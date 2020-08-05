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Мининфраструктуры подсчитывает стоимость охраны в поездах, - Криклий

Мининфраструктуры подсчитывает стоимость охраны в поездах, - Криклий

Министерство инфраструктуры подсчитывает, во сколько может обойтись возобновление охраны в поездах. Эти средства нужно будет либо брать из бюджета, либо повысить стоимость билетов.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сейчас с полицией обсуждается вариант, сколько это будет стоить, чтобы обеспечить. Или подразделения военизированной охраны. Какая это будет стоимость? Речь идет исключительно о ночных поездах", - сказал Криклий.

Он отметил, что ставить в каждом вагоне представителя правоохранительных органов будет слишком дорого.

Читайте на Цензор.НЕТ: Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики, - Криклий

"Это будет отображаться на стоимости билета или надо снова брать финансирование из бюджета, немалые расходы, которые я не уверен, что сейчас рационально их закладывать", - отметил министр.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны, настроить лучшую коммуникацию, чтобы проводники могли использовать тревожную кнопку и чтобы правоохранители ждали поезд на ближайшей станции.

Также на Цензор.НЕТ: Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

Напомним, 1 августа пассажирка "Укрзализныци" Анастасия Луговая сообщила, что в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

После этого инцидента Криклий заявлял, что в ночные поезда самое время вернуть полицию охраны. Пока же этого не произошло, проводникам разрешат использовать газовые баллончики.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что ежегодно оплата услуг охраны будет стоить компании 250 млн гривен.

Автор: 

охрана (700) поезд (1031) Укрзализныця (2763) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+6
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (с). Как-то так...
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05.08.2020 15:35 Ответить
+5
Поїзд не територія України? За що доплачувати?
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05.08.2020 15:34 Ответить
+5
Дуже смішно)))
Де Україна, а де "чесна конкуренція"????
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05.08.2020 15:47 Ответить
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Цену менту в поезде не сложат?
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05.08.2020 15:32 Ответить
Красти з бюджета треба меньше, тоді і на патрулювання потягів вистачит !!))
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05.08.2020 15:51 Ответить
Плюс к этому- мент, охраняющий поезд -нихрена не получит. А "бабки" поделят руководители МВД и УЗ(((((((
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05.08.2020 15:45 Ответить
Поїзд не територія України? За що доплачувати?
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05.08.2020 15:34 Ответить
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (с). Как-то так...
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05.08.2020 15:35 Ответить
менты несогласные...
в поездах можно бабло сшибать только у курящих в тамбурах...
нет навара - нет интереса...
Мининфраструктуры подсчитывает стоимость охраны в поездах, - Криклий - Цензор.НЕТ 7299


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05.08.2020 15:35 Ответить
Авакос с Антониной уже слюни пускают и руки потирают.
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05.08.2020 15:36 Ответить
А в мене простіша пропозиція - ліквідувати це державне лайно "УЗ". Залишити їй тільки обслуговування мережі, а напрямки розпродати на аукціоні приватним перевізникам. І нехай конкуренція визначає скільки ж коштуватиме квиток для пасажира.
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05.08.2020 15:40 Ответить
Дуже смішно)))
Де Україна, а де "чесна конкуренція"????
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05.08.2020 15:47 Ответить
Наприклад у автобусних міжнародних перевізників. Як держави там не стало, так і усе наладилось. В авіації не спрацювало, бо запустили олігарха і він власного монополіста створив, а так, це працює усюди.
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05.08.2020 15:49 Ответить
Так я і не проти)
Але статистика................
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05.08.2020 15:51 Ответить
Статистика і простітуція ,це синоніми !!!))
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05.08.2020 15:55 Ответить
Зарплата топменеджерам і наглядовій раді не більше 50 000. І на все вистачить.
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05.08.2020 15:40 Ответить
Неважно , где находится гражданин Украины : в метро , кафе , ресторане , лифте , поезде , автобусе , самолёте , на улице , в квартире , в доме ... Его безопасность должно обеспечивать государство . Мы за это платим налоги .
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05.08.2020 15:40 Ответить
далеко не усі ми їх платимо...
Вам на думку не спадало, що нам безпеку забезпечують саме так, як "ми" податки сплачуємо?
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05.08.2020 15:41 Ответить
Платим . За хитрожопых тоже платим . Не переживай .
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05.08.2020 15:45 Ответить
Цікаво, рівень крадіжок у потягах не зросте після появи там поліції?
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05.08.2020 15:43 Ответить
Даешь 10 мусоров на одно гражданина
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05.08.2020 15:44 Ответить
Уже всем понятно , что в руководстве страны находятся аморальные подонки , поэтому возможен и такой вариант : менты по договоренности с ворьём из руководства Укрзализныци, решили срубить бабла на востановлении сопровождения поездов полицией, а для этого нашли этого бандита , который избил несчастную женщину и таким образом дал аргументы Криклию и его шайке.
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05.08.2020 15:50 Ответить
Сейчас продумывают схему, для поднятия цены за билет на проезд.
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05.08.2020 16:04 Ответить
2+2 пишем 7 в уме +8 насяльнику + 15 насяльнику насялька , итого 50 минус налоги 0,5 и наконец всего 80 лимонов за один поезд
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05.08.2020 16:43 Ответить
Отработка городов, районов и поездов - обязанность полиции, финансируемой из бюджета!
Скоро дойдёт до того, что авако-полиция будет реагировать только по предоплате....
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05.08.2020 16:53 Ответить
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:06 Ответить
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:08 Ответить
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:10 Ответить
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:12 Ответить
****, бараны, 21 век на дворе. установите какие нибудь тревожные кнопки, а полиция по всей украине существует
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05.08.2020 20:16 Ответить
Підвищуйте-підвищуйте вартість квитків - це єдине на, що ви здатні. Але на камеру кажете, що не підвищувати, але я наприклад чітко памятаю, що зараз квиток з пункту а в пункт б зріс у 1,5 рази у порівнянні з минулим роком. Реформи.
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06.08.2020 22:25 Ответить
 
 