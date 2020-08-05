Мининфраструктуры подсчитывает стоимость охраны в поездах, - Криклий

Министерство инфраструктуры подсчитывает, во сколько может обойтись возобновление охраны в поездах. Эти средства нужно будет либо брать из бюджета, либо повысить стоимость билетов.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сейчас с полицией обсуждается вариант, сколько это будет стоить, чтобы обеспечить. Или подразделения военизированной охраны. Какая это будет стоимость? Речь идет исключительно о ночных поездах", - сказал Криклий.

Он отметил, что ставить в каждом вагоне представителя правоохранительных органов будет слишком дорого.

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"Это будет отображаться на стоимости билета или надо снова брать финансирование из бюджета, немалые расходы, которые я не уверен, что сейчас рационально их закладывать", - отметил министр.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны, настроить лучшую коммуникацию, чтобы проводники могли использовать тревожную кнопку и чтобы правоохранители ждали поезд на ближайшей станции.

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Напомним, 1 августа пассажирка "Укрзализныци" Анастасия Луговая сообщила, что в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

После этого инцидента Криклий заявлял, что в ночные поезда самое время вернуть полицию охраны. Пока же этого не произошло, проводникам разрешат использовать газовые баллончики.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что ежегодно оплата услуг охраны будет стоить компании 250 млн гривен.