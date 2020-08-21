В 10 парах поездов "Укрзализныци" с конца августа будет военизированная охрана

Охрана будет сопровождать пассажирские поезда на наиболее популярных направлениях и поезда, в которых чаще всего происходят инциденты, требующие вмешательства.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в ответ на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же, за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где, конечно же, частые случаи", - сообщили в компании.

В УЗ напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который, со своей стороны, пригласит начальника поезда. Там добавили, что в случае необходимости начальник поезда через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки поезда.

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Напомним, 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе к женщине, котором она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.