Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики, - Криклий
Сотрудникам "Укрзализныци" могут разрешить использовать газовые баллончики для самозащиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще", - подчеркнул министр.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Так і написано на балончику - VX?
А уявіть, як це буде в купе.
Хто там більше нанюхається?
І, цікаво, що нюхав отой, що запропонував таке?
У нас: «Терен».
- Та вон, на полочке.
- Аааааааа мляяя!
вот прикиньте какой у нас кабмин, если такую пургу несет министр))))
и этим долбодятлам вверена жизнь страны))))
Це ж потрібно додуматись - газові балончики у вагонах..........
-Коля а что это у тебя так часноком воняет!
-Так это злодея крутили в кабинете 2 дня назад балончиком напшикали!
Увольняйте за безбилетников и никакие баллончики не понадобятся.
Пля , Криклий вообще-то когда-либо слышал такого профи как Кур , что лучшее оружие в неумелых руках это полное его отсуствие , что если достал пушку , то стрелять обязан без колебаний у угрызений совести -- либо гораздо безопаснее вообще не доставать .
Не способен ранить или даже убить без колебаний -- даже не думай об оружии .
Речь , разумеется , идёт не про отпор быкующей быдлоте , а про отпор матёрым преступникам .
Судя по побоям и по тому , что насильника не остановил плач ребенка -- такому газовый балончик в руках женщины может лишь дать повод ножом полоснуть по горлу . Причём , в зонах так "обучают" , шо и пол секунды может на это хватить .
Тут только боевое оружие нужно и только на поражение ... Бо все три статью , по которым он совершил преступление в разные годы по совокупности уже можно квалиффицировать как бандитизм ...
А бандитов лишь подготовленный для этого спец может чисто задержать . Остальным лучше либо сразу бить на поражение и ликвидацию , либо очень быстро убегать . Иначе , у бандита больше шанство прикончить того , кто ему даст нелетальный отпор или попытается задержать ...
скорее всего истеричька донимала глупым ртом сиделого гражданина, который не имел выбора по его пониманию. в тюрьме не учат предотвращать конфликтные ситуации (к сожалению)
вот бы собрать зекомандУ учОных, с их Вошьдью, в палатке для технической проверки противогазов, без противогазов, и активировать газовый балончик.. для нОуки, если руководители-аматоры жизни не видали, но всё знают..(
зебилы-лохторат, "спасибо" вам за потеряные Украиной годы