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Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій

Провідникам

Співробітникам "Укрзалізниці" можуть дозволити використовувати газові балончики для самозахисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському радіо" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття і спроба зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ": "Укрзалізниця" звільнить кількох співробітників за недбалість

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

Автор: 

захист (162) Укрзалізниця (6907) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+15
Представляю применение газового баллончика в наглухо застёгнутом вагоне... Зелёнки, вы совсем мозгами тронулись?
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04.08.2020 11:50 Відповісти
+9
Замечательное решение, использовать газ в закрытом помещении.
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04.08.2020 11:51 Відповісти
+7
А что для балончика нужно разрешение? Я наверное одна сидела в танке))))))
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04.08.2020 11:48 Відповісти
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А что для балончика нужно разрешение? Я наверное одна сидела в танке))))))
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04.08.2020 11:48 Відповісти
Типа в должностную инструкцию ввели. Но я хочу ее почитать...
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04.08.2020 11:50 Відповісти
Если перцовый - то нет. Если нервно-паралитический - то является спецсредством и разрешение нужно.
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04.08.2020 11:51 Відповісти
Спасибо, а то честно не разбираюсь в этих вопросах, но это мой давний попутчик в сумочке еще с конца 80х и пару раз выручал.
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04.08.2020 11:53 Відповісти
нервно-паралитического вообще не существует
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04.08.2020 11:56 Відповісти
VX.
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04.08.2020 11:58 Відповісти
Где?
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04.08.2020 12:03 Відповісти
вообще
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04.08.2020 12:13 Відповісти
Ну так поинтересуйся, что такое "Черёмуха-10М".
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04.08.2020 12:07 Відповісти
Черемуха это нервно-паралитический газ?
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04.08.2020 12:22 Відповісти
Вот на эти есть все разрешения.Даже на право ношения.
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 7020
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04.08.2020 11:57 Відповісти
вместо кастета?))
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04.08.2020 11:59 Відповісти
Оружие камикадзе. Только поднести зажигалку
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04.08.2020 12:19 Відповісти
«нервно-паралитический » ?
Так і написано на балончику - VX?
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04.08.2020 11:57 Відповісти
У танк пшикнути газом
А уявіть, як це буде в купе.
Хто там більше нанюхається?
І, цікаво, що нюхав отой, що запропонував таке?
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04.08.2020 11:56 Відповісти
дезодорант "черемуха"...
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04.08.2020 11:58 Відповісти
сльозогінний.
У нас: «Терен».
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04.08.2020 12:00 Відповісти
для терена-4м да), а тем более использовать в купе)))
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04.08.2020 12:32 Відповісти
Гениально. Ещё аэрозольные чтоб весь вагон по стенкам ползал
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04.08.2020 11:49 Відповісти
У проводника будет один противогаз на весь вагон.если чего он отрывает газовый кран и потом команда проводников приковывает кандалами всех пассажиров до разбирательства)
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04.08.2020 12:24 Відповісти
по 0,5 л!!))))
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04.08.2020 12:32 Відповісти
Представляю применение газового баллончика в наглухо застёгнутом вагоне... Зелёнки, вы совсем мозгами тронулись?
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04.08.2020 11:50 Відповісти
для закрытых помещений есть струйные
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04.08.2020 12:04 Відповісти
Да, в инструкции такого типа написано, что можно применять в закрытом помещении. Есть еще для помещений гелеевые, пенные, крупнокапельные.
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04.08.2020 12:30 Відповісти
Хрен редьки не слаще - єтой струей еще и попасть надо с нормальной меткостью
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04.08.2020 16:16 Відповісти
Замечательное решение, использовать газ в закрытом помещении.
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04.08.2020 11:51 Відповісти
А есть другие варианты? Лучше пусть валяются все, чем иметь ситуацию, когда неуправляемое животное угрожает и наносит вред всем вокруг.
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04.08.2020 13:15 Відповісти
Есть и другие варианты: заминировать каждый вагон и проводникам выдать красные кнопки.
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04.08.2020 14:04 Відповісти
если украинского производства, то лучше лак для волос
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04.08.2020 11:51 Відповісти
и зажигалку перед соплом)
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Ага, в вагоне... ! )))
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04.08.2020 11:52 Відповісти
ви їм краще забороніть клей «Момент»...
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04.08.2020 11:52 Відповісти
Разве что с бодуна сами проводники будут раздупляться.
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04.08.2020 11:52 Відповісти
никаких газовых балонов, потравят всех пассажиров , по стакану горького сухого перца в самый раз
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04.08.2020 11:56 Відповісти
Весело будет всему вагону...
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04.08.2020 11:56 Відповісти
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 7652
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04.08.2020 11:56 Відповісти
лучше бы разрешили женщинам пользоваться в целях самозащиты шмайсерами...
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04.08.2020 11:56 Відповісти
може собаку с будкой или железные трусы на время поздки
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04.08.2020 12:00 Відповісти
- Клава, ты мой дэзик не видела?
- Та вон, на полочке.
- Аааааааа мляяя!
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04.08.2020 12:04 Відповісти
Газенваген. Хунта мы или не хунта?
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04.08.2020 12:06 Відповісти
Какие нахрен баллончики (хана всему вагону). На людей под алкоголем не действует. Перцевые в Украине запрещены. СS - гавно. Нужны шокеры, и желательно у начальника поезда TASER. Рекомендую телескопические дубинки (тоже запрещены) но действенны норм. Компактно , удобно , незаметно - эффективно.
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04.08.2020 12:06 Відповісти
Да с баллончиками явно не удачный вариант,да и само задействование проводников глупость.
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04.08.2020 12:10 Відповісти
Почему про дубинку сказал. В 2017 в поезде Харьков - Львов, успокоил имбецила (здоровый гад). Три удара по икроножной. Все.
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04.08.2020 12:13 Відповісти
Мне больше нравится штопор. Отличное оружие в замкнутом пространстве.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
Штопор против уркагана с ножом (и с 3-м ходками да 4-й на подходе) - можно делать ставки ?!
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04.08.2020 13:08 Відповісти
От использования газового баллончика в замкнутом пространстве вагона пострадают все пассажиры ! Очень печально , что вот такие решения принимают безграмотные чиновники , глупейшие решения. .. Соберите в вагон 50 должностных лиц "УЗ" и распылите газ в качестве эксперимента.....
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04.08.2020 12:08 Відповісти
А чё. Я бы посмотрел)
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04.08.2020 12:15 Відповісти
Вполне здравая идея - в Америке ведь в полиции проводится тест электрошокера на полицейских. Чтобы понимали силу воздействия.
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04.08.2020 13:13 Відповісти
зеленый дебил крыклий во всей "интелектуальной" красе ))))
вот прикиньте какой у нас кабмин, если такую пургу несет министр))))
и этим долбодятлам вверена жизнь страны))))
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04.08.2020 12:10 Відповісти
А ловушки для мышей тоже разрешат?)
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04.08.2020 12:12 Відповісти
Свистки ще їм видайте, дебіли блін!
Це ж потрібно додуматись - газові балончики у вагонах..........
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04.08.2020 12:13 Відповісти
Угу! Как-то к знакомому копу зашел в кабинет
-Коля а что это у тебя так часноком воняет!
-Так это злодея крутили в кабинете 2 дня назад балончиком напшикали!
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04.08.2020 12:25 Відповісти
крутили разбойника в кабинете? больше похоже на то, что "разбойника" пытали в кабинете.
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04.08.2020 12:29 Відповісти
Почему не бывает? Пытают вобще то не в кабинете.
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04.08.2020 12:42 Відповісти
и пытают и насилуют в том числе и в кабинетах.
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04.08.2020 13:15 Відповісти
Боевой йо-йо им выдать надо. Интересно почему не акцентируют что эта женщина - сотрудник телеканала "Интер"?
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04.08.2020 12:13 Відповісти
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04.08.2020 13:10 Відповісти
разрешат газовые баллончики, но разрешат пшикать только в жопу
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04.08.2020 12:13 Відповісти
обяжите оснастить купе "тревожными кнопками" для экстренного вызова наряда полиции и начальника поезда.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
проводники часто впринципе неадекватные и частенько сами пьяные, нужна именно экстренная связь с начальником поезда.
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04.08.2020 12:20 Відповісти
Сдавленный голос через дверь в тамбуре: - А у нас в вагоне газ! А у вас?
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04.08.2020 12:18 Відповісти
Противогаз)
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04.08.2020 12:20 Відповісти
народ, в массе своей, даже не знает, что баллончики бывают струйные и газа там нет
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04.08.2020 12:21 Відповісти
Зачем им газовые балончики если есть огнетушители
Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій - Цензор.НЕТ 8046
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04.08.2020 12:23 Відповісти
Газовые балончики есть и для помещений. Аэрозольные устройства, как правило, применяются по ветру. Крайне важно использовать внезапно для противника, тем самым значительно увеличивая эффективность использования. Содержимое для максимального эффекта распыляется в глаза агрессору для достижения эффекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC блефароспазма . В закрытых помещениях применяются струйные, гелевые, пенные или крупнокапельные модификации, значительно меньше заражающие воздух, чем аэрозольные и имеющие более узкий и направленный факел.
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04.08.2020 12:31 Відповісти
Проблема не в отсутствии баллончика, а в том что они берут безбилетников и при этом всех подряд - пьяных, неадекватов.
Увольняйте за безбилетников и никакие баллончики не понадобятся.
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04.08.2020 12:40 Відповісти
самая удачная мысль.+100
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04.08.2020 12:48 Відповісти
Проблема не в безбилетчиках, а в принципах, когда считаются, что лучше 50 человек не уедет и останется на вокзале , чем уедет вагон загруженный на 50%. безбилетчиков то берут, но "плати 2-3 счетчика", а когда едешь срочно, а оно почти всегда так бывает, то деваться некуда
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04.08.2020 13:12 Відповісти
ты не в теме - отменили уже ограничения на 50% заполненность. К тому моменту когда мужика посадили в пр=оезд, уже продавались билеты на 100% мест.
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04.08.2020 13:14 Відповісти
Нет, это ты не в теме, Укрзализныця продает, выставляет на продажу места только по мере расходования,т.е. вагоны к поезду "подцепаются" виртуально, продались все места, могут "подцепить" или открыть продажу еще на один вагон и т д, но так, чтоб он был заполнен на 100% , а так, что до отправления поезда мало , а еще есть желающие уехать, то так никто виртуально вагон цеплять не будет-пусть остаются. потому как нужно укомплектовать проводниками, им сообщить и чтоб они уже ехали на работу, составитель в вагонном депо уже должен формировать состав и вытаскивать с парка, и т д
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04.08.2020 13:27 Відповісти
Слушай, ты что с Луны прилетел? Ни разу не видел как проводники сажают зайцев, не потому что "нет билетов" а потому что зайцам выгоднее (дешевле) и проводнику на карман что-то идет? На многих станциях люди даже в кассы не идут, привыкли уже сразу к проводнику.
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04.08.2020 13:30 Відповісти
Видеть это одно, я сам регулярно езжу по Украине всякими реально действующими способами, и есть наработки , опыт. Могу сказать что проводники не берут. Проще проехать грузовым поездом, но могут "спалить" стрелочники или охрана на станциях, или операторы грузовой службы, долго но безопасно електричками.Реально уехать автостопом, или блаблакаром, так же во всех городах есть нерегулярные но тем не менее регулярные рейсы, в каждом городе есть не публичные рейсы направлением на Польшу, Ужгород, на Харьков. на Одессу,и к переходам на Крым
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04.08.2020 13:49 Відповісти
А ещё нужно разрешить использование бракованных плюшевых мишек в качестве устрашения дважды судимых спецов по ножевому бою ...

Пля , Криклий вообще-то когда-либо слышал такого профи как Кур , что лучшее оружие в неумелых руках это полное его отсуствие , что если достал пушку , то стрелять обязан без колебаний у угрызений совести -- либо гораздо безопаснее вообще не доставать .

Не способен ранить или даже убить без колебаний -- даже не думай об оружии .

Речь , разумеется , идёт не про отпор быкующей быдлоте , а про отпор матёрым преступникам .
Судя по побоям и по тому , что насильника не остановил плач ребенка -- такому газовый балончик в руках женщины может лишь дать повод ножом полоснуть по горлу . Причём , в зонах так "обучают" , шо и пол секунды может на это хватить .

Тут только боевое оружие нужно и только на поражение ... Бо все три статью , по которым он совершил преступление в разные годы по совокупности уже можно квалиффицировать как бандитизм ...
А бандитов лишь подготовленный для этого спец может чисто задержать . Остальным лучше либо сразу бить на поражение и ликвидацию , либо очень быстро убегать . Иначе , у бандита больше шанство прикончить того , кто ему даст нелетальный отпор или попытается задержать ...
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04.08.2020 12:50 Відповісти
какой там насильник ? это не изнасилование.
скорее всего истеричька донимала глупым ртом сиделого гражданина, который не имел выбора по его пониманию. в тюрьме не учат предотвращать конфликтные ситуации (к сожалению)
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04.08.2020 13:42 Відповісти
Может ввести услугу , чтоб проводники предоставляли, "пояс верности на прокат", закрылась куском металла и спи спокойно?
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04.08.2020 13:16 Відповісти
"Шикарный план, шеф! В двенадцать ноль-нуль все будет готово! Гениально!"(Бриллиантовая рука)https://www.youtube.com/watch?v=tjQPLyZF56o
вот бы собрать зекомандУ учОных, с их Вошьдью, в палатке для технической проверки противогазов, без противогазов, и активировать газовый балончик.. для нОуки, если руководители-аматоры жизни не видали, но всё знают..(
зебилы-лохторат, "спасибо" вам за потеряные Украиной годы
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04.08.2020 13:39 Відповісти
Криклий, ты что, с дуба рухнул, ты хоть имеешь представление о газовом баллончике, какой идиот будет его применять в закрытом пространстве среди людей???
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05.08.2020 22:32 Відповісти
 
 