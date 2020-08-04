Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій
Співробітникам "Укрзалізниці" можуть дозволити використовувати газові балончики для самозахисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському радіо" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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Так і написано на балончику - VX?
А уявіть, як це буде в купе.
Хто там більше нанюхається?
І, цікаво, що нюхав отой, що запропонував таке?
У нас: «Терен».
- Та вон, на полочке.
- Аааааааа мляяя!
вот прикиньте какой у нас кабмин, если такую пургу несет министр))))
и этим долбодятлам вверена жизнь страны))))
Це ж потрібно додуматись - газові балончики у вагонах..........
-Коля а что это у тебя так часноком воняет!
-Так это злодея крутили в кабинете 2 дня назад балончиком напшикали!
Увольняйте за безбилетников и никакие баллончики не понадобятся.
Пля , Криклий вообще-то когда-либо слышал такого профи как Кур , что лучшее оружие в неумелых руках это полное его отсуствие , что если достал пушку , то стрелять обязан без колебаний у угрызений совести -- либо гораздо безопаснее вообще не доставать .
Не способен ранить или даже убить без колебаний -- даже не думай об оружии .
Речь , разумеется , идёт не про отпор быкующей быдлоте , а про отпор матёрым преступникам .
Судя по побоям и по тому , что насильника не остановил плач ребенка -- такому газовый балончик в руках женщины может лишь дать повод ножом полоснуть по горлу . Причём , в зонах так "обучают" , шо и пол секунды может на это хватить .
Тут только боевое оружие нужно и только на поражение ... Бо все три статью , по которым он совершил преступление в разные годы по совокупности уже можно квалиффицировать как бандитизм ...
А бандитов лишь подготовленный для этого спец может чисто задержать . Остальным лучше либо сразу бить на поражение и ликвидацию , либо очень быстро убегать . Иначе , у бандита больше шанство прикончить того , кто ему даст нелетальный отпор или попытается задержать ...
скорее всего истеричька донимала глупым ртом сиделого гражданина, который не имел выбора по его пониманию. в тюрьме не учат предотвращать конфликтные ситуации (к сожалению)
вот бы собрать зекомандУ учОных, с их Вошьдью, в палатке для технической проверки противогазов, без противогазов, и активировать газовый балончик.. для нОуки, если руководители-аматоры жизни не видали, но всё знают..(
зебилы-лохторат, "спасибо" вам за потеряные Украиной годы