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В 10 парах поездов "Укрзализныци" с конца августа будет военизированная охрана

В 10 парах поездов

Охрана будет сопровождать пассажирские поезда на наиболее популярных направлениях и поезда, в которых чаще всего происходят инциденты, требующие вмешательства.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в ответ на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же, за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где, конечно же, частые случаи", - сообщили в компании.

В УЗ напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который, со своей стороны, пригласит начальника поезда. Там добавили, что в случае необходимости начальник поезда через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки поезда.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов. СПИСОК

Напомним, 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе к женщине, котором она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Автор: 

охрана (700) Укрзализныця (2741)


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Топ комментарии
+3
Зачем? каким образом она бы помогла той шлюхе с Г+Г???
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21.08.2020 15:58
+1
Потрібно змінювати законодавство. Провідник стрельне в озброеного ножем ********, а його щей посадять років на 10!
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21.08.2020 16:04
+1
Будет, как с охранниками в супермаркетах - кассирша пропускает конфетку мимо кассы, а те потом ведут в свою комнату: давайте порешаем вопрос по мирному.
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21.08.2020 16:04
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Зачем? каким образом она бы помогла той шлюхе с Г+Г???
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21.08.2020 15:58 Ответить
Потрібно міняти провідників та провідників-охоронців і видавати їм зброю. У нас Укрзалізниця це воєнизована структура, отже потрібно видати зброю, провести навчання, а всіх провідників які не здатні чинити опір нападникам та дебоширам - перевести на менш відповідальну роботу, або звільнити! В царській росії працівники залізниці мали зброю і не бачу причин чому під час війни Укрзалізниця має возити якусь охорону в поїздах! Кожен провідник УЗ має бути навчений, підготовлений і озброєний для того щоб не допустити теракти та злочини на транспорті!
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21.08.2020 16:02 Ответить
Потрібно змінювати законодавство. Провідник стрельне в озброеного ножем ********, а його щей посадять років на 10!
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21.08.2020 16:04 Ответить
Провідника потрібно прирівняти до правоохоронців і провідник буде застосовувати зброю згідно закону про національну поліцію України - електрошокер, дубинка, наручники, пристрої для відстрілу гумових куль, або вогнепальну зброю зі спеціальними розпиленими набоями які не дають рікошетів.
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21.08.2020 16:11 Ответить
Будет, как с охранниками в супермаркетах - кассирша пропускает конфетку мимо кассы, а те потом ведут в свою комнату: давайте порешаем вопрос по мирному.
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21.08.2020 16:04 Ответить
начальник поезда, который сам нарушает правила, ходит без маски и курит в тамбуре порешает все ваши проблемы - ога )
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21.08.2020 16:32 Ответить
если не будет спать и будет трезвый
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21.08.2020 16:33 Ответить
А на вокзалах буде спецназ,ще треба камери попереднього затримання пасажирів, вагони-заки і залізнична прокуратура вроді є
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21.08.2020 16:32 Ответить
" на наиболее популярных направлениях и поезда, в которых чаще всего происходят инциденты, требующие вмешательства."


Имя!
Имя, сестра!
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21.08.2020 16:50 Ответить
Такая?
У 10 парах поїздів "Укрзалізниці" з кінця серпня буде воєнізована охорона - Цензор.НЕТ 4877
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21.08.2020 17:26 Ответить
ВОХР не имеет полномочий, как полиция. Задерживать, в частности, не имеют права.
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21.08.2020 18:35 Ответить
Наряд вызванный на станцию по пути следования конечно же не успеет к прибытию поезда...
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21.08.2020 20:55 Ответить
 
 