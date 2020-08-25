"Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із супроводу пасажирських поїздів озброєною охороною

АТ "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників власної воєнізованої охорони (ВОХР).

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграмі.

"Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, розпізнавальними знаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом. Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - зазначив міністр.

На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:

- Поїзд №10/9 Маріуполь - Київ;

- Поїзд №29/30 Київ - Ужгород;

- Поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя;

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- Поїзд №49/50 Київ - Трускавець;

- Поїзд №63/64 Харків - Київ;

- Поїзд №79/80 Дніпро - Київ;

- Поїзд №92/91 Львів - Київ;

- Поїзд №102/101 Київ - Херсон;

- Поїзд №106/105 Одеса - Київ;

- Поїзд №136/135 Київ - Покровськ.

Надалі перелік поїздів і кількість працівників планується збільшити.