і ви цього не чули, але розвели антимонії про ПЗ. По роботі та й по Україні довелося подорожувати - трешу з жахами не бачив, хоча й були конфлікти.
Йдеться про сьогодення. Ваше срср - в історії.
наведено досвід сьогодення, що не йде всупереч запровадженню ВОХР
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26.08.2020 23:02 Відповісти
вооруженные топорами и дубинами ? ))) вобще реально полезная тема, а поездах хер знает что бывает, особенно в плацкартах, хотя и в купе попадаются индивидуумы. я не говорю про сумочников, катал и клофелинщиков даже. менты только на станции подсаживаются, если что... и им глубоко насрать на происходящее. так что я обобряю начинание.
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25.08.2020 19:07 Відповісти
Я так понимаю, что ты пива не пьешь и не куришь. М.б. и к женщинам равнодушен (физически или душевно). А то тебя там быстро научат бухать по правилам и сношаться исключительно с мужчинами. Другой роли охранников в поездах я не вижу. Ибо мотивация ее появления не выходит за рамки обычной жизни на улице. Посему непонятно, а на улице будут заводить охрану? В люббом случае - Ура японамать!!!!
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25.08.2020 21:10 Відповісти
...кста, прав "задерживать" или "арестовывать" у них не будет. Это ФОП. Но бабло с тебя выбьют.
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25.08.2020 21:13 Відповісти
були неприємні ситуації: звертаєтесь до провідників і вони обов'зково реагують. іноді не с першого, але з другого разу. Далі все йде через керівника составу: виклик поліції іт.і.
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25.08.2020 22:34 Відповісти
Как всегда, от одной крайности к другой?
От "не было совсем" до "спецназа"!
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25.08.2020 19:09 Відповісти
...это парашутисты.
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25.08.2020 21:11 Відповісти
я наслышан про преступность в поездах, от своего друга детства, который 10 лет проработал следователем в железнодорожной милиции, южного направления. там трэш творится очень жесткий.
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25.08.2020 19:10 Відповісти
Кстати треш творился это я так понимаю когда менты катались. Сейчас будет тупо охрана которого я могу послать куда подальше!
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25.08.2020 19:15 Відповісти
я помню пример, когда бомжа мертвого нашли около железнодорожных путей... мой друг сидел в бобре в 20и градусный мороз и пил водку всю ночь, а в 50 метрах местные мусора сидели и ждали момент что бы перенести труп ближе к рельсам, и скинуть с себя ответственность.
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25.08.2020 19:18 Відповісти
можете пригадати приблизну дату події та станцію. ми подивимося в регіональних новинах?
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25.08.2020 22:53 Відповісти
а хіба в будь -яких відділках поліції весело? чи не вистачає трєшу?
про щось жорстке є пруфи чи публікації?
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25.08.2020 22:39 Відповісти
На вокзале полный беспредел. Полиция крышует угоповников. Люди, ходите на вокзал с топорами и вилами
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25.08.2020 19:12 Відповісти
от зачем список поездов обнародовали???
хотите чтоб сюрприз не получился?? или предупреждаете...кого надо ????
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25.08.2020 19:13 Відповісти
зеленый гиперлуп?
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25.08.2020 19:13 Відповісти
гипер ЗЕлупа )))
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25.08.2020 19:20 Відповісти
Там сидела Мурка
В кожанной тужурке
А из под полы торчал наган..
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25.08.2020 19:15 Відповісти
14 мокрушников с собой взял сэмэн, горячий был народ на паровозе.
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25.08.2020 19:19 Відповісти
На каждой станции теперь будет стоять по одному полицейскому со свистком.
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25.08.2020 19:20 Відповісти
Скоро банда атаманши "Маруси" будет в пути грабить пассажирские поезда и нужно больше полицейских привлекать
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25.08.2020 19:24 Відповісти
А юридически какие они имеют права? Это ж чп запердюлько.
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25.08.2020 19:50 Відповісти
И что этот ВОХРовец будет делать? Умолять нарушителя выйти на следующей станции? По закону они не имеют права использовать силу. Это всё глупый чес. Украинцы платят налоги, из налогов мусора получают зарплаты, но ездить им, по ходу, влом, они лучше ларьки крышевать будут и серые ланосы с жигулями на постах тормозить
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25.08.2020 19:53 Відповісти
военізована охорона. з спецзасобами. чи проти порушників потрібні кулемети? ми не на "зоні" і не на єреф (що іноді те саме). пройшла інформація чи того чи цього року (просто не пригадаю - забагато інформації) про закупівлю пістолетів.

В Укрзалізниці дуже сильні юристи (стикався по угодам).

Так ми - українці - сплачуємо податки. А писати, що все "чес" - остання справа. Просто зараз існує паралельна реальність - де не беруть хабарів. І не дають
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25.08.2020 22:47 Відповісти
Какие полномочия имеет ВОХР по отношению к защите прав и свобод граждан, не "охороняємих об'єктів", а "цивільних осіб"? По закону, какие права они имеют? НИКАКИХ.
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26.08.2020 21:50 Відповісти
Вони мають повноваження затримати вас на місті злочину, протиправних дій проти пасажирів, майна ПЗ до передаяі вас з доказами та свідченнями до поліції. В разі чого можуть застосувати силу. МВС надає їм такі повноваження. Юристи в них кращі навіть від самої залізниці. Ще в них має бути вогнепальна зброя. не відаю чи буде вона у ВОХР пасажирського сполучення, але залізниця придбала партію, здається вітчизняних пістолетів.
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26.08.2020 23:10 Відповісти
Они не имеют возможности по закону определить какие права граждан нарушены, не могут противодействовать влиянию одних граждан на других. Они не имеют полномочий поддержания общественного порядка. Они имеют право применять спецсредства в случае нападения на охраняемый объект. С кем бы ты там не сталкивался, я находился на объекте МО с ВОХРами, и когда была драка на КПП, их просто попросили выйти, те их ***** послали, и началась канитель. Как это объясняют матерые юристы? "пройшла інформація чи того чи цього року (просто не пригадаю - забагато інформації) про закупівлю пістолетів", у меня тоже есть пистолет, я военнослужащий, и что? Я имею право разрешать разборки между гражданами? Это не в моей компетенции.
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26.08.2020 21:57 Відповісти
громадські дружини, громадська варта та інші формування спокійно працюють з делигованими функціями МВС. так і тут буде. Доречі, знов. Вони просто повернулися до минулої практики.
Хто і що трактували за об'ект в вашому випадку я не розумію - факту порушення прав іншого пасажира, громадського спокою в вагонах спільного перебування та псування майна ПЗ - достатньо.
Перестаньте тикати, що за росіянські повадки!
Читайте документи военізована охорона. застосування спецзасобів.
Вам ніхто не делегував такі повноваження в суворо окреслених рамках. Маєте право захищати себе та свою родину в помешканні (але раджу поставити камери - може треба буде доводити співрозмірність застосуванні - погрозі). Нищити окупантів (рос-терористичні війська).

Тому скоріше застосують фізичну силу: спецприйоми, кийки, слозогінний газ, кайдани та будуть чекати на поліцію. можливо вкогось з них буде вогнепальна зброя. як побачу - розкажу докладніше.
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26.08.2020 23:22 Відповісти
Есть закон о вохре, хватит нести чушь. И в законе есть порядок защиты охраняемого объекта, правила применения оружия против нарушителей, и ни слова об охране общественного порядка. Есть закон о муниципалах, там четко написано что они должны делать в отношении нарушителей общественного порядка. В законе України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» четко определено, что дружины имеют право только помогать работникам полиции и предупреждать их о возможных правонарушениях, никаких самостоятельных действий, кроме помощи потерпевшим и их спасения они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА предпринимать. Делегировать право применения силы против нарушителей общественного порядка гражданским наемникам, коими является ВОХР, - незаконно. Для того, чтобы определить нарушен общественный порядок или нет, они должны знать купап и кку, а они его не знают и не обязаны, экзаменов по нему не сдают и денег за это не получают. Догадки о том, что они там будут делать дубинками, можете оставить при себе. Я видел уже что они делали, смотрели и ссались, потому что далеко не дураки лишний раз палками махать. У нас бойца в Мариуполе судили за то, что стрелял на посту, имея на это полное право. Это вы там на диване можете виртуальных преступников ловить и применять силу, потому что "очевидно", как у вас "факту порушення прав іншого пасажира, громадського спокою в вагонах спільного перебування", кто определил "факт"? Он не знает в чем заключены права и что такое "порядок". Он может только защищать имущество. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-94-%D0%BF#Text Всё хорошо, пока хорошо в телеке, а как доходит до дела, так он свой пистолет будет прятать только для того, чтобы его не отобрали и по кумполу не натрескали, ведь нарушителю в случае чего будет "дрібне ***********", тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. А вохровцу прилетит 365 статья ККУ "Перевищення влади або службових повноважень" карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". Хотите поумничать, приводите примеры, потоки подсознания и свой "компетентный" взгляд оставьте для ЗИКовских и ПРЯМЫХ ток-шоу
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27.08.2020 09:39 Відповісти
У них нет права "затримання", а за применение спецсредств, таких как наручники, они могут пойти по статье, и ни один здравый вохровец в сознании с зарплатой 10 тыщ, дай бог, миллион раз подумает перед тем, как кого-то крутить. Пистолеты по закону они имеют право носить для самообороны и только травматические или аналогичные им. Они имеют право предупреждать правонарушения, но не имеют применять силу, а задержание - это применение силы. Когда доходит до суда, а я такие случаи видел, судье далеко по цымбалам как всё было, у него есть закон, а в нем написано, что нарушитель неправ и понесет свои законные 15 суток, но ты тоже превысил полномочия, и будешь сидеть свои законные 3 года
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27.08.2020 09:52 Відповісти
Вагон столыпинский,кругом решёточки. E Am E Конвой из Вологды - не до чечёточки. Am G C Вагон столыпинский - не до бутылочки, Dm E Am А из Бутырочки - до Пересылочки.
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25.08.2020 21:44 Відповісти
"...здравый вохровец в сознании с зарплатой 10 тыщ..."
оце точно - дуже влучно!
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27.08.2020 10:32 Відповісти
 
 