Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики, - Криклий

Сотрудникам "Укрзализныци" могут разрешить использовать газовые баллончики для самозащиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще", - подчеркнул министр.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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