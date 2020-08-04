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Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики, - Криклий

Проводникам

Сотрудникам "Укрзализныци" могут разрешить использовать газовые баллончики для самозащиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще", - подчеркнул министр.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Читайте: Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

Автор: 

защита (189) Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+15
Представляю применение газового баллончика в наглухо застёгнутом вагоне... Зелёнки, вы совсем мозгами тронулись?
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04.08.2020 11:50 Ответить
+9
Замечательное решение, использовать газ в закрытом помещении.
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04.08.2020 11:51 Ответить
+7
А что для балончика нужно разрешение? Я наверное одна сидела в танке))))))
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04.08.2020 11:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А что для балончика нужно разрешение? Я наверное одна сидела в танке))))))
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04.08.2020 11:48 Ответить
Типа в должностную инструкцию ввели. Но я хочу ее почитать...
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04.08.2020 11:50 Ответить
Если перцовый - то нет. Если нервно-паралитический - то является спецсредством и разрешение нужно.
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04.08.2020 11:51 Ответить
Спасибо, а то честно не разбираюсь в этих вопросах, но это мой давний попутчик в сумочке еще с конца 80х и пару раз выручал.
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04.08.2020 11:53 Ответить
нервно-паралитического вообще не существует
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04.08.2020 11:56 Ответить
VX.
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04.08.2020 11:58 Ответить
Где?
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04.08.2020 12:03 Ответить
вообще
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04.08.2020 12:13 Ответить
Ну так поинтересуйся, что такое "Черёмуха-10М".
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04.08.2020 12:07 Ответить
Черемуха это нервно-паралитический газ?
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04.08.2020 12:22 Ответить
Вот на эти есть все разрешения.Даже на право ношения.
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 7020
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04.08.2020 11:57 Ответить
вместо кастета?))
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04.08.2020 11:59 Ответить
Оружие камикадзе. Только поднести зажигалку
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04.08.2020 12:19 Ответить
«нервно-паралитический » ?
Так і написано на балончику - VX?
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04.08.2020 11:57 Ответить
У танк пшикнути газом
А уявіть, як це буде в купе.
Хто там більше нанюхається?
І, цікаво, що нюхав отой, що запропонував таке?
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04.08.2020 11:56 Ответить
дезодорант "черемуха"...
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04.08.2020 11:58 Ответить
сльозогінний.
У нас: «Терен».
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04.08.2020 12:00 Ответить
для терена-4м да), а тем более использовать в купе)))
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04.08.2020 12:32 Ответить
Гениально. Ещё аэрозольные чтоб весь вагон по стенкам ползал
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04.08.2020 11:49 Ответить
У проводника будет один противогаз на весь вагон.если чего он отрывает газовый кран и потом команда проводников приковывает кандалами всех пассажиров до разбирательства)
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04.08.2020 12:24 Ответить
по 0,5 л!!))))
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04.08.2020 12:32 Ответить
Представляю применение газового баллончика в наглухо застёгнутом вагоне... Зелёнки, вы совсем мозгами тронулись?
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04.08.2020 11:50 Ответить
для закрытых помещений есть струйные
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04.08.2020 12:04 Ответить
Да, в инструкции такого типа написано, что можно применять в закрытом помещении. Есть еще для помещений гелеевые, пенные, крупнокапельные.
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04.08.2020 12:30 Ответить
Хрен редьки не слаще - єтой струей еще и попасть надо с нормальной меткостью
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04.08.2020 16:16 Ответить
Замечательное решение, использовать газ в закрытом помещении.
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04.08.2020 11:51 Ответить
А есть другие варианты? Лучше пусть валяются все, чем иметь ситуацию, когда неуправляемое животное угрожает и наносит вред всем вокруг.
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04.08.2020 13:15 Ответить
Есть и другие варианты: заминировать каждый вагон и проводникам выдать красные кнопки.
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04.08.2020 14:04 Ответить
если украинского производства, то лучше лак для волос
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04.08.2020 11:51 Ответить
и зажигалку перед соплом)
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04.08.2020 12:08 Ответить
Ага, в вагоне... ! )))
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04.08.2020 11:52 Ответить
ви їм краще забороніть клей «Момент»...
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04.08.2020 11:52 Ответить
Разве что с бодуна сами проводники будут раздупляться.
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04.08.2020 11:52 Ответить
никаких газовых балонов, потравят всех пассажиров , по стакану горького сухого перца в самый раз
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04.08.2020 11:56 Ответить
Весело будет всему вагону...
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04.08.2020 11:56 Ответить
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 7652
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04.08.2020 11:56 Ответить
лучше бы разрешили женщинам пользоваться в целях самозащиты шмайсерами...
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04.08.2020 11:56 Ответить
може собаку с будкой или железные трусы на время поздки
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04.08.2020 12:00 Ответить
- Клава, ты мой дэзик не видела?
- Та вон, на полочке.
- Аааааааа мляяя!
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04.08.2020 12:04 Ответить
Газенваген. Хунта мы или не хунта?
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04.08.2020 12:06 Ответить
Какие нахрен баллончики (хана всему вагону). На людей под алкоголем не действует. Перцевые в Украине запрещены. СS - гавно. Нужны шокеры, и желательно у начальника поезда TASER. Рекомендую телескопические дубинки (тоже запрещены) но действенны норм. Компактно , удобно , незаметно - эффективно.
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04.08.2020 12:06 Ответить
Да с баллончиками явно не удачный вариант,да и само задействование проводников глупость.
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04.08.2020 12:10 Ответить
Почему про дубинку сказал. В 2017 в поезде Харьков - Львов, успокоил имбецила (здоровый гад). Три удара по икроножной. Все.
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04.08.2020 12:13 Ответить
Мне больше нравится штопор. Отличное оружие в замкнутом пространстве.
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04.08.2020 12:16 Ответить
Штопор против уркагана с ножом (и с 3-м ходками да 4-й на подходе) - можно делать ставки ?!
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04.08.2020 13:08 Ответить
От использования газового баллончика в замкнутом пространстве вагона пострадают все пассажиры ! Очень печально , что вот такие решения принимают безграмотные чиновники , глупейшие решения. .. Соберите в вагон 50 должностных лиц "УЗ" и распылите газ в качестве эксперимента.....
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04.08.2020 12:08 Ответить
А чё. Я бы посмотрел)
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04.08.2020 12:15 Ответить
Вполне здравая идея - в Америке ведь в полиции проводится тест электрошокера на полицейских. Чтобы понимали силу воздействия.
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04.08.2020 13:13 Ответить
зеленый дебил крыклий во всей "интелектуальной" красе ))))
вот прикиньте какой у нас кабмин, если такую пургу несет министр))))
и этим долбодятлам вверена жизнь страны))))
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04.08.2020 12:10 Ответить
А ловушки для мышей тоже разрешат?)
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04.08.2020 12:12 Ответить
Свистки ще їм видайте, дебіли блін!
Це ж потрібно додуматись - газові балончики у вагонах..........
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04.08.2020 12:13 Ответить
Угу! Как-то к знакомому копу зашел в кабинет
-Коля а что это у тебя так часноком воняет!
-Так это злодея крутили в кабинете 2 дня назад балончиком напшикали!
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04.08.2020 12:25 Ответить
крутили разбойника в кабинете? больше похоже на то, что "разбойника" пытали в кабинете.
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04.08.2020 12:29 Ответить
Почему не бывает? Пытают вобще то не в кабинете.
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04.08.2020 12:42 Ответить
и пытают и насилуют в том числе и в кабинетах.
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04.08.2020 13:15 Ответить
Боевой йо-йо им выдать надо. Интересно почему не акцентируют что эта женщина - сотрудник телеканала "Интер"?
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04.08.2020 12:13 Ответить
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04.08.2020 13:10 Ответить
разрешат газовые баллончики, но разрешат пшикать только в жопу
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04.08.2020 12:13 Ответить
обяжите оснастить купе "тревожными кнопками" для экстренного вызова наряда полиции и начальника поезда.
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04.08.2020 12:16 Ответить
проводники часто впринципе неадекватные и частенько сами пьяные, нужна именно экстренная связь с начальником поезда.
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04.08.2020 12:20 Ответить
Сдавленный голос через дверь в тамбуре: - А у нас в вагоне газ! А у вас?
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04.08.2020 12:18 Ответить
Противогаз)
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04.08.2020 12:20 Ответить
народ, в массе своей, даже не знает, что баллончики бывают струйные и газа там нет
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04.08.2020 12:21 Ответить
Зачем им газовые балончики если есть огнетушители
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 8046
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04.08.2020 12:23 Ответить
Газовые балончики есть и для помещений. Аэрозольные устройства, как правило, применяются по ветру. Крайне важно использовать внезапно для противника, тем самым значительно увеличивая эффективность использования. Содержимое для максимального эффекта распыляется в глаза агрессору для достижения эффекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC блефароспазма . В закрытых помещениях применяются струйные, гелевые, пенные или крупнокапельные модификации, значительно меньше заражающие воздух, чем аэрозольные и имеющие более узкий и направленный факел.
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04.08.2020 12:31 Ответить
Проблема не в отсутствии баллончика, а в том что они берут безбилетников и при этом всех подряд - пьяных, неадекватов.
Увольняйте за безбилетников и никакие баллончики не понадобятся.
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04.08.2020 12:40 Ответить
самая удачная мысль.+100
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04.08.2020 12:48 Ответить
Проблема не в безбилетчиках, а в принципах, когда считаются, что лучше 50 человек не уедет и останется на вокзале , чем уедет вагон загруженный на 50%. безбилетчиков то берут, но "плати 2-3 счетчика", а когда едешь срочно, а оно почти всегда так бывает, то деваться некуда
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04.08.2020 13:12 Ответить
ты не в теме - отменили уже ограничения на 50% заполненность. К тому моменту когда мужика посадили в пр=оезд, уже продавались билеты на 100% мест.
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04.08.2020 13:14 Ответить
Нет, это ты не в теме, Укрзализныця продает, выставляет на продажу места только по мере расходования,т.е. вагоны к поезду "подцепаются" виртуально, продались все места, могут "подцепить" или открыть продажу еще на один вагон и т д, но так, чтоб он был заполнен на 100% , а так, что до отправления поезда мало , а еще есть желающие уехать, то так никто виртуально вагон цеплять не будет-пусть остаются. потому как нужно укомплектовать проводниками, им сообщить и чтоб они уже ехали на работу, составитель в вагонном депо уже должен формировать состав и вытаскивать с парка, и т д
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04.08.2020 13:27 Ответить
Слушай, ты что с Луны прилетел? Ни разу не видел как проводники сажают зайцев, не потому что "нет билетов" а потому что зайцам выгоднее (дешевле) и проводнику на карман что-то идет? На многих станциях люди даже в кассы не идут, привыкли уже сразу к проводнику.
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04.08.2020 13:30 Ответить
Видеть это одно, я сам регулярно езжу по Украине всякими реально действующими способами, и есть наработки , опыт. Могу сказать что проводники не берут. Проще проехать грузовым поездом, но могут "спалить" стрелочники или охрана на станциях, или операторы грузовой службы, долго но безопасно електричками.Реально уехать автостопом, или блаблакаром, так же во всех городах есть нерегулярные но тем не менее регулярные рейсы, в каждом городе есть не публичные рейсы направлением на Польшу, Ужгород, на Харьков. на Одессу,и к переходам на Крым
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04.08.2020 13:49 Ответить
А ещё нужно разрешить использование бракованных плюшевых мишек в качестве устрашения дважды судимых спецов по ножевому бою ...

Пля , Криклий вообще-то когда-либо слышал такого профи как Кур , что лучшее оружие в неумелых руках это полное его отсуствие , что если достал пушку , то стрелять обязан без колебаний у угрызений совести -- либо гораздо безопаснее вообще не доставать .

Не способен ранить или даже убить без колебаний -- даже не думай об оружии .

Речь , разумеется , идёт не про отпор быкующей быдлоте , а про отпор матёрым преступникам .
Судя по побоям и по тому , что насильника не остановил плач ребенка -- такому газовый балончик в руках женщины может лишь дать повод ножом полоснуть по горлу . Причём , в зонах так "обучают" , шо и пол секунды может на это хватить .

Тут только боевое оружие нужно и только на поражение ... Бо все три статью , по которым он совершил преступление в разные годы по совокупности уже можно квалиффицировать как бандитизм ...
А бандитов лишь подготовленный для этого спец может чисто задержать . Остальным лучше либо сразу бить на поражение и ликвидацию , либо очень быстро убегать . Иначе , у бандита больше шанство прикончить того , кто ему даст нелетальный отпор или попытается задержать ...
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04.08.2020 12:50 Ответить
какой там насильник ? это не изнасилование.
скорее всего истеричька донимала глупым ртом сиделого гражданина, который не имел выбора по его пониманию. в тюрьме не учат предотвращать конфликтные ситуации (к сожалению)
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04.08.2020 13:42 Ответить
Может ввести услугу , чтоб проводники предоставляли, "пояс верности на прокат", закрылась куском металла и спи спокойно?
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04.08.2020 13:16 Ответить
"Шикарный план, шеф! В двенадцать ноль-нуль все будет готово! Гениально!"(Бриллиантовая рука)https://www.youtube.com/watch?v=tjQPLyZF56o
вот бы собрать зекомандУ учОных, с их Вошьдью, в палатке для технической проверки противогазов, без противогазов, и активировать газовый балончик.. для нОуки, если руководители-аматоры жизни не видали, но всё знают..(
зебилы-лохторат, "спасибо" вам за потеряные Украиной годы
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04.08.2020 13:39 Ответить
Криклий, ты что, с дуба рухнул, ты хоть имеешь представление о газовом баллончике, какой идиот будет его применять в закрытом пространстве среди людей???
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05.08.2020 22:32 Ответить
 
 