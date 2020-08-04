Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики, - Криклій

Співробітникам "Укрзалізниці" можуть дозволити використовувати газові балончики для самозахисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському радіо" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.